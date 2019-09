Los Simpson están de luto: murió Mike Mendel

El talentoso productor falleció a los 54 años de edad. Ganó cuatro premios Emmy a lo largo de su exitosa carrera

Arturo Arellano

The Hollywood Reporter dio a conocer que el talentoso productor de icónicas series como Los Simpson y otras tantas innovadoras como Rick and Morty, J. Michael Mendel, murió el pasado 22 de septiembre en Los Ángeles, California. Lo anterior lo afirmó su esposa Juel Bestrop, quien declaró que Mendel perdió la vida la noche del domingo, hasta ahora según se sabe de causas naturales, aunque eso si no se ha confirmado.

Michael Mendel trabajó en The Tracey Ulman Show, The Simpsons, The PJs, The Oblongs, Drawn Together, Sit Down, Shut Up, Napoleon Dynamite y Rick & Morty, es por esto que Justin Rowland, co-creador de Rick y Morty, expresó sus condolencias en Twitter “Mi amigo, compañero y productor Mike Mendel ha fallecido. Estoy destrozado, mi corazón está roto por su familia. No sé lo que voy a hacer sin ti a mi lado, Mike”.

Al Jean, guionista de Los Simpson, a su vez compartió la noticia en su cuenta personal de la misma red social. “Triste tras el fallecimiento de Mike Mendel, un tipo genial. Nuestros pensamientos están con su familia”, escribió.