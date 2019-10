La Ejecutiva, “La banda más elegante de México”

La agrupación lanza un nuevo sencillo titulado “Dile”, bajo el sello de Fonovisa

Asael Grande

Banda La Ejecutiva es el nombre de esta novel agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, fundada en 2013, y que están de promoción en la Ciudad de México con su sencillo “Dile”, que suma casi 5millones de vistas en YouTube.

Desde un principio, la idea de sus fundadores Alejandro Villarreal y Juan Carlos Espinosa, llamó la atención del público, por sus canciones y por su elegante manera de vestir, al grado que algunos medios de comunicación los bautizaron como: ‘La banda más elegante de México’. Otra de las características de “La Ejecutiva”- como es mejor conocida- es que es de las pocas agrupaciones que cuentan con cuatro vocalistas. Ellos son: Jerry Corrales, Uriel Osuna, Eduardo Leyva y Alex Villarreal “El Borre” (quien fuera cantante de la Banda El Recodo): “el sencillo de la Banda La Ejecutiva, se titula ‘Dile’, es lo más reciente, es un sencillo que trata sobre esas parejas de cuando la mujer tiene un ex muy tóxico, y la otra persona con la que está ahora la mujer, pues le dice –‘contesta el celular, y dile que estás conmigo’-, la canción es una composición del señor Fredy Ozuna, un paisano de Mazatlán, Sinaloa”, dijo Uriel, a DIARIO IMAGEN.

“Algo bien” y “El día que me fui”, fueron los temas que abrieron las puertas del éxito a los músicos mazatlecos, pero la canción que los lanzó al estrellato fue “Por si me extrañas”, de la autoría de América Sierra y Salvador Aponte: “sacaremos nuestro primer disco con Universal Music, anteriormente habíamos grabado de manera independiente, y con este disco oficial, se deprende este sencillo ‘Dile’, todavía no tiene nombre el disco, queremos ponerle un nombre que abarque todo lo que signifique la Banda La Ejecutiva, el disco tendrá alrededor de diez o doce temas”, agregó ‘El Borre’,

El concepto de la banda, así como su éxito musical, llamó la atención de los ejecutivos de Universal Music Latin Entertaiment y fue así como, luego de un año de negociaciones, el pasado mes de julio de 2019, “La Ejecutiva” firmó contrato con la empresa bajo el sello de Fonovisa, una de las compañías más importantes del género regional mexicano: “regularmente lanzamos cuatro sencillos al año, y esperemos en el 2020 empezar con el pie derecho, hasta que se cumplan los cuatro sencillo al año; el video de ‘Dile’ se grabó en un lugar muy bonito de Pachuca, Hidalgo, es como una reserva ecológica, la historia se grabó en Guadalajara, Jalisco”, dijo Jerry a esta casa editorial.

Finalmente, Alex Villarreal, dijo que “las letras de la Banda La Ejecutiva, son para todo tipo de gente, tenemos fans de todas, las edades, desde niños de 5 años hasta adultos, esperemos tocar algún día en el Auditorio Nacional, estamos invitados a los Premios Billboard en la Arena CDMX, pronto habrá más noticias de Banda La Ejecutiva”.