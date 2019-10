Reconoce AMLO que el dinero de subastas no se ha entregado

Culpa a la burocracia

¡Vayan respetándonos!, dice en Oaxaca a quienes reclamaban los apoyos

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Oaxaca que las trabas burocráticas del gobierno le han hecho “pasar vergüenzas”, pues reconoció que sólo apareció para la foto entregando recursos a comunidades indígenas pero no los han podido cobrar.

Dijo que su gobierno logró subastar bienes incautados y entregarlos a las comunidades más pobres, pero se dio cuenta que los beneficiarios ni siquiera los han cobrado. “Hace dos meses me hicieron pasar una vergüenza porque se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado; y se le entregan creo que por una subasta de joyas 40 millones de pesos a dos municipios pobres de la sierra de Guerrero, yo hasta les entrego simbólicamente un cheque de papel y pasan dos meses ¡y siguen sin poder cobrar el cheque!

“¿Por qué? ¡Porque les faltaba una firma! Porque así estaban acostumbrados, a ser burocráticos para no ayudar a la gente, sólo eran buenos para el saqueo”, criticó. En su discurso en el Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca dijo que muchos de sus programas le están costando trabajo aplicarlos y no resultó tan sencillo como esperaba, por los marcos legales y obstáculos burocráticos que busca erradicar.

Reclaman a López Obrador en Oaxaca que no llegan apoyos

Previamente, habitantes de Huajuapan de León, Oaxaca contradijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador al denunciar que las becas prometidas no están llegando a esta zona, lo que el mandatario replicó y les pidió:“vayan respetándonos”.

En su visita al hospital rural de Huajuapan de León, los asistentes gritaron que no les han llegado los apoyos cuando el Presidente enlistó los beneficios de sus programas sociales y al asegurar que las becas ya se están entregando.

-¿Cómo no?-, replicó el Presidente.

-A ver, a ver ¡espérense! ¿Creen que yo me dejo engañar? Mil 74 becas de universitarios…, pero los denunciantes insistían en que no han llegado.

Ya molesto, el Presidente insistió en que es una garantía que los apoyos se entregarán si es que no han llegado.

Y si no les ha llegado, les va a llegar, ¡me canso ganso! No es lo mismo de antes, ¡esto ya cambió! ¡Vayan respetándonos! No confundan la política con la politiquería, ¡ya chole!”.

Y aprovechó para pedir a los inconformes que se deje de estar criticando a las autoridades y se busque la unidad.

“Si cae mal una autoridad ahí están ¡cuestionando y cuestionando a la autoridad! Ya no hay que ser así, ¡tiene que haber unidad. Es un problema que tenemos que ir arreglando, muchos grupos y muchos pleitos, en la elección está permitido pelearnos pero cuando termina la elección hay que unirnos.

“Y miren que a nosotros nos hicieron muchas. Nos robaron la Presidencia y pensaban que nos íbamos a hacer a un lado pero como somos tercos insistimos hasta transformar a México. Pero no somos como ellos, nada de que ‘ya llegamos y tú no eres de mi partido, a ti no te doy nada”. También se comprometió a construir el hospital general que se suspendió hace unos años y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CJN) ordenó retomar.

Arrancaré la corrupción de la vida pública de México, asegura

El presidente López Obrador afirmó en Oaxaca que “la Cuarta Transformación no es retórica ni demagogia” y reiteró su compromiso de “arrancar la corrupción de la vida pública de México”.

Al iniciar su discurso en el Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca, el mandatario agradeció la bienvenida con música que le dio una banda infantil de viento, que interpretó la Canción Mixteca, y expuso diversos logros de su gobierno.

López Obrador está acompañado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobernador de Oaxaca, en el primero de los dos actos públicos que tendrá este domingo, último dúa de su gira por Puebla y Oaxaca.