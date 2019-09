No podemos quitarle la teconología a los niños: Lizette Weber

Está avalado por Allegro Music

“Ludi El Pirata” es una maravillosa herramienta para investigar, aprender, descubrir, crear, resolver problemas y divertirse sanamente

Claudia Arellano

Innovar y ofertar nuevos modelos de aprendizaje lúdico es el que ofrece la aplicación “Ludi El Pirata”, creada por la mexicana Lizette Weber, quien quiere que los perjuicios desaparezcan en torno a que todo lo relacionado a la tecnología es malo al momento de relacionarla con los niños.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la creadora de este singular proyecto, Lizette Weber, comentó que como madre y profesionista logró entender la forma en que hoy en día los niños ven la vida.

“La razón de ser de esto es contribuir a crear un equilibrio entre el mundo físico y el mundo digital en un contexto donde la tecnología es parte de la vida diaria y no podemos quitársela a los niños, no es como lo han pintado que es algo terrible y que es malo dejarlos cerca de, más bien lo malo es dejarlos cerca de herramientas que carezcan de utilidad. Todo empezó desde que yo era muy chica, siempre me gustó mucho componer canciones, música, todo esto me acompañó durante mi infancia y juventud”, indicó.

“Ludi El Pirata” es un punto de encuentro para las familias y está avalado por Allegro Music, la empresa creadora y productora de “Ludi El Pirata”, quien desde sus inicios logra que converja en un mismo eje la música, aprendizaje y unión, todo a través de sus personajes que dan vida a un mundo lleno de diversión y promueve en los niños, la comunicación y convivencia familiar.

“Ludi El Pirata” utiliza su compu maestra, es una maravillosa herramienta para investigar, aprender, descubrir, crear, resolver problemas y divertirse sanamente. Todo viene en un libreto original, música inédita, nueve talentos en escenas, 18 coreografías, innovadora escenografía, que pueden checar ya a través de YouTube Kids sin ningún costo”, dijo Weber.