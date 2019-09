Aprobadas en Senado leyes secundarias, CNTE legisló

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cristóbal Árias, a la defensa del gobernador consentido

Conforme se daban las votaciones de las leyes secundarias en materia educativa, y obviamente ganaba la bancada de Morena en el Senado de la República, se coreaba la consigna:

“Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó”, pero el grito era más bien apagado, lánguido, pues con mucho menos trabajo que en la Cámara de Diputados, ayer, en la Cámara Alta se aprobaron las referidas leyes secundarias sin cambiarle ni una sola coma, con lo que bien puede concluirse que fueron los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que legislaron, a pesar de que estuvieron afuera primero de San Lázaro y luego en la sede senatorial y antes, en reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador que sin chistar siempre los recibió y aceptó “de mil amores” las condiciones que los “profesores” le impusieron.

Faltando diez minutos para las seis de la tarde, senadores panistas extendieron una enorme manta en la que se podía leer:

“AMLO y Morena traicionan a tus hijos por votos” y fue exhibida tanto al pleno como a los integrantes de la Mesa Directiva.

Y aunque los legisladores de la oposición ya estaban muy conscientes a esas horas que la “aplanadora” morenista y sus aliados la tenían ganada, no dejaron de dar el debate y de cuestionar.

Por ejemplo, la senadora Josefina Vázquez Mota, advirtió que se vienen las horas más oscuras en lo que hace a la educación, mientras que su ex correligionario, ex director del IMSS y ahora flamante senador morenista, Germán Martínez Cázares, hasta golpeó en la tribuna y con voz que por un instante se quebró dijo: “estamos orgullosos en Morena de estar al lado de los maestros esa es la piedra angular de nuestra transformación educativa, una nueva escuela”.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal tuvo todo el tiempo una gran sonrisa y de esa manera, –efusivamente–, estrechó la mano del nuevo coordinador de la bancada del PVEM en esa instancia legislativa, Manuel Velasco, su aliado más reciente.

Martí Batres, ya sin tanta víscera, permaneció en su escaño añorando, eso sí, en todo momento, no haber conducido él esta sesión considerada por los de Morena como histórica y de las pocas veces que habló, lo hizo para decir que el período en el que se ejerció mayor libertad de expresión en el debate legislativo, fue cuando él ocupó la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. ¿Será?, porque muchos legisladores respiraron aliviados cuando “la era del tupper rojo” se acabó.

Así, sin mayor problema, los “profesores” de la Coordinadora apostados a las afueras del Senado, anunciaron que permanecerían en ese sitio hasta que concluyera la prolongada sesión en la que la fracción parlamentaria de Morena, permitió que la oposición se explayara a placer; de cualquier manera, ya sabían que tenían las leyes secundarias en materia educativa en la bolsa.

Se vino entonces sobre la Ciudad de México, una inclemente lluvia que no representó problema alguno para los de la CNTE pues estaban seguros que su propuesta estuvo aprobada con mucho tiempo de anticipación por quien la debió “palomear”.

Municiones

*** Sobre el tema de la desaparición de poderes en tres estados del país, el senador morenista, Cristóblal Árias aseguró que para nada se puede comparar a Guanajuato y Tamaulipas con Veracruz, porque se supone que en la entidad gobernada por Cuitláhuac García casi, casi, todo es “miel sobre hojuelas”, salvo por la destitución del ex Fiscal Estatal, Jorge Winckler.

O sea, que en las entidades gobernadas por panistas, sí se justifica la demanda de desaparición de poderes; en Veracruz, nunca porque se trata de una cuestión política.

¡Vaya racero!, ¡qué tal! Cómo se nota que el presidente le dio “línea” al senador Arias para que defienda con todo a su gobernador consentido. Por ello, habrá una reunión el próximo martes de la Comisión de Gobernadores de la Cámara Alta que preside el senador michoacano con el objetivo de dar trámite a las demandas de desaparición de poderes que por el momento están siendo analizadas en comisiones.

Arias Solís dijo al respecto que, “no se trata de un tema de venganzas” e hizo un llamado para “superar la carga de animadversión” que existe entre Morena y el PAN, al tiempo que insistió que Guanajuato y Tamaulipas viven crisis.

Lo que debería de recordar el ex perredista, es que en las pasadas elecciones, el PAN se llevó prácticamente “carro completo” en el Congreso local y esa es una “espinita” que por lo visto, no se ha podido arrancar el partido del presidente y ni siquiera el propio jefe del Ejecutivo. En resumidas cuentas, esto es una disputa política regida por la máxima presidencial: “si no estás conmigo, estás en mi contra”. ¡Qué tal!

*** Respecto al mismo orden de ideas, por azares del destino, ayer precisamente rindió su III Informe de Gobierno, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, quien estuvo acompañado por el presidente del PAN, Marko Cortés y el secretario general del partido albiceleste, Héctor Larios, así como los gobernadores de: Aguascalientes, Martín Orozco; Querétaro, Francisco Domínguez; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Durango, José Rosas Aispuro y Yucatán, Mauricio Vila.

Enterado de lo que pretende Morena, en su informe propuso conformar una Comisión de expertos que analicen los escenarios y las vías institucionales para replantear la relación fiscal y presupuestal entre el estado y la Federación, “es tiempo de que se reconozca lo mucho que aporta Tamaulipas al sostenimiento de la República”.

Recordó los avances que la entidad ha tenido en materia de seguridad, que incluso ha sido reconocido por el presidente López Obrador y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Subrayó el Ejecutivo estatal que Tamaulipas ocupa el lugar número 20 en cuanto a inseguridad y séptimo lugar en inversión extranjera. Por ello, no deja de resultar muy extraño, que Morena pretenda desestabilizar a uno de los estados más productivos “y ahora resulta que quieren ponerlo como moneda de cambio” y eso, no está dispuesto a permitirlo García Cabeza de Vaca.

*** A cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, habrá hoy una megamarcha que partirá del Angel de la Independencia hasta llegar al Zócalo capitalino y sin duda, muchas preguntas quedarán en el aire.

