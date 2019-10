Afecta alza de precios a la economía familiar: ANPEC

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Luego de que diversas calificadoras prospectaran un estancamiento económico del 0.2% para el 2019 y en el mejor de los casos del 1.3 para el año 2020, el panorama económico de las familias mexicanas se complicará aún más con la carestía y el elevado costo de la vida que vive el país, muestra de ello es que se dispararon los precios de 16 productos de la canasta básica como; el frijol (7.31%), jitomate (5.6%), chile (3.61%), aceite (3.57%), y el poder de compra de las familias continúa a la baja a pesar del aumento salarial de principio de año, hoy virtualmente pulverizado.

La actividad comercial está muy castigada y en este entorno pretender aumentar los impuestos es una barbaridad del tamaño del mundo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) hace un llamado a la mayoría legislativa a que honren el compromiso presidencial de no aumentar los impuestos para 2020, “ya que la actualización del IEPS, es en sí misma un incremento de contribución que pondrá en mayores aprietos la calidad de vida de los consumidores mexicanos, que viven al día por sus bajos ingresos”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, líder de ANPEC.

Las voces legislativas que se pronuncian por la elevación de impuestos a través del IEPS a productos de alto consumo popular, ni siquiera pueden garantizar que dicha recaudación de fondos será presupuestada para el sector Salud, muestra de ello, es que los fondos asignados a ese rubro en los últimos años ha decrecido y ni siquiera ha alcanzado el 3% del PIB.

El consumo de los productos que se pretenden grabar no ha disminuido, al contrario ha aumentado, sólo así se explica la jugosa recaudación que ha obtenido el gobierno a través de este impuesto especial. De manera concreta, el móvil del IEPS a estos productos, sin lugar a dudas es meramente recaudatorio.

Las voces legislativas que se pronuncian por la elevación de impuestos a través del IEPS a productos de alto consumo popular, ni siquiera pueden garantizar que dicha recaudación de fondos será presupuestada para el sector Salud, muestra de ello, es que los fondos asignados a ese rubro en los últimos años ha decrecido y ni siquiera ha alcanzado el 3% del PIB.

El consumo de los productos que se pretenden grabar no ha disminuido, al contrario ha aumentado, sólo así se explica la jugosa recaudación que ha obtenido el gobierno a través de este impuesto especial. De manera concreta, el móvil del IEPS a estos productos, sin lugar a dudas es meramente recaudatorio.

Por otra parte, en nuestro país, en 2018, había un total de 4 millones 057 mil 719 Microempresas, con una participación en el mercado equivalente al 97.3%. Además, había un total de 111 mil 958 Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), con una participación de 2.7% en el mercado.

En total, tenemos en el país un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros.

Solo el 43% de las MIPYMES es formal lo que representa 77.48% del PIB, mientras que 56.7% no lo ha hecho y suman 22.6% del PIB.

Lo anterior, viene a colación porque aprendizaje, conexión empresarial, y apoyos de la cuádruple hélice en un solo lugar, son algunos de los objetivos de #ENMiPYMESENLAZADOT2019 que se realizará los días 13 y 14 de noviembre en Expo Guadalajara y donde se han inscrito hasta el momento micro y pequeños empresarios de los sectores de servicios, del comercio y de la industria.

Ya se registraron, además, empresarios de Estados Unidos y Canadá, así como de 17 entidades de la República: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Faltan por inscribirse empresarios de otros estados de la República que ya anunciaron su asistencia.

#ENMiPYMESENLAZADOT2019, es una iniciativa de la sociedad civil organizada por MIPYMES para MIPYMES, recordemos que el 99% de las empresas en nuestro país son de este tipo y uno de los grandes retos es conectar a éstas a las cadenas globales de valor e incentivar su productividad para la exportación en todos los sectores.

Cadenas Empresarial ENLAZADOT AC cuenta con una comunidad de micro y pequeños empresarios en todo el país y son casi 4 mil los que ya se inscribieron de un poco más de 8 mil que se espera asistan, informó en conferencia de prensa el Presidente Nacional del organismo, Héctor Gabriel Pérez González, quien estuvo acompañado por representantes de Concamin y de México si Vale.

Por ello, durante el evento los asistentes encontrarán: crecimiento, alianzas, aprendizaje, desarrollo, innovación, networking, CEOS, finanzas, financiamiento, casos de éxito e iniciativas, además de un aproximado de 50 charlas en diferentes ejes de trabajo MKT, transformación digital, desarrollo humano, cultura financiera, cultura fiscal entre otras, actividades que se han programado.

Le informo, por otra parte, que un día después que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción en Cancún del hotel Gran Island para 3 mil habitaciones y un centro de convenciones con inversión de mil millones de dólares, la Presidente de Benito Juárez (cuya cabecera es Cancún) Mara Lezama manifestó que éste desarrollo no cuenta con los permisos municipales para su construcción.

Entrevistada en el marco del aniversario del voto de la mujer, Mara Lezama dijo que el tema está en manos del área jurídica municipal. “Siempre se revisa, nosotros revisamos todo, antes de entregar cualquier permiso. Nosotros vigilamos que todo esté apegado a la norma para que se hagan las cosas como se deben hacer”.

Respecto a que sí el Ayuntamiento de Benito Juárez puede revocar los permisos de éste desarrollo hotelero, añadió que: “Yo coopero en base a mis facultades nada más que soy un poder ejecutivo y en base a ello actuaremos conforme la ley, siempre apegados a la ley. Yo no soy autoridad para revocar”.

Pero si están apegados a la norma no puedo, explicó, “yo no soy autoridad. Por ejemplo, si la norma dice: tienes que tener A, B y C, yo no tengo el poder para decirle ¡ah, pero yo no quiero!, aunque no quiera”.

Aclaró la Primera autoridad municipal que “Nosotros no permitimos nada que viole la norma, de eso puedes estar seguro”.

Por su parte, el empresario inmobiliario Francisco Córdoba Lira, dueño del predio colindante a dónde se construirá el Hotel Gran Island Cancún, declaró que se trata de una verdadera aberración porque esa obra ya ha sido dos veces clausurada por que no cumple con la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental.

Explicó que la zona hotelera ya está saturada y tiene limitantes en la prestación de los servicios básicos, por lo que hablar de tres mil cuartos de hotel más representará una grave afectación al entorno.

“Si el entorno sigue siendo exactamente el mismo, el entorno natural que es lo que el manifiesto de impacto ambiental define, ese no ha cambiado, no sé qué van hacer para quitar las condicionantes que tuvo en sus dos intentos previos”, finalizó.

También admitió el Gobernador Carlos Joaquín González que no estaba informado sobre el proyecto Grand Island Cancún; sin embargo, confía en que será una importante atracción para los turistas, pues demuestra que hay confianza en Quintana Roo para los inversionistas. “Estamos verificando todo sobre él proyecto”, precisó.

Indicó que hay una Inversión Extranjera Directa en Quintana Roo de seis mil millones de dólares en los primeros tres años de su gobierno; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com