“A Frida Sofía le estorba la familia”: Enrique Guzmán

El intérprete presentó su más reciente disco “Se habla español” y dio detalles de su presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 10 de octubre, donde posiblemente lo acompañe en el escenario su hija Alejandra Guzmán

Claudia Arellano

Bromista y relajado llegó Enrique Guzmán a la rueda de prensa celebrada en Universal Music, para hablar de los pormenores de su concierto en el Auditorio Nacional, y de su nueva producción discográfica “Se habla español”, sin embargo, la reunión sirvió para “matar la curiosidad” de algunos reporteros que lo cuestionaron sobre la relación que actualmente mantiene con su nieta Frida Sofía, de quien dijo: “Lo único que quiere Frida es independizarse de su familia, a ella le estorba su familia, si hago lo que quiere está contenta y si no se enoja, pues que se enoje”, indicó Guzmán.

De igual modo el cantante compartió que a pesar de que se siente triste por la situación de su familia, también está muy entusiasmado pues mientras unos integrantes quieren dispersarse otros llegan, como es el caso de su recién llegado nieto Apolo, con quien dice está disfrutando mucho, ya que es el primer nieto varón que tiene, pues toda su descendencia son mujeres y dijo: “por fin va a permanecer el apellido Guzmán”, esbozó entre risas.

“Todo en la vida pasa cuando debe pasar, me siento por un lado mal con Frida Sofía por esta decisión que tomó de estar alejada de la familia, yo espero que pronto recapacite, y de momento esperemos que Carmen Salinas ya le tenga su cuartito, yo no estoy de acuerdo en eso de Aveturera, pero si es su deseo de Frida allá ella, yo trato de respetar, y me duele como su abuelo la distancia, pero pues que haga ya lo que quiera. Yo ahora vengo a lo del disco porque gracias al trabajo seguimos vigentes en el gusto de la gente”, dijo.

De igual modo Guzmán comentó que para su presentación del 10 de octubre en el Auditorio Nacional tiene preparadas grandes sorpresas, para el respetable que desee acompañarlo en este recital que promete una selección de los mejores temas del intérprete, quien comentó que invitó a su hija Alejandra Guzmán, quien es parte de las duplas de su nuevo material, sin embargo, hasta el momento esto no será posible.

“Ayer tuve una llamada con Alejandra y me comentó que su agenda está muy apretada pero hará todo por acompañarnos. Mi disco ‘Se habla español” es un material único, en el cual reunimos lo mejor del repertorio durante 60 años de carrera, es lo que van a poder escuchar en el Auditorio Nacional. Grabar con Paul Anka fue increíble aunque no quiso grabar en español, yo tuve que hacerlo en inglés pero el disco está completo, me sorprendió la voz de Kalimba, la entrega de Cristian Castro, de verdad está precioso”, indicó.

Finalmente Don Enrique Guzmán comentó que a pesar de los problemas que puedan existir y los problemas que ha enfrentado de salud, a él, el escenario lo sana.

“A mí el escenario me quita dolores de cabeza, me sana mucho, yo creo que debo morirme no en un escenario sino cerca de un escenario.

Tenía 4 nietas, ahora solo son tres (risas), la mayor de 28 años y puras mujeres, hasta que nació Apolo con su (…) colocado entre sus piernitas, la verdad eso me tiene feliz. Hace como cincuenta años me divorcie de Silvia Pinal y siguen preguntando, mi vida es así feliz”, concluyó.