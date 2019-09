José Madero sueña hacer dueto con Sabina

El músico ofreció una rueda de prensa en la que dio pormenores de su material discográfico

Claudia Arellano

Un ser de matices diversos es como se considera José Madero, la voz principal del grupo Pxndx, que ahora con su álbum en solitario “Psalmos”, revela una parte de su ser, que advierte, no había dejado ver antes. En rueda de prensa Madero comentó que uno de sus más grandes sueños es realizar un dueto con Joaquín Sabina, incluso tiene en mente como sería el tema, mismo que sería inspirado en su padre, sin embargo, dijo que eso debe esperar.

Son ya casi cuatro años de carrera como solista de José Madero Vizcaíno, quien en rueda de prensa afirmó que le encanta su libertad musical, y sobre todo que con ella puede reencontrarse así mismo e intenta enviar un mensaje en el cuál la gente pueda tener otro panorama de la vida.

“Antes me resultaba difícil hacer surgir los discos. Hicimos cosas muy buenas con la banda, pero siempre destaca la idea de cada uno. Tuvimos desacuerdos y recurrimos a la democracia, hoy tengo libertad y control creativo, tomo la decisión final de todo, si quiero hacer un disco acústico, los videos en blanco y negro, si no quiero grabar nada o no hacer shows en un mes. Me siento más estable, pero no tengo con quien rebotar las ideas, retroalimentar, todo tiene un precio”, dijo.

Con 39 años de edad José comentó que quiere romper paradigmas, pero todavía no logra desechar, ciertas ideas tradicionales con las que ha crecido, ya que se considera muy fiel a ciertos formatos musicales y aunque sabe que muy poca gente sigue los discos le cuesta asimilarlo pues para él es importante que la gente se dé la oportunidad de escuchar la propuesta de un artista desde el inicio hasta el fin.

“Psalmos” (o Alabanzas) es su más reciente producción y afirma que el título es alusivo al libro de poesía religiosa hebrea que forma parte del Antiguo Testamento, ubicado entre Job, Proverbios y El Cantar de los Cantares y aunque afirma no es un disco de influencia bíblica, tiene algunos matices.

“Se trata de espiritualidad que es distinto a lo religioso. Las canciones, tratan más sobre dudas existenciales, como existe esa falta de fe, la pérdida de esperanza. El disco tiene un subtítulo: ‘Una Genuflexión al Infortunio’, es un disco muy humano y nos hace reflexionar de como en ocasiones debemos hincarnos ante las cosas que nos van ocurriendo. Sin duda es un disco totalmente personal”, concluyó.