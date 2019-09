El icónico vestido Versace de Jennifer Lopez

Hizo arder la pasarela de la Milan Fashion Week, pues a sus 50 años, volvió a usar el icónico vestido verde de Versace que lució en los Grammys del 2000

La Diva del Bronx hizo estallar el internet por segunda vez, 19 años después usando el icónico vestido verde Versace durante la Semana de la Moda en Milán, Italia, este fin de semana.

Han pasado 19 años desde que la puertorriqueña marcó el Mundo de la Moda y del Internet, se trata de un vestido tipo selvático que la cantante portó para la ceremonia de los Grammys en el año 2000.

La Diva reveló en su canal de YouTube que el sensacional vestido verde selvático fue prácticamente una elección de último momento, el vestido verde resultó una gran idea que aparte de marcar un momento en el Mundo de la Moda también gracias a él se creó Google Images.

“Estaba nominada ese año, estaba filmando la película ‘The Wedding Planner’ con Matthew McConaughey y estaba montando a caballo en algún lugar y mi estilista vino y me dijo: ‘los Grammys son mañana y no hay tiempo para hacer una prueba de vestido’ y ella me trajo tres o cuatro vestidos’, comentóo JLo. La decisión estaba entre dos vestidos uno blanco y el famoso verde selvático, su grupo de trabajo votaba por el blanco ya que el verde ya había sido usado por 3 celebridades antes incluyendo a la diseñadora del mismo Donatella Versace, en cuanto J. Lo se lo probó su manager de muchos años, Benny Medina le dijo ¡Ese es!. La también actriz recuerda que en cuanto entró a la alfombra roja acompañada de su entonces novio el rapero P Diddy los fotógrafos no tardaron en sulfurarse al verla y captar este momento con sus lentes por lo que la Diva del Bronx se sorprendió pensando que quizá detrás de ella se encontraba una celebridad más popular.

El vestido cuenta con un escote bastante pronunciado por lo que a la cantante le preocupaba que los senos se le salieran al aire, pero cuidó mucho esa parte para que no pasara ningún accidente así que para no tener problemas le pegaron los bordes del escote a la piel. Jennifer comentó que aún conserva el tan afanado vestido en algún lugar de su closet.

Casi dos décadas después el vestido reaparece más provocativo con un escote bastante pronunciado y esta vez dejando lucir las bellas piernas de la cantante, actriz y también bailarina mejor conocida como JLo durante la colección primavera – verano 2020 de la marca de alta costura Versace. Jennifer Lopez a sus 50 años nos demostró que el tiempo no pasa por su figura ya que lucía igual de radiante que en el año 2000 deleitándonos con una espectacular silueta durante el desfile.

La casa de moda italiana decidió honrar este momento icónico cuando la moda y la cultura se convirtieron en un catalizador para el progreso tecnológico en el año 2000, por tal razón Donatella Versace, dueña y directora creativa de la marca italiana, invitó a Jennifer Lopez a cerrar su desfile y al final posar juntas portando este gran vestido, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y dejándonos una imagen del mundo de la moda para el recuerdo, esperemos que Jennifer Lopez en 20 años más nos vuelva a sorprender portando esta maravilla de vestido una vez más, que al paso que va no dudo que a sus 70 siga igual de increíble.