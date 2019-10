AMLO le carga a Sedena operativo para detener a hijo del “Chapo”

Por operativo fallido en Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no estaba informado sobre el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves para aprehender a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, en Culiacán.

“Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general, un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa”, dijo durante la conferencia matutina.

“Lo que sí es cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informaron, les pedí que se reunieran y tomaran una decisión. Me presentaron su propuesta y yo la avalé y por eso se llevó a cabo”, agregó. Desde Palacio Nacional sostuvo que lo que él recomienda en este tipo de acciones es cuidar las vidas, así como que no se violen derechos humanos.

El jueves, soldados retuvieron a Ovidio Guzmán en un domicilio de Culiacán, lo que desató una ola de violencia, donde grupos de sicarios provocaron tiroteos e incendios, y liberaron a decenas presos de un penal.

Los soldados se vieron superados por la situación, por lo que el Presidente tomó la decisión de soltar al hijo de “El Chapo” bajo el argumento de que así se podía proteger la vida de los ciudadanos de Culiacán.

“No habrá impunidad”

Al ser cuestionado sobre un nuevo operativo para detener al hijo de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, el mandatario dijo que sí se procederá a esto, porque “no puede haber impunidad”, pero aclaró que lo primero será cuidar a la población para que no haya “los llamados daños colaterales”.

Respecto a la acción fallida por la falta de planeación, López Obrador manifestó que el propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, lo había reconocido porque no previeron lo suficiente. “Se aprende sobre todo en las crisis y yo creo que están haciendo una revisión. Yo pedí que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo. Lo que me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona”, acotó.

Reiteró que el propósito de su gobierno en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva “que bajen los homicidios, robos, delitos como el secuestro, robo de vehículos, que la gente esté segura, que no le roben en sus casa, en el transporte, eso es lo que más nos importa. Antes lo principal era ver qué personaje famoso era detenido, no quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es para nosotros lo fundamental. Para nosotros lo fundamental es garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente, no operativos para que se cuelguen medallas, no nos importa tanto eso. Lo que nos importa es la seguridad del ciudadano”.

Aseguró que incluso se siente “hasta bien” después de una situación como la que se dio en Culiacán, en la que avaló la decisión de suspender un operativo que pudo haber causado la pérdida de mucha gente; “lo de menos es lo político”.

“Cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política decido principios lo mejor es el equilibrio, pero en momentos difíciles, los principios”, concluyó.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el lunes que el número de fallecidos por los tiroteos durante el operativo se incrementó a 14 y que fueron 21 los heridos durante el caos desatado en Culiacán.