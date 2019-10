Manuel Romero presenta “Te vuelvo a besar”

Defiende al regional mexicano

De la mano de Warner Music, lanza su nuevo sencillo, una colaboración junto a Leslie Grace

Arturo Arellano

Apasionado del canto y con una herencia bicultural, Manuel Romero supo desde temprana edad que su camino era la música. Hijo de padre mexicano y madre americana, tuvo un panorama más amplio y un bagaje cultural que enfocó en el canto, llevándolo a lanzar, con ayuda de toda su familia, su primer disco a la escasa edad de ocho años, en donde el joven cantante buscaría rendir homenaje a aquellas figuras que lo inspiraron a perseguir una carrera en la música, con temas que involucraban a mariachis y covers en inglés. Hoy presenta su nuevo sencillo “Te vuelvo a besar” de la mano de su nueva disquera Warner Music.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el joven cantante detalló que “la música regional mexicana fue con la que crecí, me gustan muchos géneros y me inspiro en ellos a la hora de componer, pero lo que me nace es lo que se puede tocar con una guitarra, sea una canción ranchera, una balada, algo romántico que identifica además a mi sonido. La inspiración viene de mi padre o de artistas de antes como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, que son con los que me adentré en este tipo de sonidos”.

Siendo un exponente de temas originales dentro del género comenta: “Como cantautor creo que es muy natural poder entrar en el regional mexicano, sin limitación, es un sonido fresco, nuevo, que se distingue de otros por mi voz y la producción de quienes me han estado apoyando en estas canciones, como Rodrigo Cuevas que es un monstruo en el género, él me ayuda a sacarle el mayor provecho a mis canciones. Siempre con respeto a la música y trayendo algo nuevo, incluso con instrumentos, porque además del guitarrón, las guitarras, la vigüela, que le dan el sonido tradicional, también de repente meto una guitarra eléctrica que entra y hace un acorde, son diferentes elementos que necesita el género para ser actual”.

Se describe en el escenario: “Cuando me subo a un escenario me gusta conectar con la gente, cada público es diferente, no siempre es lo mismo, y eso es lo bonito de ser artistas que puedes tomar los primeros segundos de una canción para identificar dónde estás, cómo se siente la gente y agarrarlos con tu música a partir de entonces. Cada mirada, cada gesto es importante cuando quieres ser un showman, mi meta final es compartir mi música con todo el mundo si es que es posible”.

Del sencillo declara que “hasta ahora la gente la ha aceptado muy bien, creo que notan esa diferencia en el sonido. Estoy feliz porque no siempre es posible poder lanzar un tema de tu autoría como primer sencillo y menos acompañado de una artista tan completa como es Leslie Grace. Aparte hay muchas cosas por venir, estoy trabajando en más temas, siempre estoy componiendo y eso no es trabajo para mí, es algo que me apasiona. Tengo tres canciones grabadas y el plan es no dejar se sacar música, si quiero llegar a tener un disco completo, pero de momento tendremos otros dos sencillos de aquí a que termina el año”.

Siendo una propuesta para todo tipo de público, Manuel Romero se presentó en la apertura de una nueva tienda comercial en Polanco, mientras que su sencillo ya circula en plataformas digitales.