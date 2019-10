Cultura chatarra, programas chatarras

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ESTOS SON LOS TIEMPOS DEL NADIE SABE, NADIE SUPO…

Bueno, ya tenemos un primer lugar a nivel mundial: “México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un consumo de 163 litros por persona al año, y esta es una cifra, superior en 40 % al segundo consumidor que es Estados Unidos, que consume 118 litros por año y para que lo valoremos, las bebidas azucaradas provocan la muerte de 24 mil mexicanos al año”, pero eso sí, combatimos otros consumos y dejamos a los delincuentes legales que sigan envenenando al pueblo, provocando enfermedades que los servicios de salud deben de atender y los grandes fabricantes, pues, embolsándose millones y millones de pesos que reparten, seguramente, no solamente en nuevas inversiones de este tipo, sino también en recursos para costear campañas políticas o sostener a sus políticos que les resuelven conflictos políticos a nivel nacional y así, pues nadie sabe y nadie supo, pero, nos siguen chingando…

Según Florence L. Theodore del Instituto de Salud Pública, el consumo de tantos litros de refresco al año producen: “obesidad, diabetes tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cáncer, artritis reumatoide, enfermedades arteriales coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción” y lo que nadie sabe y nadie supo, es que, en este gobierno de transformación, de aparentes rompimiento con los grandes capitalistas que no hay en la realidad, pues se siguen alentando y protegiendo este inmenso negocio que provoca muertes y daños en la salud de los mexicanos, con el cuento de que sus dirigentes de Monterrey, se han comprometido a realizar nuevas inversiones para apoyar la economía de la 4T, sin decirnos que esas inversiones, van, a nuevos productos de este tipo, y todo, para continuar ellos ganando y a nosotros jodíéndonos la salud y saqueando los bolsillos de los mexicanos, de tal suerte que debemos entender, normalmente, una familia destina el 10 por ciento de sus ingresos totales para la compra de refrescos y que en las comunidades rurales, “siete de cada 10 niños desayunan con esa bebida” y bueno, pues creíamos que se rompía con la economía neoliberal destinada a proteger a los grandes inversionistas y capitales, pero no, solamente hablamos de pico, pero en la realidad, siguen los mismos pasos, para que todo siga igual…

Y esto no lo puede ignorar el presidente López Obrador, ya que él recorre los caminos de las zonas más jodidas y él, ha dicho, que es increíble que en todos lados se puedan encontrar refrescos y comidas chatarras y no medicamentos, y para ellos, alguno de sus asesores le decían o recomendaban que usara la infraestructura de esas empresas tan productivas y dañinas para el país, para presionarlas a que inviertan más sus ganancias y dejen de joderlo cuando se lleguen a las negociaciones para inversiones protegidas, como ya lo hicieron, y que sigan con sus enormes negocio, aunque sigan jodiendo a los pobre, los más pobres del país que son los que consumen más refrescos, y sobre todo, ahora, pueden hacerlo mejor por los apoyos que les dan, que van a esos consumos: refrescos y comida chatarra… pero al parecer, todo cambia, para continuar igual: jodiendo al pueblo de México.

Ya me puedo imaginar los enormes negocios que tendrán esos consorcios refresqueros que protegen la política de Vicente Fox y de AMLO, cuando ingresen a los negocios de la marihuana, pues ellos, sí podrán recolectar y distribuir en todo el país esos productos, con mayores ganancias que cualquier otro consorcio productivo, ni siquiera, si el gobierno pusiera la empresa para generar la producción, distribución, compra y procesamiento de la marihuana, pues esos negocios productivos y que generan adicción, pues se les da a los consorcios particulares, a pesar de que nos han dicho que no se permitiría aumentar la economía neoliberal, pues tiene otro nombre, pero es lo mismo, es como si nos dieran, atole con el dedo o el dedo con atole…

Creo que el presidente es un hombre de buena fe y de buenas intenciones, que no le gustan los conflictos y menos que esos, le pongan cuatros y usen los recursos para combatirlo, y prefiere llegar a las negociaciones como lo ha realizado con el consorcio refresquero y de comida chatarra de mayor penetración y negocios en el país: FENSA, y por esa razón, pues las negociaciones se dan a alto nivel, y solamente se conocen los compromisos, pero no lo que se da a cambio de los mismos

Pues sí, seguramente hay un enorme cochinero dejado por todo el país, pero hay prioridades para atenderlos y no perdernos en posturas demagógicas, que bueno que hoy en día, las acciones retornaran a proteger y apoyar a las comunidades indígenas más pobres del país, y seguramente, AMLO, recuerda aquellos tiempos en donde con, Nacho Ovalle, trabajaba en las comunidades indígenas de Tabasco y de ahí su cariño y emoción por su atención, y eso es bueno, pero no podrá aplicar la misma política como Echeverría, en este campo, tiene que establecer los cambios necesarios y ver lo que falló en su momento, por ejemplo, con organizaciones políticas se decía que no quedaría ningún camino ni sitio sin sembrar, el caso es que no se sembró en todo el país y tuvimos una enorme crisis de producción, se habló de que se generarían los caminos de mano de obra para conectar a todo el país y nos quedamos sin palas ni picos, ni ganas, para continuar en este proyecto, solamente porque eran declaraciones políticas y no acciones pensadas y planeadas, tal como se generaron las industrias rurales que al poco tiempo fracasaron por falta de recursos y de buen administración, hoy, a lo mejor, tenemos más hombres y mujeres comprometidos en este tipo de acciones, y sería bueno aplicar los proyectos para ver si en verdad sirven y dan resultado como pensamos, algunos, lo pueden dar… quitando los refrescos en el consumo de las comunidades indígenas y los productos chatarra, así, como los programas chatarras…

socrates_campos8@yahoo.com.mx