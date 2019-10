Miami despide a José José; México lo espera para múltiples homenajes

¡Todos los detalles!

El velorio se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, donde estuvieron presentes su viuda, sus tres hijos: José Joel, Marysol y Sarita; así como el presidente de Sony Music, en México, Roberto López; el astro de la salsa Gilberto Santa Rosa, el cantautor español Alejandro Jaén, entre muchos más

Sara Salazar, viuda del cantante decide cremar el cuerpo y dividir las cenizas entre México y Miami, pero los abogados de José Joel y Marysol logran retrasar el proceso por 48 horas

Gloria Carpio

Mientras México está a la espera de que el cuerpo de José José llegue al país que lo vio nacer y triunfar, y que seguramente será este martes 8 de octubre cuando arriben sus restos a suelo azteca, donde cientos de miles de sus fans lo esperan para despedirlo y darle las gracias por tanto y tanto amor, en la ciudad de Miami, Florida, lugar en el que murió el pasado 28 de septiembre “El Príncipe de la Canción”, a la edad de 71 años, se despidieron del artista, familiares y amigos cercanos, quienes recordaron su legado como uno de los más grandes cantantes que México y Latinoamérica han tenido.

Fue en la funeraria Caballero Rivero Westchester, de Miami, donde se llevó a cabo el velorio con unas fuertes medidas de seguridad, los invitados llegaban al estacionamiento y se presentaban ante un guardia de seguridad, que luego de revisar sus nombres en una lista los dejaba pasar.

Entre los invitados que asistieron a los funerales de José José, el hombre nacido en la colonia Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México, estuvo el cantautor español Alejandro Jaén, quien fue de los primeros en arribar a la funeraria de Miami, y también el que más revuelo causó al decir que el sueño de José José y su mayor preocupación era que su hija menor, Sarita, lograra triunfar en el espectáculo.

Señaló que no sólo lo admiraba como artista, sino también como persona, y dijo que va a extrañar las noches bohémicas en las que se reunían a cantar.

Quien también asistió fue la estrella de la salsa Gilberto Santa Rosa, quien confesó ser un verdadero fan de José José. “Era un hombre encantador, una persona que no hacía diferencia por ser una superestrella”, dijo al llegar al velorio.

Compartió que cuando firmó un contrato en México, José José llegó a saludarlo. También destacó por su “don de gente”.

El productor y compositor cubano Mario Martinelli lo recordó como una “bella persona” y un “gran artista”. “Nunca cambió su manera de ser”, dijo antes de entrar a la funeraria. “Era una persona humilde”.

De acuerdo con algunos de los asistentes, en la sala se escuchaba la música del cantante y también había mariachis. Su esposa Sara Salazar y sus tres hijos José Joel, Marysol y Sarita, estaban presentes.

También asistió a la funeraria de Miami, el presidente de la disquera Sony en México, Roberto López, quien manifestó que este es el momento de “seguir el ejemplo de José, del amor”.

Recordó que cada vez que el cantante visitaba las oficinas de la compañía, se acercaba a saludar uno a uno a los trabajadores. “Su música es el legado que va a quedar para siempre”, manifestó López mientras caminaba hacia la entrada.

También llegaron temprano Maritza Martínez y su tía Nereida Martínez, de 55 y 75 años, respectivamente. Vestidas de negro, fueron invitadas por Sarita.

“Lo recuerdo como una persona muy especial”, dijo Maritza, quien conocía al cantante, su esposa y su hija desde hace más de una década. “Siempre tenía una atención, para una firma, un abrazo, lo que fuera”, expresó mientras su tía asentía con la cabeza.

Un fanático del cantante que se identificó como Luis Brito, “El Mago de las Flores”, acercó en su vehículo un arreglo con una inmensa foto del llamado Príncipe de la Canción rodeada de rosas amarillas y otras flores blancas y anaranjadas.

Los detalles del velorio y homenajes previstos en Miami se mantuvieron todos en reserva, pero la familia acordó que después de esta despedida los restos serán trasladados a México.

Sarita rompe en llanto en funeral de José José;

se negaban a decir cuando llegará el cuerpo a México

En redes sociales, destacaron la supuesta frialdad con la que la consoló José Joel y se hizo viral el gesto con el que reaccionó ante su llanto

José Joel, Marysol y Sarita Sosa, los tres hijos de José José despidieron juntos al cantante mexicano el viernes 4 de octubre en un velorio en el área de Miami. Sin embargo ha sido el gesto de Sarita Sosa, la menor de ellos, el que ha ganado titulares en la prensa mexicana.

La joven de 24 años, que ya había generado controversia por supuestamente ‘esconder’ los restos del ‘príncipe de la canción’ de sus otros hermanos, salió del velatorio junto a José Joel y Marysol Sosa a agradecerle a la prensa la cobertura por el deceso del artista, pero cuando llegó su turno de hablar rompió en llanto.

Previamente, José Joel había dicho a los medios: “Fue un velorio muy bonito, muy emotivo, gente que no veíamos desde hace muchos años. Estamos en unión familiar dándole los últimos respetos”.

