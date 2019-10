La diáspora del Talento

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Así como el hierro se oxida por falta de uso,

también la inactividad destruye el intelecto

Leonardo Da Vinci, 1452-1519; artista florentino

En este espacio ya hemos alertado sobre la salida de servidores públicos especializados y preparados. Los más experimentados, con gran experiencia, así como los preparados en las mejores universidades de México y el mundo, prefieren salir del gobierno a aceptar los salarios que no cumplen con los más elementales niveles de dignidad profesional.

Y, estas expresiones no son mías, aunque las comparto. Hablamos de los que conocen perfectamente los mecanismos administrativos y ejecutivos para hacer eficiente el pesado, lento, obsoleto e ineficiente, aparato burocrático mexicano. Y, no hablamos únicamente en el gobierno federal, sino en los estatales y municipales.

Un salario de hambre, simplemente es aliciente para la corrupción. Hay excepciones, pero quien gana un salario que le permite tener una vida digna y holgada, sin limitaciones, difícilmente cae en la tentación de recibir dinero ilegal. Cuidan su trabajo y su prestigio.

La experiencia nos ha dejado un axioma basado en la estadística: entre menos es la preparación en el sector público, es más elevada la corrupción. No se trata de pobreza, ni de principios, sino la tentación de salir de la miseria en la que han vivido. Un asunto totalmente humano. La preparación te obliga a ganar más, pero cuidando tu fuente de ingresos. Claro, quienes muchas veces se van cada sexenio, reciben la otra tentación para juntar dinero para su “retiro”, aunque sean preparados.

Lo que implica el incremento en la corrupción es la incertidumbre sexenal. Cada seis años llegan, con el presidente, gobernador o alcalde en turno, hordas de amigos de los nuevos gobernantes y quitan a los que estaban. Si se aplicara y respetara el servicio público de carrera, entonces disminuiría la corrupción.

Por ello, las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que si la cabeza es honesta, toda la estructura lo es. Eso es falso. Existen, en el sexenio de la Cuarta Transformación, delincuentes en el poder público. Roban, exigen, colocan en los puestos públicos a familiares y amigos, acaban con los candados para transparentar las licitaciones o asignaciones de negocios públicos. Funcionarios en todos los niveles de gobierno, de Morena, cayeron en la tentación.

En fin, lo que está podrido es el sistema de administración pública, en el cual se premia al amigo y se castiga al talento y la preparación.

Por ello, funcionarios del sector financiero, de servicios de salud y especialistas en ramos específicos de la administración pública como la revisión de alimentos y medicamentos, desde hace varios meses, iniciaron una diáspora para separarse del gobierno.

Especialmente, tras la aprobación de la reforma constitucional para que ningún funcionario gane más que el titular del Ejecutivo Federal, que impide que obtengan una remuneración que cumpla con sus expectativas que mejore la vida de ellos y sus familias, prefieren buscar trabajo en el sector privado, donde se paga por la experiencia y la preparación.

Con esos conceptos, son demagógicos. Aquellos que los apoyan y viven del erario, se dan un balazo en una pierna. Nunca podrán superar sus necesidades a menos que roben o sean corruptos. Es una realidad, sobre todo si saben que pueden actuar con total impunidad.

No son eufemismos, sino mentiras. Poderosos Caballeros: El nombramiento de José Alonso Novelo Baeza, Cofepris, fue una decepción en varios sectores vinculados a la regulación sanitaria en México. Su falta de conocimiento en la materia es muy peligrosa para la salud de 130 millones de mexicanos. A su llegada había la esperanza de que apoyara a los niños; su formación es de médico pediatra. Su tortuguismo golpeó a padres de niñas y niños enfermos que han descubierto, casi por casualidad, que algún derivado del cannabis mejora su calidad de vida y alivia los síntomas de enfermedades crónicas, especialmente con epilepsia. México, gran productor de mariguana, se empieza a quedar atrás de sus competidores en el continente, como Estados Unidos, Uruguay, Argentina Bolivia, Chile, Perú, que impulsaron el uso medicinal de la cannabis. A la Cofepris no le importa lo que le pasa a miles de niños como Graciela Elizalde, quien padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una variante de epilepsia infantil que genera convulsiones frecuentes. El 29 de abril de 2017, la Cámara de Diputados, autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana en México al aprobar, La iniciativa para reformar la Ley General de Salud se logró con un total de 301 votos a favor, 88 en contra y dos abstenciones. La reglamentación secundaria nunca se concretó y no tuvo efectos jurídicos. En octubre de 2018, el entonces titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, presentó, pero nunca publicó en el Diario Oficial de la Federación, los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”. Posteriormente, la propuesta del uso medicinal del cannabis pasó de una muy mala regulación a una regulación inexistente. El 27 de marzo de este año, Novelo Baeza, revocó los lineamientos argumentando solo razones de índole administrativa y de comercio exterior. En el marco de la tercera edición del Congreso Internacional de Cannabis Medicinal para Profesionales de la Salud en México, la directora de CannabiSalud, Lorena Beltrán, recalcó el impacto positivo que tendría una correcta regulación, no solo en calidad de vida de pacientes con artritis, artrosis, fibromialgia o cualquier otro padecimiento que implique dolor crónico, sino en temas económicos y de inversión sobre el psicoactivo THC. En este caso, para el colectivo CannabiSalud, Novelo Baeza ha sido ineficaz e insensible para impulsar una adecuada regulación del uso del cannabis, además de afectar la participación de México en un mercado que puede fomentar crecimiento económico, motivando a un mercado negro de productos importados. *** Las dotes de negociador de Ricardo Monreal, el líder de la mayoría morenista en el Senado, quedaron confirmadas con la aprobación de la Revocación de Mandato, una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición logró varios puntos en lo que será poner a consideración de la ciudadanía el trabajo de los gobernantes. No aparecerá el nombre del Presidente de la República en las boletas de revocación, ni se hará simultáneamente en las elecciones para renovar el Congreso Federal y 14 gubernaturas en el 2021. La política legislativa no es llevarse todo el pastel; es compartirlo para que todos queden contentos. Por cierto, unió fuerzas con todas las fracciones parlamentarias, excepto el PAN. *** Tiene razón Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Los enfrentamientos con decenas de muertos se dan todos los días. Ahora fue en Guerrero, en Tepochica de Iguala. Soldados no usaron “guacala”, ni “fuchi”, defendieron sus vidas con sus AR15. Quince muertos: 14 civiles y 1 militar.

Responsabilidad Social Corporativa: La francesa Schneider Electric, que dirige Enrique González, incluyó su planta de Apodaca, Nuevo León, al programa de edificios con cero emisiones de carbono, la primera en México en ingresar. La incorporación fue posible gracias a la implementación de energías limpias a su operación diaria, así como la instalación de medidores de potencia, controles industriales y otros activos conectados a la nube para monitorear el desempeño de las instalaciones. La planta con emisiones de carbono neto cero de Schneider Electric México registra un 9.5% de mejora en su rendimiento energético, resultado del compromiso de la compañía por orientar las operaciones globales hacia la neutralidad de carbono.

