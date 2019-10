En el IMSS realizan reconstrucción mamaria

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Mientras más edad más riesgo de desarrollar cáncer de mama

Reproducción asistida para mujeres con cáncer de mama

Especialistas del IMSS de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología del CMN SXXI implementan dos alternativas para la reconstrucción mamaria: la técnica aloplástica para colocar un implante de silicón, y el uso de tejido muscular de espalda o abdomen, para dar forma, volumen y simetría. La doctora Xitlali de San Jorge, adscrita al Servicio de Cirugía Reconstructiva de esta Unidad, explicó que la aloplástica tiene como ventaja que el tiempo de colocación es corto, lo que produce un efecto inmediato y no conlleva más cicatrices, pues se realiza al mismo tiempo que se hace la mastectomía . los beneficios de utilizar tejidos del cuerpo es que la sensación y textura no serán extrañas o diferentes; los cambios, con el paso del tiempo y al subir o bajar de peso, pueden ser los mismos que la mama contralateral, y no se tiene que comprar algún dispositivo. El tiempo de reconstrucción va a depender del estado en el que se encuentre la enfermedad. Si la mastectomía se realiza en un estado tardío se aplica quimioterapia y radioterapia, y hasta que se concluya el tratamiento y se controle la enfermedad es posible realizar la reconstrucción. “El médico oncólogo determinará cuándo es el momento para realizar la reconstrucción mamaria, la cual se hará siguiendo un tratamiento multidisciplinario. La mama contralateral también se le pueden hacer modificaciones como aumento, reducción.

****

Las mujeres mayores de 65 años que padecen cáncer de mama, requieren una atención especializada, idealmente con un enfoque multidisciplinario, y el tratamiento individualizado debe “estar acoplado a la situación biológica que vive por su edad”, aseguró el oncólogo médico de Puebla, Dr. Julio César Garibay Díaz.

Mientras más edad tenga la mujer, “más riesgo tiene de desarrollar cáncer de mama”-dijo. Existen varios tipos de cáncer de mama y cada uno tiene manifestaciones específicas y un comportamiento diferente. En las mujeres menores de 65 años, los tipos de cáncer de mama más comunes suelen ser biológicamente los más agresivos y de mayor riesgo, mientras que en las mujeres mayores de 65 suelen presentarse diferentes tipos de cáncer de mama con distintos fenotipos, de los cuales algunos son menos agresivos”. Este grupo “tienen una situación diferente, y el tratamiento “debe estar acoplado a la situación biológica que vive por su edad, adecuado a sus necesidades, a su estado funcional. Se debe saber que tan independiente es si se mueve por sí sola, si puede vestirse. En cuanto al cáncer de mama triple negativo, el Dr. Garibay dijo que es uno de los más difíciles de tratar, además de que es muy agresivo. La incidencia oscila entre el 15 y 20% y es más común en mujeres menores de 65 años. Actualmente se dispone de una nueva alternativa de quimioterapia para tratar el cáncer de mama triple negativo, denominada paclitaxel unido a albúmina, en una formulación de nanopartículas, es una terapia con menos toxicidad, mejora la tasa de respuesta patológica y las pacientes quedan libres de tumores antes de llegar a la cirugía.

*****

Hasta hace poco tiempo, el deseo de convertirse en madre de quien vive con cáncer de mama, era imposible ya que muchos de los tratamientos, provocan daños irreversibles en los óvulos, afectando por completo la fertilidad. En este sentido, el Dr. Víctor Saúl Vital Reyes, Especialista en Biología de la Reproducción Humana y Director Médico de la UR (Unidad de Reproducción Ciudad de México), señaló que actualmente existen técnicas innovadoras de preservación de la fertilidad, que a través de métodos de reproducción asistida, a través de la criopreservación o congelación de óvulos, es una herramienta que dan esperanza a quienes después de someterse a tratamientos como quimioterapia o radiación, buscan convertirse en madres. Por su parte el Dr. José Manuel Lozano Sánchez, Especialista en Biología de la Reproducción Humana y Coordinador Médico de la UR, explico que el procedimiento es muy sencillo: los óvulos son congelados a muy bajas temperaturas (de -196 ºC) y reservados en laboratorios de alta especialidad, para ser utilizados en el momento en que la mujer lo decida. El embriólogo encargado del laboratorio de Fecundación In Vitro de la UR, Andrés Avilés Martí, dijo que La criopreservación de óvulos representa una opción segura que permite a las mujeres decidir atrasar su maternidad; basadas en decisiones personales sobre su estilo de vida (desarrollo profesional, recursos económicos, planeación, etc.) o bien; hacerlo previo a un proceso de tratamiento oncológico, que dé la oportunidad de lograr posteriormente un embarazo.

