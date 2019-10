Paros y caladitas al poder

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Muchos son los cambios y las acciones que se van realizando en el país, algunos, no se podrán entender, porque son de tal nivel que cambian los viejos métodos y los puntos de acción, tendríamos que entender que en este gobierno, AMLO, ha sido cuidadoso del trato con los miembros de la élite de los grandes capitalistas del país a los que ha “convencido” y dado la oportunidad de ingresar a los grandes proyectos de inversión y de generar propuestas que activen la economía nacional, de tal forma que, son muchas las reuniones donde explica que con las organizaciones empresariales hay “magníficas relaciones” y bueno, pues hay que creerle, lo que en verdad a veces resulta increíble es que con esas magníficas relaciones algunos de los dirigentes empresariales, de pronto, se van de la boca y hacen declaraciones que todos pensarían que hay una guerra sorda por debajo de la mesa.

Claro que la política es ese tipo de presiones de estira y afloja para imponer sus razones o sus intereses, lo que es verdad es que los tratos dados a los grandes capitalistas son serios y de gran calado, claro que algún compadre, siempre que gana un concurso de venta de productos pues le dan por la espalda y, por su misma seguridad y afecto en favor del compadre AMLO, mejor deja los contratos a un lado, a pesar de que los haya ganado en buena lid, eso se llama afecto y lealtad de verdaderos compadres como lo ha demostrado Miguel Rincón.

Las acciones de mayor calado están ligadas a los apoyos de los grupos vulnerables y de menores ingresos, esos, que siempre fueron los olvidados, ahora, de una u otra forma, reciben apoyos y como por primera vez les cumplen sin “compromisos”, salvo los que algunos oportunistas del poder o dentro del poder les solicitan, pues las mayorías están leales y contentas con AMLO, al que le tienen ley y confianza, esto no lo podrán negar ni sus más abiertos enemigos, las bases del infelizage nacional, lo digo con cariño eso del infelizage, son leales y se nota en sus actos y respuestas que molestan a algunos clasemedieros.

Quisieran que todos los jodidos estuvieran callados y no se manifestaran en favor de nadie, y ahí es donde se equivocan, la gente tiene confianza en Andrés Manuel López Obrador y de eso no hay la menor duda, arrasó en el proceso electoral y su nivel de credibilidad y confianza rebasa muchos niveles que ya quisieran los ex presidentes en sus mejores momentos, y están sostenidos, y ese apoyo social del infelizage nacional es digno de tomarse en cuenta porque es la base real por la que no se ha desestabilizado, como quisieran algunos, a este gobierno.

Ya le dieron una buena caladita con el plantón de taxistas, y bueno, es lógico pensar que existe una enorme corrupción en las concesiones de tal suerte que pocos, podrían explicar, el por qué o el cómo, algunos políticos de altos vuelos, cuentan con cientos de taxis en muchas partes del país, y de cómo se mueven o movían los intereses en las organizaciones de taxistas y de los sitios que se compran en los lugares comerciales, para obligar a los usuarios a tomar esos vehículos que, además, tienen que pagar por el “sitio” a algún vivales o político protegido por las autoridades de vialidad.

Algunos ex funcionarios de ese ramo me han comentado que las muchas multas y trámites que se realizan en esas oficinas, dejan, cuando menos, más de cinco millones de pesos diariamente, que van a parar a los bolsillos de los funcionarios y de los políticos que protegen esa zona de explotación y de corrupción, simplemente los famosos jefes de los gestores, se hacen multimillonarios y expanden las corruptelas a todos los niveles, de tal suerte que los usuarios estamos cooptados para que todo trámite tenga una buena “mordida” y, sin chistar, porque si no uno se jode, no hay papeles o licencias, ni placas, y se boletinan para que en las revisiones no pasen los vehículos, las normas y así pues, a entrarle a la corrupción, y si esto lo está combatiendo Claudia Sheinbaum, pues se puede entender que las movilizaciones tan ordenadas y disciplinadas de los taxistas, tienen rienda y mando, pero sobre todo, tienen dinero para poderlas realizar con tantos vehículos, y ni modo que además del paro, los choferes, paguen la renta y los gastos de gasolina del día en que se manifiestan, así que, sin duda, hay muchos intereses multimillonarios en el tema y valdría la pena que ya les pusieran orden a los hamponcetes que explotan vehículos , placas y choferes, protegidos por funcionarios en activo y que rinden dinero a muchos políticos y funcionarios actuales y del pasado…

socrates_campos8@yahoo.com.mx