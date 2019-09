El niño más talentoso del cine, teatro y televisión se llama Hanssel Casillas

Actualmente protagoniza “Todas las pecas del mundo” junto a Loreto Peralta, película que se estrenará este 27 de septiembre en todas las salas cinematográficas del país

“Todas las pecas del mundo” es una divertida película que se sitúa en 1994, durante el mundial de futbol.

En este contexto se cuenta la historia de amor de una par de adolescentes, por un lado la hermosa Loreto Peralta (“No se aceptan devoluciones”) y por otro el guapo y talentoso Hanssel Casillas, egresado del CEA de Televisa y de Next Actor, en Houston, Texas. La cinta llegará a las salas de cine este viernes 27 de septiembre.

Mientras tanto Hanssel Casillas, quien seguramente hará una carrera en Hollywood y que a su corta edad ha participado en importantes proyectos como la cinta “Vuelven” y las series “Sitiados: México” y “Run Coyote Run”, ambas para Fox Premium, comentó en entrevista con DIARIO IMAGEN. “Todas las pecas del mundo’ es la historia de un chico que entra a la secundaria y conoce a la chica de sus sueños, su primer amor, que tiene muchas pecas y está muy bonita, se llama Cristina Palazuelos y es interpretada por Loreto Peralta.

“Entonces vemos todos los topes que uno se da en el primer amor, todo lo que se tiene que hacer para conquistarla”.

Reconoce que no conocía muchas de las cosas que se plantean el cinta ya que se sitúa en el año de 1994. “Nunca había visto un walkman, un cassette, no entendía la relación entre el cassette y la pluma, pero tuve la suerte de que mi papá tenía exactamente la edad de mi personaje en ese año, entonces le pregunté de todo para poderme situar en ese año.

También lo del fútbol porque no sabía mucho de lo que pasaba ese año literalmente, tenía que preguntar quién era Zague, quiénes estaban en la Selección Mexicana, cómo les fue en el Mundial, aprendí mucho”.

Describe que en la cinta “Todas las pecas del mundo” la relación entre el futbol y la historia de amor, es “A Cristina le gusta mucho el futbol, pero mi personaje que se llama José Miguel, no tiene idea, para nada sabe de este deporte, cómo se juega, quienes son los jugadores, no obstante, más adelante será el mismo futbol lo que nos va a unir, además de la música de esta época. Además todo era diferente, aprendí que hay que acercarnos a las chicas de frente, porque antes no había celular, no había ese tipo mensajes, también aprendí mucho sobre la amistad”.

Después de haber trabajado en teatro bajo la dirección de Benjamín Cann en la obra “Instrucciones para ir al cielo” para la Compañía Nacional de Teatro, así como en más de 10 proyectos televisivos, nos refiere que “me han apoyado mucho para seguirme preparando, estudié actuación e ingles en Estados Unidos, quiero crecer como actor y como persona, mi meta es estar en Hollywood, creo que es un sueño que no es imposible, hay muchos mexicanos triunfando allá, no voy a descansar hasta llegar a mi objetivo”.

Y añade que “quiero ser un actor completo, quiero hacer de todo, cine, teatro, televisión, pero siempre de la mejor calidad, si es necesario bailar, cantar, yo me prepararé para darlo todo y estar listo”.

Finalmente lanza un mensaje para los chicos de su edad “Si tienen un sueño no hay límites, ustedes pueden lograrlo, no es tan difícil, si es algo que te apasiona lo puedes lograr con esfuerzo y dedicación”.

La película se estrenará este 27 de septiembre en todas las salas de cine comercial del país.

