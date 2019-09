Embajada inglesa y Sedetur repatrían a paseantes por quiebra de Thomas Cook

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Al momento, más de 15 mil británicos en el mundo ya regresaron a su país; 300 estaban en destinos de Q. Roo

El Reino Unido lanzó la operación de rescate más grande desde la II Guerra Mundial, para repatriar a los 600 mil turistas varados por la quiebra de Thomas Cook. Más de 105 aviones quedaron en tierra y los clientes que habían contratado sus servicios quedaron varados en al menos 51 destinos de 17 países, incluido México, de donde se sabe unos 300 paseantes se encontraban en Quintana Roo.

Por lo anterior, Inglaterra pone en marcha su proceso de repatriación de más de medio millón de turistas que se han quedado sin forma de volver a sus destinos de origen. Dairdre Hutton, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, señaló este martes a la BBC que esta operación es considerada la más importante desde la II Guerra Mundial, y ha tenido buen comienzo, pues hasta el día de ayer más de 15 mil turistas fueron repatriados, tras el colapso de este operador turístico.

El lunes se completaron 64 vuelos para llevar a Reino Unido a 14 mil 700 turistas de los 150 mil estimados en el extranjero, cuando la compañía británica anunció su quiebra. Más tarde las autoridades británicas trasladaron a 16 mil 800 personas en 74 vuelos y el proceso continuará en los próximos días, al menos hasta el 6 de octubre cuando se pretende concluir con la operación.

El objetivo, según Hutton es permitir que las personas que están de vacaciones completen su descanso y posteriormente regresarlas al Reino Unido en la fecha originalmente prevista en sus reservas. “Es una operación de dos semanas, principalmente porque la gente se marcha de vacaciones durante dos semanas, así que queremos que todo el mundo disfrute de sus vacaciones y los traeremos el día que tenían previsto volver”.

Personal de las embajadas del Reino Unido y la CAA atienden a los turistas para que viajen lo más pronto posible a sus lugares de origen, señalaron en un comunicado Aeropuertos del Sureste.

Turistas ingleses en México

La secretaria de Turismo de Quintana, Roo Marisol Vanegas Pérez, declaró sobre los turistas del Reino Unido que se encuentran en Quintana Roo: “Al respecto se ha dispuesto un operativo por parte de la embajada del Reino Unido, para proteger a través de una carta de pago todos los cobros de alojamiento, transportación y avión de todos los turistas ingleses a fin de que no tengan ningún inconveniente.

Esto está siendo operado por la embajada y con apoyo del área de Atención al Turista, de la Secretaría de Turismo, con este operativo se garantiza que ningún turista de los 300 turistas que se encuentran en nuestros destinos, será afectado, y tampoco ninguna empresa por efecto de la situación de la empresa Thomas Cook”.

Señaló que “el número de turistas transportados por Thomas Cook, para los próximos meses será de alrededor de 10 mil turistas para el mes de octubre, 7400 para noviembre y 7 mil para diciembre; esa cifra será atendida por los demás operadores que atienden el mercado del Reino Unido, de manera que también es posible afirmar que no perderemos turistas en el futuro, por efecto de la situación de Thomas Cook.

“Una vez más la fortaleza de nuestro sector empresarial, de nuestros sistemas de manejo de crisis y la excelente labor desarrollada por la Embajada del Reino Unido garantizan una atención profesional al nivel que nuestros destinos lo requieren”, concluyó.

El gobierno inglés a través de la embajada de Inglaterra en México brinda apoyo desde el lunes a todos los pasajeros que se quedaron varados en el Caribe mexicano, las estimaciones son, que alrededor de mil 500 pasajeros serán atendidos dentro de los próximos 15 días para ser llevados de vuelta a Inglaterra, según lo comentó Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Renuncia Sandor Castillo como contralor de Solidaridad

A sólo 18 días de ser nombrado, Sandor Yigael Teodosio Castillo renunció a la Contraloría de Solidaridad, según informó Alfredo Paz Cetina, secretario general del Ayuntamiento. Dado lo anterior asume el cargo el director de gestión, Antonio Jiménez, al menos hasta que el cuerpo honorable cabildo nombre a un nuevo contralor municipal.