Sarita, que llevaba anteojos, rompió en lágrimas cuando le entregaron el micrófono. Visiblemente emocionada buscó consuelo en los brazos de José Joel antes de entrar de nuevo a la sala, donde también se encontraba su madre, la viuda del cantante, Sara Salazar.

En redes sociales, destacaron la supuesta frialdad con la que la consoló José Joel y se hizo viral el gesto con el que reaccionó ante su llanto.

Aunque, desde la muerte de su padre, Sarita Sosa parece no tener tregua ante las críticas, el empresario Jaime Camil, muy cercano a la familia del desaparecido “Príncipe de la Canción”, salió en su defensa.

“No, hombre, qué va a ser villana. Es una muchacha linda, es una niña y le está llegando todo el relajo, ¡imagínate!”, expresó el empresario al diario mexicano “Reforma”.

“(Hablé con ella y) Le dije ‘estás como la aceituna en el sándwich, en el medio’. Le llegan todos los trancazos, todas las presiones. Es una niña, es muy madura en cuanto a su comportamiento, pero todo le llovió. Yo ni quiero ver los memes (acerca de ella)”, continuó Camil.

José José, cuyo verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz, vivía en el sur de la Florida desde hacía años. Aquí residen también Sarita, su hija menor, y su esposa. Los dos hijos mayores, de un matrimonio anterior, viajaron tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre y denunciaron en un principio que Sarita no les ofrecía información sobre su paradero ni detalles sobre los preparativos de su funeral y homenajes.

“Sí hay un cuerpo, sí lo vimos, aquí está elegante, digno”, dijo José Joel el viernes cuando los periodistas le preguntaron si el cuerpo sería trasladado a México. “Todo lo demás lo vamos a ir resolviendo”.

Esta semana las dos partes llegaron luego a un acuerdo informal frente al cónsul mexicano en Miami y dijeron que se realizarían ceremonias tanto en Florida como en México. Tras el velorio del viernes se prevé un evento público en Miami para que los admiradores puedan darle el último adiós al artista antes de que su cuerpo embalsamado sea trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, la familia aún no ha hecho un anuncio oficial.

Visten el cuerpo de José José con traje,

camisa y corbata azul, su color favorito

El féretro está enchapado en oro con terciopelo azul por dentro, junto al ataúd está la foto de la Virgen de Guadalupe y una rosa blanca

El ícono de la música romántica conocido por clásicos como “Almohada” y “Gavilán o paloma”, José José, a quien muchos idolatran por tener la mejor voz de Latinoamérica y porque con sus éxitos su público vivió incontables e inolvidables historias de amor, fue despedido en la ciudad de Miami, donde varios gente cercana a “El Príncipe de la Canción” pudo darle el último adiós.

Y quien proporcionó detalles del velorio fue un exmanager que lo conoció por más de 30 años, Arturo Lavalle, quien informó que el féretro está enchapado en oro con terciopelo azul por dentro. Agregó que el cantante llevaba traje, camisa y corbata azul, su color favorito. Junto a su rostro, había una foto de la Virgen de Guadalupe y una rosa blanca.

También dijo que había arreglos florales blancos y orquídeas coloridas que formaban un corazón, con banderas de México, Puerto Rico y Estados Unidos.

Lavalle, cuya esposa Patty Lavalle trabajó como manager de José José, agregó que éste lo visitó en su casa hace unas tres semanas y que lucía “impecable”.

Afuera, junto a la calle, más de una decena de admiradores entonaban algunas de sus canciones y gritaban “que viva José”, con la esperanza de que los dejaran entrar al recinto.

Tras su muerte, ya nadie podrá cobrar regalías de José José

Así lo asegura Guillermo Pous, quien fue albacea de Juan Gabriel: “el dinero de las canciones que José José cantaba ya no se podrán cobrar, pues al no ser compositor de ellas ya no tiene nada que recibir”

Debido a que José José no era productor, ni autor de sus canciones; El Príncipe de la Canción sólo recibe regalías digitales como intérprete; explicó el abogado Guillermo Pous. Detalló que el dinero por las canciones que canta se pudo cobrar en cualquier momento, hasta la muerte del intérprete de “El Triste”.

Guillermo Pous, quien fue albacea de Juan Gabriel, explicó recientemente al programa “Ventaneando” que el dinero que las canciones que José José cantaba ya no se podrán cobrar, pues al no ser compositor de ellas ya no tiene nada que recibir. “Una vez que la persona muere, el procedimiento normal es que se detenga esta liquidación de regalías, hasta que se apersona la persona, que acredite ser el titular. Es decir, si previo a su muerte le hubiera cedido este derecho para que lo siguiera cobrando o derivado de la apertura de una asociación o de un intestado”, mencionó.

En otras palabras, como a José José nunca le cedieron el derecho de seguir cobrando regalías por los éxitos que cosechó durante su carrera, ahora no habrá forma de que Sarita o Sergio Mayer –quienes supuestamente cobraban o cobrarían el dinero del intérprete– puedan seguir gozando de estos beneficios. “Al momento del fallecimiento del maestro Sosa, entonces ya no significa que el poder que tenía está compañía para recaudar siga vigente”, comentó el abogado.

