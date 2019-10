Gaby Platas se integra al programa “Me caigo de risa”

Se transmite los lunes por Canal 5 a partir de las 20:30 horas

La conductora recuerda su paso por “Otro Rollo” y dice que esa frescura se hace notar ahora en esta emisión

Arturo Arellano

“Me caigo de risa” es un programa de entretenimiento conducido entre otros personajes por Faisy, en el cual varios famosos se enfrentan en retos, con los que además ponen a prueba a sus invitados especiales. Recién se ha dado a conocer, que la llamada “familia disfuncional” cuenta con nuevos miembros entre los que destacan Gabriela Platas, Alfonso Borbolla y José Luis Rodríguez “El Guana”.

Gaby Platas, en entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, se dijo feliz de poder ser parte de este proyecto que ha llegado a su quinta temporada. “Hace unas semanas nos reunimos los que estuvimos trabajando en “Otro Rollo” y estaba Lalo Suárez productor de ese programa y también de “Me Caigo de Risa”. Me invitó a ser parte de esta familia disfuncional y le dije que si de inmediato, porque me parece un programa bastante divertido en el que puedo dejar salir esa parte de mi”, declaró.

Añade que “llegan junto conmigo “El Guana” y Poncho Borbolla, que son dos actores creativos, carismáticos e improvisadores. Creo que lo que le vamos a dar al programa es frescura, es lo que se busca siempre que se lleva gente nueva a un proyecto, que aporten una vibra diferente. Por lo que sé, también hay juegos nuevos, yo creo como ocho o diez que no se han visto antes en el programa y son igualmente muy divertidos”.

Si bien reconoce que hay algunos conductores con los que ya había trabajado antes como Fastlitch y Margaleff, pero también hay otros a los que no conocía y sin embargo nos han dado una gran bienvenida. Por ejemplo, Mariana Echeverría nos dio un regalito a cada uno de los nuevos, lo cual se agradece mucho, te hacen sentir bienvenido, entrar en confianza, eso es de mucha ayuda para el desarrollo del programa”.

Al haber sido parte de uno de los programas más longevos y de mayor éxito en la televisión abierta, como lo fue “Otro Rollo”, indica que “yo sé que ya estamos más grandes, han pasado bastantes años, sin embargo, lo que he visto en redes sociales, que es donde la gente joven se mueve, es que aún les gusta lo que pasaba en “Otro Rollo”, siguen viendo los programas en YouTube, la gente recuerda con mucho cariño. Ahora que se han enterado que me integro a “Me caigo de risa”, están muy contentos, he recibido muchos comentarios positivos y eso me motiva demasiado. Me siento bien, me divierte mucho hacer el programa y si nos divertimos la gente se la pasa bien”.

Nos cuenta: “estábamos platicando de lo importante que es la risa en la vida de las personas. Y me comentan que la gente en los shows que han tenido con el espectáculo en vivo, se acerca para agradecerles y decirles que gracias al programa se olvidan de todo lo malo en su día, que se la pasan muy bien. Entonces no es solo es el chacoteo es poderle dar al público un rato en que puedan estar tranquilos y sin preocupaciones”.

Finalmente, no descartó la posibilidad de un reencuentro del equipo de “Otro Rollo” con sus fans “La vez que nos reunimos para comer, pensamos que nos gustaría hacer un show en vivo, pero la verdad no se ha llegado a nada en concreto. A todos nos encantaría pero a ver qué pasa. ‘Otro rollo’ fue una gran experiencia y aunque es muy diferente a lo que se hace en Me Caigo de Risa, lo que se mantiene es la frescura, las ganas de tener siempre una actitud positiva y una sonrisa”.

“Me caigo de risa” se transmite los lunes por Canal 5, de las 20:30 a las 22:30 horas.