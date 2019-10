Diego Boneta presenta en México “Terminator”; cinta que dignifica a actores latinos

La cinta que protagoniza Arnold Schwarzenegger, se estrenará el próximo 1 de noviembre

El actor dice estar orgulloso y feliz de que siendo mexicano, haya logrado trabajar al lado del director Tim Miller, bajo la producción de James Cameron

Durante décadas, los actores latinos han interpretado personajes ligados a la delincuencia, la prostitución y el trabajo doméstico en las películas de Hollywood, pero hoy el panorama cambia y Terminator: Destino oculto, los dignifica a través de su historia.

Así lo destacó la actriz colombiana Natalia Reyes, quien en la sexta entrega de la afamada saga fílmica interpreta a “Daniella Ramos”, una joven que debe escapar del nuevo T-1000 o Terminator Rev-9, interpretado por Gabriel Luna.

“Sarah Connor”, a quien encarna Linda Hamilton, será quien la proteja junto con la canadiense Mackenzie Davis, quien hace el papel de la ciborg “Grace”, un híbrido humano-máquina y soldado asesino enviado desde el futuro.

“No sólo la participación latina en Hollywood ha sido muy baja, sino que ha sido mal representada. Siempre hemos sido relacionados con la ilegalidad, la prostitución y las drogas, pero el mundo está cambiando y Hollywood también”, expresó Reyes durante su visita a México como parte de la promoción del filme que protagoniza Arnold Schwarzenegger y que se estrenará el próximo 1 de noviembre.

Natalia Reyes hace su debut en la “Meca del Cine”

La colombiana, quien resaltó en 2018 como estelar del filme “Pájaros de verano” y debuta en el cine estadounidense de gran formato a través de esta producción, resaltó que hoy en día, los latinos están rompiendo los paradigmas y estereotipos del pasado.

“’Dani’ es un personaje que no tiene nada que ver con la ilegalidad, es luchadora, amorosa, trabajadora y directa. Creo que le hace justicia a la mujer latinoamericana”, destacó la actriz de 32 años que debió dominar el acento mexicanizado para darle credibilidad a su papel.

El actor, quien en Terminator: Destino oculto da vida a “Miguel Ramos”, el hermano mayor de “Dani”, aplaudió que Hollywood tenga otra perspectiva con respecto a los actores latinos. En su caso, dice estar orgulloso y feliz de que siendo mexicano, haya logrado trabajar al lado del director Tim Miller, bajo la producción de James Cameron.

Recordó que el primer “casting” lo hizo cuando todavía rodaba la serie de Luis Miguel (2018) y al staff de producción le intrigaba el porqué del color de su cabello y tono de piel.

“Se me quedaban viendo y decían: ¿Por qué estás güero?, ¿qué te pasa?, ¿por qué estás tan bronceado? Y les tuve que contar lo que estaba haciendo”, relató Boneta al recordar que filmaron al interior de una camioneta sin aire acondicionado y con una temperatura de 45 grados.

Finalmente, el mexicano compartió la anécdota de cantar durante una de las escenas, una estrofa del tema “Te lo pido por favor” en homenaje al cantautor Juan Gabriel, fallecido hace tres años.

“El primer día del rodaje, el director me dijo: ‘Tú cantas bonito. ¿Por qué no cantas bajando las escaleras?’ Me puse a pensar en qué tipo de tema y, obvio, no iba a ser una de Luis Miguel. Pensé en Juan Gabriel porque su tema es perfecto para este personaje; además, fue un mentor muy importante para mí, es el símbolo perfecto de México”.