Los maestros atacan de nuevo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Este título de película o de episodio de una serie de televisión resulta más justificado por el anuncio de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca, de que estará hoy en los alrededores del Senado, para instalar un campamento semejante al que montaron afuera de la Cámara de Diputados la semana anterior, hasta que tuvieron la seguridad de que los legisladores aprobaban las leyes reglamentarias de la “nueva” reforma educativa en los mismos términos en que la acordaron sus dirigentes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos preparativos estaban en parte justificados porque, efectivamente, en el Senado empezaron los preparativos para sancionar de forma acelerada esos cambios que para muchos críticos resultan una verdadera “contrarreforma”, pues devuelve a los dirigentes sindicales la facultad de controlar ingresos y ascensos dentro del magisterio nacional, además de que se elimina cualquier tipo de evaluación a los profesores, así que no habrá manera de determinar cuál es su capacidad pedagógica ni mucho menos habrá posibilidad de sustituir a quienes no cumplan con los requisitos mínimos para garantizar una educación de calidad.

Las consultas para tratar de que las reformas se aprueben sin mayores contratiempos las encabezó personalmente el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esa Cámara, Ricardo Monreal Ávila.

Empezó con lo más fácil, con la bancada del PVEM, encabezada por el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de quien se dice que regresó hace unos días a su escaño para ayudar a la aprobación de iniciativas que son prioritarias, como la educativa, para el presidente López Obrador, a quien empezó a respaldar desde su campaña electoral.

En el tema educativo, Velasco dijo que su bancada está lista para votar a favor de las iniciativas previamente aprobadas por los diputados.

De cualquier forma, precavidos que son, los maestros de la CNTE se alistan para instalar un campamento en torno al Senado a partir de hoy martes.

Los informes previos dicen que los profesores disidentes se preparan para rechazar la reforma educativa. En realidad, se quieren asegurar que no se le cambie “ni una coma” a lo que ya fue sancionado en San Lázaro.

“Compañeros y activistas, redoblemos nuestras fuerzas porque aún no hemos ganado, viene le mejor de nuestras batallas, esta vez no vamos a perder en el Senado”, afirmó Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22.

Wilbert Santiago comentó que si la reforma es aprobada, gana la educación en el país, principalmente en las zonas indígenas, “porque es ahí donde se dio la dura afectación del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto que quitó a los normalistas la oportunidad de llegar a una plaza de maestro, solo por anteponer los designios del sector privado, en este caso de los representantes de la organización Mexicanos primero”.

Al mismo tiempo que se anunció el traslado de contingentes a la Ciudad de México, se confirmó que se concretaron acuerdos con el gobierno de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat, para la reconstrucción de las escuelas afectadas por los terremotos de septiembre de 2017 y, por ello, los profesores de la sección 22 de la CNTE levantaron los bloqueos que mantenían en seis tramos carreteros en la zona del Itsmo de Tehuantepec.

Entre los acuerdos alcanzados está que el gobierno estatal se comprometió a liberar al menos 700 de mil 500 millones de pesos para avanzar en la conclusión de las obras de 3 mil escuelas públicas.

En esta acción, las autoridades estatales tendrán el respaldo del gobierno federal.

También policías federales preparan otras protestas

Ante las versiones de que elementos de la Policía Federal (PF) inconformes con su traslado a la Guardia Nacional (GN) se movilizarían de nuevo para bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Alfonso Durazo, reiteró que cumplirá con los acuerdos firmados con los uniformados, pero al mismo tiempo, pidió a los inconformes cumplir con los acuerdos pactados.

En un comunicado, la dependencia también recomendó a los inconformes expresar cualquier diferendo mediante los “canales institucionales correspondientes”.

La dependencia afirmó que “ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con los representantes de los policías federales inconformes con su paso a la Guardia Nacional” y también hizo referencia a los acuerdos luego del bloqueo al AICM del 13 de septiembre pasado.

Parece una situación por lo menos extraña.

Si las dos partes ya llegaron a acuerdos, no sería necesario un nuevo llamado. Pero aquí no hay claridad, pues ni los uniformados ni la dependencia han informado hasta el momento sobre el contenido de estos acuerdos.

Lo que es una realidad es que en materia de protestas, los maestros disidentes sí han hecho escuela, pues ya demostraron que es mediante presiones y con tomas de calles y bloqueos de edificios oficiales como se logran respuestas favorables a las demandas.

Moreno Cárdenas preocupado por las filtraciones

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó estar preocupado por las supuestas averiguaciones en torno a sus bienes, antes bien pidió que, de una vez por todas, quede aclarado ese asunto.

El dirigente del tricolor renovó sus críticas contra el gobierno del presidente López Obrador porque “ha quedado claro con el proyecto de nación que presenta este gobierno, es un proyecto sin rumbo, no tiene destino, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleos y este año pinta para ser el más violento en la historia de México”.

Advirtió que sería lamentable, preocupante y trágico que un gobierno que pretende dar el compromiso de transparencia y rendición de cuentas pretenda utilizar las instituciones de este país para la persecución política y atentar contra los opositores.

Les puedo decir que no nos vamos a callar, nosotros vamos a alzar la voz. Sería preocupante que hoy por pensar diferente al gobierno de la República haya una persecución contra los políticos.

Además Moreno Cárdenas reconoció que ha tenido reuniones con dirigentes de otras fuerzas políticas, pero hasta ahora no se ha encontrado con el ex presidente Vicente Fox, quien en reciente reunión del PAN dijo que trabaja para formar un frente contra el gobierno de López Obrador.

“El PRI trabaja para construir una oposición fuerte y sólida”, dijo el dirigente del tricolor.

“Cuando haya que construir bloques opositores en las Cámaras para el tema legislativo o electoral lo vamos a construir porque queremos presentar alternativas para este país”, añadió el presidente del PRI.

También advirtió que “quien pretenda dividir al PRI a base de calumnias, a base de difamaciones, desde adentro o desde afuera, le decimos que no se lo vamos a permitir, y no lo van a lograr”.

Virtual quiebra de nueve universidades públicas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lanzó una alerta porque nueve universidades públicas están en riesgo nuevamente este 2019, pues enfrentan una virtual quiebra financiera.

La organización advirtió que, tan sólo para cerrar el año, esas instituciones requieren de por lo menos 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que les fue aprobado en diciembre pasado.

Pero esa cantidad sólo significaría un alivio temporal, pues el déficit de esas casas de estudio asciende a un total 16 mil 677 millones de pesos, producto de problemas estructurales gestados hace décadas.

Según sindicatos y trabajadores universitarios, hay instituciones que no cuentan con recursos para pagar a sus empleados a partir de octubre.

Entre las universidades con problemas financieros están las de Nayarit, Zacatecas, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelos, México, Benito Juárez de Oaxaca y Juárez Autónoma de Tabasco

Lo peor de todo es que según análisis de rectores y la Anuies, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 le plantea un recorte presupuestal de 0.59 por ciento para instituciones públicas de educación superior, lo que limitaría mucho su operación.

