“Solo me queda la certeza que ya estás descansando”, señala Sánchez Azuara, tras el fallecimiento de su hija

Daniela Santiago Sánchez, de 31 años, desafortunadamente murió, víctima de lupus eritematoso, enfermedad que enfrentó durante 20 años a lado de su madre

Un fuerte golpe recibió la conductora Rocío Sánchez Azuara y es que su hija, Daniela Santiago Sánchez, de 31 años desafortunadamente murió, víctima de lupus eritematoso, enfermedad que enfrentó durante varios años a lado de su madre, informó

Fue en redes sociales que la presentadora dio a conocer la trágica noticia que sacudió al mundo del espectáculo quienes observaron el video donde la mujer se despide de su querida hija.

Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, dice en un video dedicado a su hija.

Mientras tanto fans y colegas del espectáculo le dieron el pésame a la mujer que se ha encargado de realizar un buen trabajo en los talk show de la pantalla chica, pues Rocío se convirtió en todo un icono en cuanto a este género.

“Uy no lo puedo creer, muero de la tristeza, que no sepas más de penas”, “Lo siento mucho querida Rocío. Estoy contigo siempre en oración y cariño”, “Lamento mucho por lo que estás pasando, te abrazo con mi cariño siempre”, le escribieron a Rocío.

Hace tiempo Rocío pidió desesperadamente en redes sociales por la salud de su hija pues invitó a sus fans a que se unieran a ella en cadena de oración para que saliera bien de su tratamiento.

Hemos batallado con esto desde hace 20 años, y bueno, le encontraron una bacteria en la sangre que es producto de un catéter que trae para poderla hemodializar, se hemodializa tres veces a la semana”, dijo en su momento Azuara.

