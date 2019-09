Martha Carrillo presenta su libro 7: “Imperfectamente feliz”

Patricia Correa

La escritora y peridista nos da las siete llaves para abrazar, aceptar y valorar lo que realmente eres

¿Te la pasas preocupado por lo que opinan los demás?, ¿sientes que tu vida no tiene sentido?, ¿no te sientes a gusto contigo mismo?

Después de muchas crisis personales, Martha Carrillo descubrió que vivía para complacer a todos a su alrededor, menos a ella.

Luego de muchos tropiezos admitió que debía modificar algo, fue así como empezó un camino de autodescubrimiento en el que ha explorado kabbalah, meditación, reiki, terapias de regresión y más.

En este libro “Imperfectamente feliz” (Vergara), Martha Carrillo te cuenta de manera clara y directa cómo dejó de ser víctima, cómo encontró su propia felicidad y no lo que los demás le habían dicho que era, y cómo conectó con el amor propio, con el poder personal y con el placer de vivir.

Este libro es para los que quieren dejar de cumplir con las expectativas de los demás, y buscan construir su propia felicidad sin importar lo que otros digan: “este es mi séptimo libro, y estoy muy contenta, habla de cómo aceptarnos en momentos en donde generalmente tendemos a vivir hacia afuera, y nos la pasamos complaciendo a los demás, en lugar de complacernos a nosotros mismos, cuando el origen, finalmente, somos nosotros.

“Yo generalmente no sé de qué escribiré mi siguiente libro, yo escribo de lo que estoy viviendo como en proceso, y este libro surgió de un proceso complicado que viví hace un año, y me puse en contacto con mi interior.

“Todos los seres humanos estamos en procesos continuos, y en este libro decidí poner todo lo que yo sabía, desde kabbalah, budismo, hinduismo, yo soy coach de vida, me dediqué mucho a entender más la mente humana, cómo pensamos, cómo son las emociones, cómo reaccionamos ante la vida, y por eso decidí escribir este libro, poniendo aquí todo lo que me ha servido, desde la auto observación, la auto reflexión, por eso está lleno de preguntas poderosas, de meditaciones.

“Con este libro traté de una manera muy clara, cómo salir de un proceso, y cómo poder ser un mejor ser humano después de poder echarte un clavado interno”, comentó en entrevista exclusiva con el periodista Asael Grande, para DIARIO IMAGEN.

¿Se puede ser Imperfectamente feliz? / ¿Cómo dejar de ser Perfectamente infeliz?

“Durante mucho tiempo me dediqué a complacer a los demás, en el libro ‘me desnudé’ mucho en cuestión de mis procesos, pero un día me di cuenta que toda la vida había hecho todo para ser aceptada entre mi familia, y hacemos mucho este proceso, es por los demás que hacemos cosas, encontrar tus propias motivaciones es vital, porque es la única manera de conectarte con la vida; la premisa del libro es que cuando tú no aceptas tus imperfecciones, te desconectas de tu amor propio, de tu poder personal y de tu liderazgo, y del placer de vivir”.

En tres capítulos, nos das las herramientas necesarias para encontrarse con uno mismo, y analizar nuestras emociones y pensamientos ¿Escribiste “Imperfectamente feliz” pensando en todo tipo de público lector?

“Sí, todos tenemos conflictos existenciales, es parte del ser humano, mis libros tienden a ser más aceptados por las mujeres, pero me doy cuenta que hay muchos hombres que también andan en esta búsqueda; este libro va destinado a cualquier persona que tenga ganas de darle más vida a su vida”.

Aprender a escuchar su propia voz y trabajar por sus sueños. Dejar de estar callados y solamente siguiendo a los demás, pensando que la felicidad de otros representa su felicidad. “Imperfectamente feliz” está dedicado a los que quieren empezar a trabajar por sus propios sueños y a construir su felicidad.