Luego de que se dijo que la empresa de Sergio Mayer en la que estaba “El Príncipe de la Canción”, con la cual supuestamente estafaron al cantante, ya no podrá cobrar regalías porque el poder que tenía ya no está vigente.

“No, porque al momento del fallecimiento del maestro Sosa, entonces ya no significa que el poder que tenía está compañía para recaudar siga vigente”, dijo Guillermo Pous.

En la Alameda Central de la CDMX,

México realiza karaoke en honor a José José

El secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, afirmó que Bellas Artes está abierto a un homenaje

El homenaje en México comenzó el viernes 4 de octubre con una jornada de karaoke en la Alameda Central, en un jardín público donde el artista comenzó su carrera durante los Domingos Familiares que organizaban por ese entonces las autoridades culturales de esa ciudad.

El secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, afirmó que Bellas Artes está abierto a un homenaje. El funcionario del gobierno de Ciudad de México dijo que desde un principio tiene conocimiento de que el recinto cultural más grande de México está disponible para despedir al cantante mexicano. Sin embargo, dijo que la realización de cualquier acto en honor a José Rómulo Sosa Ortiz en esta sede, depende de la decisión de los familiares del intérprete. Reconoció que, al igual que Juan Gabriel, José José es uno de los artistas más populares de México.

Aún con lágrimas, admiradores, imitadores y algunos que llegaron a conocer a José José en persona se reunieron para una tarde de karaoke en honor del fallecido astro mexicano en la Alameda de la Ciudad de México.

El simple hecho de escuchar sus canciones en la voz de otro hacía que la gente cerrara los ojos para imaginar al difunto ícono de la música romántica, mientras sus restos eran velados en privado en Miami el viernes.

Fernando Domínguez, de 29 años, quien trabaja cantando en el metro, viajó desde el municipio de Ecatepec, Estado de México, para presentarse en el karaoke.

Tiene un corazón muy grande para ayudar a la gente. Qué mejor que rendirle un homenaje ahorita. Cuando llegaba a ver a una persona necesitada como yo no le temblaba la mano para ayudar. Era muy noble”.

Jethro Ramírez, de 10 años y estudiante del quinto año de primaria, conmovió al público con su interpretación de “La nave del olvido”, su canción favorita del cantante. Su padre, Pedro Ramírez, también es músico y así Jethro se animó a participar en el karaoke. Su gusto por José José es un “secreto” que no comparte con sus compañeros de la escuela, pues dice que ellos prefieren el perreo.

Se me rompió el corazón”, expresó el chico entre lágrimas al hablar de la muerte del astro.

Los restos del príncipe serían cremados

y divididos entre México y Miami

Los hijos mayores de José José no están de acuerdo con la decisión de Sara Salazar y buscan impedirlo a través de sus abogados

Pese a la negativa de los hijos mayores de José José, finalmente Sara Salazar, viuda del cantante y quien cuenta con los poderes legales para decidir qué hacer con los restos del Príncipe, decidió en complicidad con su hija, que el cantante sería cremado y sus cenizas divididas en dos partes, una para permanecer en Miami y la otra para recibir sus homenajes en México, por lo que la posibilidad de que los fans mexicanos puedan ver el cuerpo se reducen. Mientras que José Joel, Marysol Sosa y sus abogados buscan renegociar la decisión.

Jose Joel, declaró al salir de un homenaje en Estados Unidos, “Pues sí, desgraciadamente aceptamos la cremación, porque a la señora Sara Salazar, no hubo para dónde moverla (…) lo aceptamos a regañadientes. Acordamos que se iba a cremar y después de la cremación, se iban a dividir las cenizas de México y Miami”. Y sentenció que “Tuvimos que aceptar para poder mover el cuerpo de mi padre, porque ya lleva una semana y no habíamos podido hacer nada”.

Por su parte Marysol Sosa aseveró que esta decisión no es lo que ellos hubieran deseado “Con el respeto también merecido, no es definitivamente lo que deseábamos nosotros, gracias a Dios llegamos a lo que llegamos”. A lo que José Joel agregó “En efecto, lo que es, es; no estamos de acuerdo, pero si se tiene que hacer así para ya darle movimiento, pues así lo haremos”.

En tanto Sara Salazar y Sarita Sosa salieron del Auditorio del Condado de Miami, donde se celebró el homenaje a José José, pero lo hicieron sin emitir alguna declaración al respecto.

La segunda esposa de José José, Anel Noreña, no pudo contener el llanto cuando se enteró que Sara Salazar y su hija decidieron cremar el cuerpo del Príncipe de la Canción “no pueden haber quedado en eso, después de ocho días rogando que se lo dejarán ver”, refirió en un programa de televisión.

Se presume que después de estas declaraciones, los abogados de los hijos mayores del cantante lograron retrasar el proceso de cremación por 48 horas, pues a través de una solicitud familiar, pidieron que se le realice un examen medico con el objetivo de conocer las causas de muerte. Mientras que Sergio Mayer confirmó que tratarán de renegociar el regreso del cuerpo de José José a México.