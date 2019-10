¿Qué sigue en BC?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Entrevista tras entrevista, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, explica una y otra vez, las razones por las que debe gobernar por cinco años, sin que nadie las atienda, por lo que lo siguen tildando, mínimo, de antidemocrático.

Incluso la reforma consignada por los diputados de la anterior legislatura, para recobrar el período de cinco años de gobierno, fue marcada como Ley Bonilla.

Van algunas de las razones que usa el gobernador electo, quien señala se atiene a la decisión de la Corte para que valide si su gobierno constará de dos o cinco años, determinación que habrá de respetar.

De inicio, Bonilla establece que él se registró como candidato de cinco años y dice que en ninguna convocatoria se precisa que hubiese sido de dos años.

También detalla que la reforma de la reforma, de la reforma del Congreso local, fue aprobada siempre por una legislatura donde el PAN tenía mayoría absoluta, mientras que en la pasada los diputados de Morena eran solamente tres.

Señala que primero se aprobó una reforma para cinco años, después se redujo a dos y luego se amplió a cinco, la más reciente, aunque la de dos no fue publicada nunca.

El gobernador electo de Baja California destaca que el gobernador en funciones Francisco (Kiko) Vega advirtió el deterioro de su partido y la inminente pérdida del gobierno, después de 30 años de dominio panista, por lo que aprovechó su mayoría en el Congreso para reducir el tiempo de gobierno de cinco a dos años, a la espera del regreso de su partido en un par de años.

Jaime Bonilla detalla que su proyecto con el que realizó campaña consta de cinco años de gobierno, lo que fue base de su oferta de gobierno.

Otro de los asuntos que le son endosados a Jaime Bonilla es la no publicación de la reforma, por parte del Congreso, tanto del pasado como del actual, la que no se podía publicar por no estar cerrado el año electoral, lo que quedó resuelto el pasado lunes, cuando se consignó dicho cierre.

En ese tramo fue Acción Nacional el partido que frenó el cierre del año electoral al estar disputando dos posiciones menores.

Ahora ya se podrá hacer y presentarse todos aquellos razonamientos de inconstitucionalidad que puedan llegar a la Corte, para que sea esta instancia la que defina si son o no válidos.

Lo más reciente fue la consulta realizada por el Congreso local, la que solamente es estimativa y no vinculatoria, ya que no incide en la decisión que deberá tomar la Corte, si es que las querellas se presentan en esa instancia.

La consulta es simplemente un muestreo, que dejó en claro que aunque con poca participación, la población votó a favor de la de cinco años.

Y en todo este enredo, “Kiko” Vega mueve sus hilos, ante el temor y la posibilidad de que su gobierno sea enjuiciado judicialmente y no solamente por la historia.

Nuevamente Michoacán da signos de ser uno de los estados más violentos del país. Ahora correspondió a Aguililla, donde, cuando menos, 14 policías fueron asesinados en una emboscada.

Tal vez el gobernador, Silvano Aureoles, dé a conocer detalles que no fue en el estado que dice gobernar, sino en alguno de los vecinos, donde ocurrió la emboscada, como acostumbra hacer.

ramonzurita44@hotmail.com

zurita_sahagun@hotmail.com