Los Simpson, Rick y Morty sufren partida de Mike Mendel

El talentoso productor falleció a los 54 años de edad. Ganó cuatro premios Emmy a lo largo de su exitosa carrera

Arturo Arellano

La mañana del martes, The Hollywood Reporter dio a conocer que J. Michael Mendel, talentoso productor de icónicas series como Los Simpson y otras tantas innovadoras como Rick And Morty, murió el pasado 22 de septiembre en Los Ángeles, California. Lo anterior lo afirmó su esposa Juel Bestrop, quien declaró que Mendel perdió la vida a los 54 años de edad la noche del domingo y hasta ahora según se sabe de causas naturales, aunque eso si no se ha confirmado.

Adult Swim empresa que transmite a Rick And Morty publicó “Todos nosotros en Adult Swim estamos devastados por el fallecimiento prematuro de Mike Mendel. Mike fue el corazón de la familia de producción de’ Rick and Morty’, su fantástico talento e ingenio serán echados de menos. Mike fue un productor universalmente respetado, ganador del Emmy con más de 25 años en la industria, quien guió y apoyó a una generación de artistas, escritores y creadores y su ausencia será sentida por toda la comunidad. Nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y colegas durante este difícil momento”.

Justin Rowland, co-creador de la misma serie, expresó sus condolencias diciendo “Mi amigo, compañero y productor Mike Mendel ha fallecido. Estoy destrozado, mi corazón está roto por su familia. No sé lo que voy a hacer sin ti a mi lado, Mike”. En tanto Al Jean, guionista de Los Simpson, compartió la noticia en su cuenta personal de la misma red social. “Triste tras el fallecimiento de Mike Mendel, un tipo genial. Nuestros pensamientos están con su familia”, escribió.

Michael Mendel fue productor asociado de Los Simpson en sus primeras cinco temporadas y continuó produciendo capítulos en la serie creada por Matt Groening hasta la décima, siendo “Un espacio para Lisa”, el último donde colaboró. Su paso por la producción de la serie de la familia amarilla, no fue en vano, pues los capítulos “La boda de Lisa”, “La fobia de Homero” y “Basura de titanes”, le valieron un Premio Emmy cada uno, teniendo incluso invitados especiales como los Red Hot Chilli Peppers en el último de ellos.

En el caso de “La boda de Lisa”, se trata de un viaje ficticio al futuro, pues a través de una médium en una feria, Lisa puede enterarse de cómo será su boda con un hombre aparentemente perfecto, pero que a final de cuentas el mensaje familiar desemboca en el amor por su padre a quien constantemente juzga por sus defectos y pocas veces valora por el amor que le tiene. Este episodio es sin duda uno de los preferidos por los fans.

“La Fobia de Homero” por su parte es uno de los episodios mas transgresores de la serie, pues en este se deja ver la homofobia norteamericana reflejada en ese caso en Homero y su grupo de amigos, quienes no toleran la idea del amor homosexual. Pero al final el mensaje es claro, un apoyo contundente hacia la comunidad LGBT+.

Finalmente su cuarto Emmy no lo ganó con Los Simpson, sino con su incursión en Rick y Morty, donde fue productor de 22 episodios. Específicamente la estatuilla se la llevó en 2018 por el capítulo “Pickle Rick”, hasta hoy uno de los más aclamados por la critica, donde Rick Sánchez se enfrenta a la posibilidad de acudir con un psicólogo, situación que no le hace gracia y entre chistes, humor negro y demás, pone en duda la labor de estos especialistas. El último capítulo en el que participó fue “The Rickshank Rickdemption” en la tercera temporada de la serie.