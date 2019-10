Mijares, “Un soldado del amor” más vigente que nunca

Participará en el tributo que realizarán a José José en el Zócalo el 25 de octubre

El cantante habló acerca del amor que siente por sus hijos y la unidad entre ellos

Claudia Arellano

De buen humor y siempre amable, Manuel Mijares habló en rueda de prensa acerca del éxito de su “Rompecabezas 2”, un álbum en el cual, en esta ocasión, lanza una dupla hermosa con María León, a quien consideró una artista en toda la extensión de la palabra, además, comentó acerca del interés de sus hijos por la música, incluso, relatando algunas anécdotas chuscas que vive con sus pequeños.

“Creo que sí van a estar metidos en la música, pero no tanto al frente, sino más atrás, en algo de la ingeniería o logística o algo así, a la beba le encanta acompañarme a los conciertos y repartir viáticos de los músicos y esa parte de logística, no le gusta sentarse frente al cantante, más bien disfruta estar en camerinos. No le gusta que le tomen fotos. Ya nos hubiera pedido a su mamá o a mí ir a un casting, pero no la veo yo por ahí”, dijo Manuel Mijares.

Asimismo de José Manuel, quien actualmente tiene 18 años, dijo que él disfruta mucho de tocar el bajo y la guitarra y que recientemente estuvo en Berklee y que quiere volver, pero él le dijo lo mismo que le expresaron sus padres en su momento: “primero acabas una carrera y luego haces lo que quieras. Pero ya no es como antes, ahora es que las carreras están muy diversificadas y las puedas aplicar a la música, lo que realicen los vamos a apoyar”.

De igual modo Mijares dijo que sigue apostando siempre por temas románticos, y aunque él no se considera un icono musical, sabe que algo bueno ha hecho para permanecer en el gusto del público al grado de tener un gran éxito con la primera entrega de “Rompecabezas”, que hoy da origen a una segunda parte que será lanzado el 22 de noviembre, y del cual surge el tema “No te vayas todavía”, a dueto con María León.

Respecto a la reciente muerte de José José comentó que cuando se enteró sintió una profunda tristeza pues además de considerarlo un excelente intérprete era un buen ser humano, de quien tuvo oportunidad de tener su amistad y recibir algunos consejos. “Nunca entendí cómo aguantaba tanto el aire, no sé si era pescado, pero era increíble como sostenía el aire, no era un príncipe, era un rey, no solo como cantante sino como amigo, sentí mucha tristeza cuando me enteré de todas sus circunstancias”, apuntó Mijares, quien se dijo agradecido con la vida por haber coincidido con el intérprete de “La Nave del Olvido”

