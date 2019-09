Buscan mecanismos para enfrentar inminentes recortes presupuestales

Derecho de réplica

Se evitarán estragos en Q. Roo en rubros como salud, seguridad y educación

El gobernador Carlos Joaquín confirmó que ha sostenido reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para buscar mecanismos y soluciones ante los posibles recortes presupuestales que se generarán en 2020. Consideró que se buscará evitar estragos en rubros importantes como es salud, seguridad, educación y sectores sociales.

Advirtió que ya ha sostenido reuniones de trabajo con las autoridades de la hacienda federal, esto, para plantear las necesidades que se tienen en la entidad y cuales son los temas que mayor recursos requieren para el siguiente año.

Mencionó que se ha presentado una amplía cartera de proyectos que se tienen como parte de la estrategia para seguir avanzando en el desarrollo de varios puntos de la entidad.

Esperan que en las próximas semanas se cuenten nuevamente con diferentes reuniones con las autoridades federales para gestionar la mayor cantidad de recursos y que con ello no se tengan estragos en las finanzas estatales y de los ayuntamientos.

Mario Villanueva puede terminar condena en su casa: Gobernación

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, puede terminar su condena en prisión domiciliaria porque cumple con los tres requisitos que especifica la ley.

Señaló que se ha revisado el caso y cumple con todos los requisitos de ley, solamente falta que el juez o magistrado lo resuelva.

“El hombre tiene casi 20 años privado de su libertad, estuvo incluso en prisión en Estados Unidos; tiene los requisitos de ley para acabar de cumplir lo que falta de su condena en prisión domiciliaria”, mencionó la funcionaria federal.

El ex mandatario tiene más de 70 años de edad, su estado de salud es precario y no representa un peligro al ser ex carcelado.

“Estamos empujándolo. El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está muy consciente del estado de salud y los años que lleva en prisión, está en manos del Poder Judicial”, señaló Sánchez Cordero.

Villanueva Madrid lleva 18 años en prisión acusado de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero.

Bronca en el Congreso de QR por reparto de comisiones

Grupos al interior del partido Morena y de sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, protagonizaron un enfrentamiento a golpes en el congreso de Quintana Roo durante la integración de comisiones en la Décimo Sexta legislatura, pues el presidente de la Mesa Directiva, Gustavo Miranda García, se negó a tomar en cuenta la orden del día propuesta por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se contemplaba la propuesta de modificación de las comisiones de Trabajo.

El conato de bronca fue específicamente entre los diputados del PT, Hernán Villatoro Barrios, y del PRI, Carlos Hernández Blanco, por lo que se declaró un receso de la sesión ordinaria número 3. La postura del diputado del PV, Miranda García, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de presentar su propia orden del día, provocó el rechazo de Edgar Gasca Arceo (Morena), Pedro Pérez Díaz (PRD), Hernández Blanco (PRI), Eduardo Martínez Arcila (PAN) y de José Luis Toledo Medina (MC). El debate fue subiendo de intensidad con señalamientos entre diputados sobre la obligatoriedad de respetar la Ley Orgánica y las propuestas de los integrantes de la Jucopo.

Finalmente, Toledo Medina arribó a la mesa directiva para mantener su reclamo seguido por Hernández Blanco y Villatoro Barrios., fue entonces que fueron de las palabras a los golpes, cuando el diputado del PT, Villatoro Barrios tiró una patada a Hernández Blanco.

La situación obligó al presidente de la Mesa Directiva a declarar un receso de poco más de seis horas, desde las 19:30 horas del miércoles y hasta la 1 de la mañana con 48 minutos, cuando Miranda García reanudó la tercera sesión ordinaria con la propuesta de la orden del día acordada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contempló la modificación de las presidencias de las comisiones de trabajo y que representó la pérdida de posiciones para el PT.

Finalmente, la integración de comisiones en la Décimo Sexta legislatura tuvo una nueva recomposición política en la que los cinco principales grupos se repartieron los principales cargos.

Hacen porquerías con la basura

Esta semana, se supo que por un mal manejo de residuos sólidos se sancionó con alrededor de ocho millones de pesos a los municipios de Benito Juárez, Tulum y Othón P. Blanco, informó Miguel Ángel Nadal Novelo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo.

En Benito Juárez, presentaron algunas inconsistencias en la operación del sitio relleno sanitario, luego de incumplir una serie de recomendaciones, que surgieron desde finales de la administración pasada y que apenas hace un mes concluyeron, con una sanción de casi un millón de pesos a la administración de Mara Lezama. Sin embargo, pese a estos sucios asuntos y que la recolección de basura es pésima en el polo turístico más importante del país, la presidente municipal de Benito Juárez justificó la incapacidad de la concesionaria ‘Intelligencia México SA de CV.’, de los problemas en la recoja de basura y de la multota que el ayuntamiento, con dinero de los cancunenses tuvo que pagar.

Según la alcaldesa responsabilizó a la ciudadanía y le pidió que pongan su granito de arena. Porque la población que saca la basura media hora después de que pasó el camión recolector, y que si los perros, los gatos y los pepenadores, contribuyen al abrir las bolsas, todos tienen la culpa, menos los funcionarios y la empresa encargada.

De acuerdo con datos oficiales de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), organismo descentralizado de la Comuna de Cancún, que supervisa y se hace cargo del pago directo a ‘Intelligencia México’, esta concesionaria recibe de la Comuna unos 12 millones 391 mil pesos “más IVA” mensuales para la recolección de la basura, según el contrato establecido, la empresa debe de contar con al menos 70 vehículos “en perfecto estado de funcionamiento” para prestar el servicio.

También obliga a que el personal cuente con cinturones de carga o fajas de seguridad, guantes de carnaza, uniformes con cintas reflejantes, zapato industrial y gafetes de identificación.

El contrato determina, además, que la empresa deberá de prestar el servicio con eficiencia y eficacia y garantizar un “cumplimiento continuo” cláusulas que no se ven cumplidas por ninguna parte, o de eso ¿también tienen la culpa los perros?.

A la alcaldesa se le viene otro reclamo con respecto a la basura, pues en la Brigada de Policía Militar, que hospeda a la Guardia Nacional están artos de que las carcachas de camiones recolectores transiten frente a la avenida donde están sus instalaciones pues por todo el camino dejan basura tirada, cosa que los militares les pone los pelos de punta, por lo que enviaran vía oficio la solicitud de que se recoja la basura y se mantenga limpia la vía o harán las denuncias ecológicas contra el ayuntamiento de Cancún. ¡Sopas pericos verdes!