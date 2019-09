La Eurocámara y Ayotzinapa

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿Quién Les Paga?-. A imagen y semejanza del columnista de espectáculos Luis Maña, cuyos contenidos los inicia con el clásico “No es por intrigar pero…”, surge la pregunta para los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acerca de sus continuos viajes al extranjero.

La pregunta obligada es saber quién les paga esos gastos, por ejemplo de su último viaje a Bruselas Bélgica para visitar las oficinas del Parlamento Europeo, en busca de apoyo en su lucha.

Por sí solos, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos difícilmente pudieron haber organizado su viaje al viejo mundo esta semana pues apenas ayer hablaron en la sede del Parlamento Europeo y mucho más difícil el que se les hayan abierto las puertas del citado parlamento, cuyos trabajos legislativos los inició el pasado primero de julio.

La Euro cámara está integrada por 750 diputados de todos los países de la Unión Europea, además del presidente en turno, por ahora bajo la responsabilidad de Úrsula Von der. Este órgano colegiado es el más caro del mundo no obstante su calendario laboral tan reducido, pero como cada país envía a esta instancia a lo más calificado de su clase política pues ni para protestar.

Esta instancia recibió el lunes a medio centenar de mexicanos que estuvieron en las afueras de las oficinas del parlamento, solicitando el apoyo de esta instancia para que el gobierno mexicano apure las investigaciones para hacer realidad su proclama de lucha “vivos se les llevaron, vivos los queremos”. Suerte a este grupo de mexicanos en Bruselas…pero ¿quién les paga el viaje?.

Edomex-. Con aparato publicitario a la usanza de los mejores tiempos del PRI, el gobernador Alfredo del Mazo Maza leyó su segundo “informe de resultados”, destacaba el proscenio del evento efectuado al medio día de ayer en el palacio de gobierno, con asistencia de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez que trajo la representación presidencial.

Si usted no asistió por falta de invitación no se preocupe, el mandatario inició después del medio día su carrusel de entrevistas radiofónicas que siguieron por la noche y seguramente continuarán hoy, todo en medios electrónicos de la capital del país. Eso no es todo, podrá apreciar en centenas de espectaculares y en laterales de autobuses urbanos los logros del segundo informe.

Esta estrategia publicitaria, además de desplegados a todo color en los principales diarios que se editan en la capital d, seguramente rinden mejores resultados, además de los banners electrónicos que lucen en los laterales de las principales avenidas de los 125 municipios. ¿Cuánto costará todo?

La Legislatura local llamará a una decena de secretarios del gabinete para ampliar sobre el tema.

elefa44@gmail.com