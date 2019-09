AMLO, doblado por la CNTE y Trump

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿LOS MISMOS?.- Cuando el Presidente se ufana y presumido, dice que ya todo es distinto, no miente. “Ya no es como antes”, insiste, a lo que el filoso don Teofilito agrega de inmediato, que ya no es como antes, “ya es pior” y fundamenta sus reflexiones.

La fuerte debilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se evidencia en dos hechos irrefutables: la genuflexión ante el presidente de EU, Donald Trump, por su política antimigrante y por su docilidad ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hechos que hasta los más pejistas tendrán que aceptar las veleidosidades de su mesías.

CNTE.- Lo peor de toda la docilidad presidencial ante la CNTE, es que se evidencia la obediencia ciega de los más de 250 diputados federales, dado que además de los de Morena, se deben sumar los de Encuentro Social, los del Verde Ecologista y por su puesto los legisladores del Partido del Trabajo –PT-, del revolucionario Anaya.

El líder de la fracción parlamentaria de Morena, Mario tendido, perdón Delgado, hizo circo, maroma y teatro para lograr sesionar en salones alternos, casi en lo oscurito, pues hasta los medios de comunicación fueron impedidos de estar presentes, sólo la intervención de una diputada panista logró que se abrieran las puertas a los chicos de la prensa.

La pelea a brazo partido de la CNTE es el otorgamiento automático de plazas a los normalistas recién egresados, pero a satisfacción de la dirigencia, la cual tendría la facultad de asignación, pero también de ubicación. Esto es contrario a lo señalado en el artículo tercero constitucional, pero por lo visto, a AMLO le importa poco violar esa norma.

Esto es lo que pelean CNTE y diputados, pero para variar y como ha sucedido en muchos encuentros y eventos del sector educativo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, brilla por su ausencia. Como verá, la tarea educativa que es prioritaria en todos los países, pero principalmente los más desarrollados, en México pasa a último lugar.

TRUMP.- En cuanto a la política exterior de nuestro país, las cosas no van mejor, pues si usted se enteró de la gira del canciller Marcelo Ebrard a la Unión Americana, fue para rendir un informe de lo que se ha hecho por la cuarta transformación, para disminuir el viaje de centro y sudamericanos a alcanzar el “sueño americano”. Muchos se quedan en México, así no sea su meta.

Con las cifras en mano de disminución de migrantes, Trump ha enviado felicitaciones al gobierno del presidente López Obrador. Comentarios sobre el particular se los dejo a usted.

