Renovación en Morena; solo Rojas Díaz-Durán juega limpio

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pendiente, nombramiento del titular de la CNDH

Ayer por la tarde y por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló la elección interna de la dirigencia de Morena, al determinar que el padrón a usar en III Congreso Nacional de ese instituto político, carece de certeza, se excluye a militantes y por ello, no es nada confiable.

El TEPJF, estableció que ese partido no ha realizado “el proceso de depuración que ellos mismos se impusieron para que sean incorporadas todas las personas con derecho”. Total, que diversos analistas coinciden en señalar que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha podido despojarse de las prácticas más añejas del PRD, cuando ese partido tenía que renovar a su dirigencia.

Ahora bien, los precandidatos para presidir el partido Morena son: Alejandro Rojas Díaz Duran, Mario Delgado Carrillo, Bertha Lujan Uranga y Yeidckol Polevnsky Gurwitz y por lo que se ha visto hasta el momento, el único precandidato que ha jugado limpio en su campaña para presidir este instituto político, es Alejandro Rojas Días Duran.

Los que saben, aseguran entre otras cosas, que Alejandro Rojas respeta la autonomía de las instituciones del país, de los poderes públicos y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes en la materia y los estatutos de dicho partido.

Los otros tres precandidatos, -cada uno a su modo y personal estilo-, se han dado a la tarea de presionar a los millones de militantes de Morena, así como a los magistrados del Instituto Federal Electoral y para prueba, ahí está lo más reciente que dijo Bertha Luján, al amenazar sobre que se investigará la situación patrimonial de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “porque se dejó entrever que reciben ganancias por sus sentencias. Esa es una declaración que la señora Luján tendría que demostrar.

Por su parte, el diputado Delgado Carrillo, ha sido objetivo principal de aquellos militantes de Morena que no le permitirán llegar y simplemente, lo desconocen, mientras que la también empresaria Polevnsky, lo único que demostró y a cabalidad, es que no puede con la dirigencia morenista y menos aún, con el proceso de renovación de ésta.

Según se ha filtrado en Morena, solo se han llevado a cabo 230 Asambleas Distritales, o sea, se calcula que se trata de menos de 100 mil morenistas, que para nada se acerca a la cifra real de los militantes que tiene el partido del presidente.

Es un secreto a voces que muchos de ellos ni siquiera son militantes de dicho partido, sino que fueron “acarreados” por los operadores de Delgado, Lujan y Polevnsky. En cambio, Alejandro Rojas, que siempre ha señalado arteramente los muchos vicios que prevalecen en el morenismo, ha insistido en que se abra el padrón a todos los millones que hicieron posible el triunfo para que López Obrador fuera presidente de la República. También, Rojas Díaz-Durán se dice convencido de que esa es la prioridad y no los cargos. Seguiremos informando.

MUNICIONES

*** Parecería que el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encontraba “planchado” en el seno de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo y que la terna en el pleno sería de mero trámite, pero no ocurrió así. Los senadores se enfrascaron en un largo y duro debate por la composición de la misma. Exigen que las trayectorias sean intachables, apartidistas y con una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos en el país, una demanda que desde luego, puede ser muy entendible. La terna, integrada por Rosario Piedra Ibarra, hija de la Fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra; Arturo Peimbert Calvo, ex titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); José de Jesús Orozco Henríquez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había sido aprobada en comisiones, ayer en el pleno, sufrió un fuerte frenón, pues para pocos es conocido que el nombramiento del ombudsman lleva una carga de censura a los miembros del Ejército Mexicano, a quienes pretende culpar de diversas violaciones a los derechos humanos. Lo cierto es que quien resulte ser el nuevo ombudsman, tendrá cinco años para defender los derechos humanos de todos los mexicanos, pero sobre todo deberá bordar muy fino entre la defensa de esos derechos y las culpas que muchos quisieran cargarle a las Fuerzas Armadas en la violación de los mismos. Así pues habrá una tercera ronda el próximo martes, a ver si en esta, alguno de los candidatos logra la mayoría calificada.

*** Buenas cuentas entrega el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al avanzar 10 lugares en transparencia presupuestal. En el índice de Información Presupuestal Estatal, 2019, aumentó de nivel y pasó del sitio 29 al 19. Lo anterior, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas. Esta acción tiene el propósito de eliminar las condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 98 está basados en la legislación, y los 18 restantes surgen a partir de buenas prácticas.

*** Ante la poca asistencia, desinterés y baja participación en las reuniones promovidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su titular, Víctor Manuel Toledo Manzur, decidió ofrecer soluciones a la situación ambiental de la Cuenca del Río Sonora, desde la Ciudad de México. Así, sin esperar a que el personal enviado por esta dependencia a los municipios de Banámichi, Huépac Arizpe, Aconchi, Baviácora, Ures y el ejido de Tapahue, a 39 kilómetros de esta ciudad, el funcionario federal recibió a representantes de Grupo Poder y Cuenca del Río, opositores a las acciones de remediación del Río Sonora, el funcionario federal les ofreció que en dos semanas tendrá alternativas de solución. ¿Será?

*** El flamantísimo juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, debería tener motivos para estar preocupando por imparcial, ya que liberó prácticamente a todos los detenidos en el operativo realizado en Tepito por la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. Omar García Harfuch niega que el operativo que implicó la movilización de 600 policías, haya sido un fracaso y tiene toda la razón el secretario de Seguridad. Lo que pasa es que como al García Harfuch le salió tan bien el operativo y demostró que él sí le sabe al tema, entonces, desde la élite de la llamada cuarta transformación la consigna fue descalificar este operativo ante los cada vez más crecientes comentarios de que Omar García Harfuch podría llegar a sustituir al incapaz secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que por cierto hoy se presenta ante Diputados. ¿Cómo le irá?

