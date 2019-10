Wikileaks, el secreto a voces

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La experiencia más bella que tenemos los hombres es el misterio

Albert Einstein, 1879-1955; científico estadounidense de origen alemán

Wikileaks publicó varias informaciones que habla de informaciones entre el gobierno de México con el de Estados Unidos, por el intercambio de información de seguridad nacional. Aunque son documentos oficiales, en medios periodísticos mexicanos, tanto en el análisis como en la información cotidiana sobre aspectos policíacos y políticos.

Aparecieron en esa red de información secreta de Estados Unidos y México, en especial en el gobierno de Felipe Calderón sobre información que dieron sus funcionarios de Seguridad Pública, Seguridad Nacional Gobernación y Relaciones Exteriores.

Todo parecería un escándalo por la forma en que esos funcionarios entregaban esa información “sensible” al gobierno estadounidense tanto al FBI, como a la CIA, Departamento de Estado y hasta funcionarios de nivel medio. Todos, en EU podían tener información estratégica del país, en materia de delincuencia e incluso de los movimientos policíacos.

Esto realmente no es noticia. Wikileaks pudo haber acudido a los reporteros de periódicos diarios en el país y recopilar esa información. Claro, que lo valioso es tener el documento oficial.

La colaboración entre funcionarios de todos los niveles entre México y Estados Unidos es cotidiana y hasta deseable. Es la manera como combaten a bandas de delincuencia organizada. En esta columna hemos publicado a los últimos lustros desde la colaboración que arroja información donde se detectan desde aviones hasta submarinos que pasan en territorio nacional con droga, seres humanos y, por si fuera poco, hasta espías.

En los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría entre muchos más, actuaban directamente con el gobierno del vecino del norte. No eran agentes de sus agencias, pero tenían suficiente información para detener a espías, narcotraficantes y otros tipos de delincuentes.

Sí es relevante, reitero, que se publiquen esos documentos “secretos”, pero todo lo dicho ahí era del dominio público. Pero, muchos de los mexicanos jóvenes del país lo desconocen. Yo, en lo personal estoy de acuerdo en esa colaboración siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de los mexicanos.

Contra los malos, adelante. Contra los buenos mexicanos, nunca.

PODEROSOS CABALLEROS: En la desesperación por mantener el control de Morena, la encargada de ese partido, Yeidckol Polevnsky, hace todo tipo de trampas. Quiere ser quien defina, una buena parte, los candidatos para el 2021, año en que están em juego, 14 gubernaturas; alrededor de dos mil puestos de elección popular que van desde la renovación del Congreso Federal, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, así como alcaldías y ediles. Alejandro Rojas Díaz Durán, asó como Mario Delgado y Bertha Luján se disputan el liderazgo de Morena. Cada uno tiene historia; incluso superior a la de Yeidckol. El caso de Mario Delgado tiene el halo protector del canciller Marcelo Ebrard, quien podría posicionarse como un candidato presidencial para el 2024. Ebrard, está cercano al círculo dorado de Andrés Manuel López Obrador. El caso de Alejandro Rojas, está en la órbita del Ricardo Monreal, quien no está en ese círculo, pero tiene el respeto político y profesional del mismo Presidente López Obrador. El caso de Bertha Luján, es la compañera de lides partidistas y, especialmente, en los momentos más complicados de AMLO, donde está en el corazón del Líder del Ejecutivo. El eslabón más débil es Yeidckol. Lo sabe y ello la pone en desventaja con el resto de los candidatos. Por ello, veremos una guerra intensa. No sólo está en juego el mapa geopolítico para el segundo trienio de López Obrador. Esta en juego la Presidencia de la República para el próximo sexenio. *** Recientemente, el Senado aprobó reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para permitir inversiones en nuevos instrumentos financieros con el objetivo de diversificar la cartera y procurar rendimientos más altos a los trabajadores. El dictamen, aprobado por mayoría de 99 votos y 13 abstenciones, modifica el régimen de inversión de las Afore, sus comisiones y el ahorro voluntario, amén de que se permitirán inversiones en nuevos instrumentos financieros que ayuden a contar con altos rendimientos. Los senadores operaron cambios al artículo octavo transitorio para que en el Grupo de Trabajo para el Diagnóstico y Propuesta de Reforma Integral de los Sistemas de Pensiones participen legisladores de ambas Cámaras. El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, de Morena, estima que la reforma está encaminada a promover el ahorro voluntario, a fortalecer, darle competitividad y certeza al mercado financiero del país y, desde luego, si no resuelve el problema de fondo que estamos enfrentando, abre la puerta para iniciar los trabajos de un análisis para una futura reforma estructural que será capaz de hacer frente a la presión creciente que representa el sistema pensionario en las finanzas públicas. Que sea para bien. *** interesante la participación del diputado Ricardo Gallardo en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien calificó como una mujer comprometida con las causas sociales y la defensa de los derechos fundamentales, en especial para los más desprotegidos. Por eso, el legislador potosino se dijo confiado en que se va en la ruta correcta para alcanzar la justicia social que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lanzó un llamado a todas las fuerzas políticas para encontrar coincidencias y trabajar por la reconstrucción del tejido social. *** Goldman Sachs, que preside David Solomon, negocia con Abertis Infraestructuras, dirigida por José Aljaro, y GIC, que preside Lim Chow, para vender el 70 por ciento de la Red de Carreteras de Occidente en México por 65 mil millones de pesos. *** Twitter México, que lidera Francisco Jiménez, tiene listos más de 40 acuerdos con televisoras y creadores, y seis contenidos con programación exclusiva, entre deportes, premiaciones y realities.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Con una participación de 250 empleados y mil horas de servicio de voluntariado donadas, Eli Lilly y Compañía de México, que lleva Carlos Baños, realizó la 11a edición de su iniciativa “Global Day of Service” en la comunidad de Piedra Grande, Huixquilucan, Estado de México. El servicio de voluntariado de Lilly se enfocó en la plantación de 350 árboles, que servirá para reforestar media hectárea del cerro La Cañada. Por otra parte, los trabajadores de la firma colaboraron en el mantenimiento, limpieza y sembrado de plantas en huertos para autoconsumo de sus propietarios. Además, se construyeron estufas Patsari, un sistema ahorrador de leña que permite una mejor combustión del material, lo que evita contaminación por toxicidad del aire en el hogar; y se brindó mantenimiento a cisternas con pintura de nopal, técnica usada como germicida, desinfectante, y ecológica, ya que no contiene ningún compuesto químico.

