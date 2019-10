¿De qué están hechos?

Folclor urbano

Salvador Estrada

El nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, está muy activo y en los medios electrónicos, lleva al cabo una campaña para “jalar a los priistas que se fueron” y conquistar a nuevos ciudadanos.

Sin embargo, la realidad es distinta a la que él ve porque con la frase con la que cierra su mensaje, “Vamos a demostrar de que estamos hechos los priistas” incita a pensar a la ciudadanía y el resultado será contraproducente.

La frase la utilizó el Cruz Azul, antes de la goliza al América, y puso de manifiesto que no estaban hechos, sino que eran deshechos y que no tenían coraje, ni ganas, ni voluntad de ganar y prometían el triunfo y cero goles, hasta que después de cambios de entrenador volvieron a ser “la máquina celeste”.

Así está el PRI, deshecho, y quiere regresar al poder, que perdió, y su dirigente abandonó el gobierno de Campeche, para “hacer el milagro”, como salvador del partido, pero si los priístas que se fueron regresan no es por amor a la camiseta, sino a los intereses que puedan manejar

Y precisamente eso indica que los priistas “están hechos de intereses”, de ambiciones, que son oportunistas, acomodaticios, y que tras la pérdida de la presidencia de la república, ya no “tienen futuro político” y no les interesa volver porque “ya no hay hueso”.

Si la campaña actual del PRI sigue igual, los ciudadanos que quiere “jalar” el partido van a reflexionar si se adhieren o se quedan como simpatizantes y en el momento de las elecciones decidirán porque “la cola que tiene el tricolor es larga y sucia”

En el pasado régimen priista se presumió que ya era otro partido y sus dirigentes ponían como ejemplo de “nuevos priistas, profesionales y capaces” a los Duarte, Javier, gobernador de Veracruz, y el otro, César, mandatario de Chihuahua.

Pero, ¡oh decepción! Ambos gobernadores, resultaron igual de corruptos. Uno preso y el otro prófugo. ¡Y esos eran los representantes de la nueva clase política que cobijaba el PRI!.

Ante esos antecedentes los ciudadanos, que eran priistas, votaron por la oposición porque tanta suciedad les manchaba las manos y dejaron de ser priistas para ser morenos o azules.

SI el PRI quiere ser realmente un partido político y no un agencia de colocaciones o bolsa de trabajo, debe acercarse a la ciudadanía y disculparse por sus malos políticos, por sus raterías, y prometer acabarlos, echarlos del PRI, y presentar un programa de trabajo que impulse la economía del país, la inversión y la creación de fuentes de trabajo, y permita la mejoría a todos los mexicanos.

Además prometer acabar con la impunidad, darle al pueblo seguridad social, terminar con la violencia y luchar por la paz.

Pero pedirle peras al olmo, no es posible, solamente que fuera un milagro. Y el PRI para volver a ser lo que antes fue lo necesita.

chavasec@yahoo.com.mx