Paz Cetina se refirió al ex contralor como una persona “respetable y con muchos años de servicio”, esto a pesar de que existen rumores que involucran a Castillo como cómplice de supuestos contratos en la dirección de comunicación social y negó que haya sido obligado a dejar el cargo, toda vez que fue involucrado en la supuesta desviación de recursos por parte del ex director de comunicación social, Javier Villa.

La renuncia, no obstante, si fue una gran sorpresa, al menos para la mayoría de los regidores que recién el 2 de septiembre habían dado su aval para que desempeñara el cargo. “El hecho de que algunas personas no aguanten el ritmo de trabajo en este primer año, no significa que se bajen del barco. Pueden seguir colaborando con este proyecto, aunque no hay nada oficial”, puntualizó Paz Cetina.

En tanto, la Décimo Segunda regidora del ayuntamiento, Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, solicitó que de comprobarse la participación de Sandor Yigael con Javier Villa, la Contraloría del estado debe intervenir para hacer las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos.

Este miércoles celebrarán una sesión de Cabildo, donde se espera que algunos ediles expresen su descontento ante esta decisión. Lo mismo se abrirá una convocatoria pública para cualquier ciudadano pueda postularse al puesto de contralor.

Continúa la violencia en Playa del Carmen

La violencia continúa siendo el pan de cada día en Playa del Carmen, pues la mañana del martes, un hombre fue asesinado a balazos frente a un supermercado de nombre Super Aki, ubicado en el Arco Vial con la avenida Juárez. El responsable se fugó sin dejar pistas de su ubicación. Con este asesinato se suman ya 152 muertos en en el municipio.

Los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana cuando un sujeto, desde el interior de un automóvil Nissan Sentra color vino disparó repetidas ocasiones en contra de otro automovilista, que a su vez iba en un Tsuru gris. Esto saliendo del estacionamiento de este supermercado de la colonia Ejido. El ahora occiso era acompañado de una mujer, que pudo correr y salir ilesa del ataque.

Autoridades encontraron en el lugar ocho casquillos de bala; la mayor parte de los disparos dieron en su blanco, por lo que el lesionado falleció casi al instante y los paramédicos nada pudieron hacer por salvarle la vida. Agentes policiacos emprendieron la búsqueda del vehículo sospechoso, pero no lo encontraron y la Fiscalía General del Estado es ahora quien se hace cargo de las investigaciones.

Este caso se reporta como el ejecutado número 152 en lo que va del año en Solidaridad.

Estrategia coordinada de combate a la delincuencia

A pesar de la ola de violencia que viven municipios, como Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aseguró que la entidad se ubica entre los que más ha disminuido el índice total de delitos en el país, al menos entre los meses de julio y agosto del presente año.

Gracias a la estrategia coordinada de combate a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, se han logrado cifras alentadoras en este ámbito. De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer recientemente por el citado organismo, la incidencia delictiva en la entidad observó una reducción del 8.2 por ciento, con una importante baja en los ilícitos de alto impacto.

Las estadísticas presentadas muestran que en agosto de 2019, los homicidios dolosos en Quintana Roo bajaron 2.44% y en comparación con el mismo mes el año pasado, la incidencia se redujo en 3.20%. En lo que se refiere a los secuestros, entre julio y agosto del presente año, el estado presentó una reducción del 13.56%, mientras que en el delito de robo total, esta fue del 0.01%.

Mientras tanto, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puntualizan que entre julio y agosto del año en curso, el robo de vehículos tuvo una disminución de 2.29%. En tanto la incidencia en el delito de trata de personas se redujo 3.57%.

Finalmente, hasta el mes de agosto de 2019, el delito de robo total se redujo 5.53%; el robo de vehículos tuvo una baja del 19.67%; el robo a transeúntes de 5.93%; robo a casa habitación del 2.07%, y en el resto de las modalidades de robo un 0.22%.