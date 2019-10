AMLO: no se aceptarán chantajes de universidades, aunque paren al país

Exigen ampliación presupuestal de más de 17 mil mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las universidades públicas tendrán presupuestos actualizados con base en la inflación, pero no recibirán recursos extraordinarios, aunque protesten y paren el país.

“Si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora sí hay justicia, sí, sin duda. Si es una petición justa, se tiene que responder… La autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto”, señaló.

No es de que “no tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso”, afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario resaltó que en el gobierno federal “somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar y crear impuestos nuevos, decretar “gasolinazos”, pedir prestado, aumentar la deuda como era antes. Eso ya no”.

Pero al mismo tiempo insistió en que se transparente el manejo de los recursos porque “es dinero del presupuesto, dinero sagrado del pueblo”.

El Presidente afirmó que se considerará la inflación para el presupuesto, como se hizo para este año, luego de que se corrigió el error.

“Lo mismo ahora, la recomendación es mínimo inflación, no se puede dar menos. Estoy seguro que todas las universidades, por lo que corresponde al gobierno federal, van a tener más recursos (en 2020) en términos cuantitativos que los que se recibieron este año”.

No se puede más, dijo, “que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario y tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo”.

El titular del Ejecutivo llamó a ahorrar y priorizar. “Por ejemplo, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos, (porque) muchas veces se destinaban recursos de las universidades para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político; universidades que hacían congresos con gastos pagados a todos los invitados. No sólo les pagaban los viáticos, les pagaban por dar una plática a expositores”.

Protesta de universidades

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) exigió el pago de 17 mil 230 millones de pesos para que sus agremiados puedan cumplir con compromisos de pagos de nóminas y de operación de sus planteles.

Este miércoles sindicatos de 25 universidades estatales efectuaron un paro de labores para exigir a la Cámara de Diputados que se presupuesten recursos extraordinarios a sus casas de estudio para el próximo año.