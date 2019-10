“Ya me curé de ti”: Anne Yvker

La cantautora promociona su más reciente sencillo cargado de amor y sonidos bailables

Arturo Arellano

Anne Yvker cuenta con una importante trayectoria musical y ahora regresa a presentarnos su nuevo sencillo “Ya me curé de ti”, un tema pop con un toque de reggae que hizo en complicidad con la compositora Katia Valenzuela, autora también del tema “Cuando un hombre te enamora”, éxito de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.

Para dar más detalles del sencillo, Yvker concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN y nos contó que “el sencillo lo compuse junto con Katia Valenzuela, compositora bastante reconocida que logró un gran éxito con un tema para Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. En tanto mi canción ‘Ya me curé de ti’ habla de una relación que no funciona, se acaba porque es codependiente, te roba energía, pero al final tiene mensaje positivo, de que no necesitas a nadie para ser feliz. Ya lo estrenamos y el video fue dirigido por César Chiquito, de Sabandija Films, tiene una onda de sátira comedia exagerada, desde los colores brillantes, y en contraste, yo llevo colores negros, estoy en depresión y los que me rodean me sacan de mi contexto, hay una coreografía y todo se vuelve muy divertido”.

Adelanta que “de momento tenemos un proyecto de sacar varios sencillos. No descartamos la posibilidad de un EP con temas de diferentes géneros, porque es lo que me gusta hacer, de pronto no encasillarme. Este tema tiene reggae y pop. La siguiente es una colaboración, una balada sutil y orgánica. Este proyecto lo estaremos desarrollando a base de ritmos y versatilidad.

Anne Yvker nos comparte que tiene dos trayectorias por un lado de cantante y por otro como compositora, “antes solo hacía canciones para mi proyecto, pero ahora estoy incursionando en escribir temas para otros artistas, lo cual me tiene muy emocionada y contenta”.

Describe que “para hacer una canción hay que prepararse de verdad, sí tiene que ver el momento de inspiración, pero también hay que leer, estudiar, saber lo que se hace en cuestión de técnica. En mi caso puedo ir apuntando ideas y luego ese algo se convierte en una canción. Hay momentos, situaciones, esa es una manera, pero también puedes sentarte y decidir hacer una canción, y se tienen las bases para poder hacerlo. Me gusta buscar palabras interesantes, leer, rodearme de gente que aporte. Me gusta concentrarme en el estudio con la luz bajita y poner incienso”

Anne nos dijo que se considera una persona honesta y real, “me gusta involucrar a la gente en los conciertos, sentir su vibra. Generalmente voy con mi banda, aunque también hago algunos shows acústicos a guitarra y voz. Son conciertos honestos, es lo que es, quiero que la gente se la pase bien, que descubran la música independiente”.

Reconoce que “es muy difícil ser independiente y no tanto, porque es un arma de doble filo. Las redes sociales permiten hacer sencillos y videos, pero por otro lado se te cierran las puertas porque hay muchas propuestas. Se hacen cosas alternativas, ya no es tan común que los artistas vayan a disqueras y las redes ayudan mucho, hacer historias y darte a conocer como persona, sirve de mucho, pero no siempre puedes llegar a todos los que quisieras”, concluyó.