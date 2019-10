Outsourcing: regular sí, criminalizar, ¡no!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El ignorante tiene valor; el sabio miedo

Alberto Moravia (Alberto Pincherle); 1907-1990; escritor italiano

#Napito #Outsoucing #Criminalización #VenganzaContraLarrea #EnRiesgoT-MEC #Senado #Culiacanazo #ErrorTáctico #Percepción #ElPresidenteSabía #AlfosoDurazo #Texcoco #Areopuerto #SantaLucía #CienfuegosMayers #HuyenJóvenesPorViolencia #AMLO #UniversidadAnáhuac

Napoleón Gómez Urrutia, ahora desde un escaño, quiere vengarse de su enemigo en el sector privado: Jorge Larrea, presidente de Grupo México, y por quien tuvo que exiliarse a Canadá durante varios años.

La historia de desencuentros entre Larrea y Gómez Urrutia, es muy larga, pero tuvieron su climas en el gobierno de Vicente Fox, cuando ocurrió el accidente de la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, en el gobierno estatal de Humberto Moreira.

Napito, como se le conoce en el mundo político, ve un punto débil en las empresas de Larrea, donde usa empresas de su propiedad pero con otra razón social para que le de servicios de trabajadores y le quita, de esa manera, su control sindical y, seguramente, cuotas.

Pero, en el pleito se lleva entre los pies a toda una industria que da condiciones de certeza a los trabajadores, pero especialmente es un servicio que le da la oportunidad a los emprendedores a dedicarse a hacer negocios y que otros se dediquen a la administración de personal, nóminas y otras actividades.

Gómez Urrutia presentó una iniciativa presentada a nombre de Morena sobre subcontratación. Considera al outsourcing en general como una práctica criminal y no plantea esquemas específicos para combatir las irregularidades.

Como fue presentada, la medida deja al esquema de subcontratación como una práctica ilegal, cuando incluso la Ley Federal del Trabajo la avala y plantea sanciones en casos irregulares. El clasificar la actividad como ilegal y como una conducta delictiva va más allá inclusive de lo que se había platicado en el Parlamento abierto. Incluso va contracorriente a lo que ocurre en diversas partes del mundo.

Las empresas serias de outsourcing, pagan salarios de mercado y prestaciones incluso superiores a las de la ley; tienen a los trabajadores registrados con salarios tanto y prestaciones con seguridad social como ante autoridades fiscales.

Con este escenario las empresas preferirían minimizar su plantilla y frenar su producción antes que enfrentar cargos penales. La afectación inmediata, en caso de que termine como reforma a la Ley Federal del Trabajo, es que inhibirá la contratación. Tiene un efecto directo en la contratación e impactos directos en la generación de empleos.

Prohibir esta actividad y calificarla como un delito inhibirá la creación de empleos. Es necesario determinar el alcance de la iniciativa, pues estigmatiza en su totalidad el outsourcing, cuando actualmente es una alternativa que permite la Ley Federal del Trabajo.

El riesgo que yo veo en esta iniciativa es que la línea es muy delgada entre aquéllas que lo hacen (la subcontratación) bien y las que no. La ley tendría que ser absolutamente clara y explícita de cuándo es que las sanciones se interpondrán.

Las repercusiones penales que plantea la iniciativa pueden ocasionar hasta el encarcelamiento de los representantes de las empresas que se apoyen en firmas de subcontratación irregulares, e incluso impide la posibilidad de salir bajo fianza mientras se resuelven los procesos.

Si se logra acreditar que el modelo de subcontratación que se está utilizando tiene como finalidad la evasión de obligaciones patronales, habrá una sanción de tipo penal que pudiera incluso tener un tema de privación de la libertad y la razón de eso es porque estaría equiparado a delincuencia organizada, que se trata de un delito grave.

Napoleón pone en riesgo más de 300 mil empleos que se basan en la tercerización.

PODEROSOS CABALLEROS: Minuto a minuto, presentó Andrés Manuel López Obrador, a través de su secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, en la fallida captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. El gabinete de seguridad lo calificó como un “error táctico”, pero nunca dijo cuál era el objetivo de capturarlo tan precipitadamente, ni el hecho por el cual no se le informó al Presidente durante la reunión de ese gabinete la mañana de ese día, de lo que preparaban alrededor de una de las fichas más importantes del crimen en el país. La percepción no cambió con las explicaciones. Es muy claro, que no sólo fueron errores tácticos, sino que además la falta de comunicación antes, durante y después del enfrentamiento, llevaron a convertir la operación en un completo fiasco. El “culiacanazo”, como se le conocer ahora, es la marca negativa del gobierno de la Cuarta Transformación. *** En la conferencia de prensa mañanera de hace unos días, AMLO, presentó lo que será el aeropuerto de Santa Lucía. Y se burló, esto es construir en tierra firme, no en fango. Cierto, es más costoso construir sobre fango que en tierra firme. Sin embargo, hubiera sido menos costoso aún, construir en la planicie de Tizayuca en Hidalgo y, cuando menos, en Texcoco, aprovechar lo ya hecho. El resto es menos inversión. Pero, ya sabemos lo que es el “hubiera”. Ahora, el objetivo es cumplir con los plazos para su construcción. Pero, además, deben invertir en el Benito Juárez y empezar con la logística para cambiar rutas y la presencia de aerolíneas en lo que serán los tres aeropuertos internacionales de la Ciudad de México. Sabemos que las aerolíneas no están dispuestas a llegar a la Ciudad de México y hacer conexiones en otros aeropuertos. Esto golpea a los pasajeros e incrementa los costos de las empresas aéreas. Falta, a todo ello, la construcción de trenes rápidos, carreteras para transportación entre los aeropuertos y que, sobre todo, el aeropuerto Benito Juárez, sea modernizado. Esta terminal es una pocilga y es un foco de suciedad. Es hora de invertir rápidamente. Ah, y en el tema de seguridad, debe tener lo más moderno en tecnología para la seguridad de los pasajeros. *** En el clima de inseguridad que priva en el país, resulta preocupante que muchos jóvenes sean víctimas de los crimínales organizados. Nos enteramos del acoso, hostigamiento y amenazas sufridas por el joven Emiliano Cienfuegos Mayers, hijo de nuestro buen amigo Víctor Hugo. Ante ello y en previsión de riesgos muy altos, el joven tuvo que abandonar a su familia, su casa y actividades habituales. Ya está fuera del país. Es mejor. Pero, lástima que tengan que salir del país para cuidar su seguridad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, en marco del VII Foro Regional de Responsabilidad Social Territorial del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, avalado por el IESALC y la UNESCO, entregaron el “Ojo de Plata” a la Universidad Anáhuac. Bajo el título “Caminos Innovadores para una Responsabilidad Social en el Habitar en Nuestra Casa Común”, el evento más importante en materia de Responsabilidad Social Universitaria, reconocieron a ese instituto educativo, que está bajo la rectoría de Cipriano Sánchez García. El Ojo de Plata se otorga a las organizaciones que han entendido la responsabilidad social territorial no como un bien de mercado, sino como un principio solidario de crecimiento equitativo de personas y comunidades.

