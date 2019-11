Culiacán: caos informativo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Y SEGUIRÁ-. El ritmo mediático del “caso Culiacán” va de rápido a veloz y quien encabeza o impone el ritmo es el padre de la “cuatrote” que además de ritmo quiere inducir los caminos por los que debieran ir los medios, para lo cual ya no invoca a Jesucristo pero si a Madero.

Ante la evidente confusión del caso Culiacán lo peor de todo es revelar a la cabeza de un posible error, el coronel Juan José Verde Montes, ignorando al interior del gabinete de seguridad el peligro que corren el militar y su familia, por la conducta bélica del crimen organizado, cuya constancia se manifestó plenamente en Tres Ríos, para recuperar a Ovidio, y lo logró.

Con láminas, videos y demás recursos de comunicación, ensayado durante media semana hasta que el mandatario y sus asesores aprobaron exponerlo ante los medios, no todo mundo quedó convencido de la cronología y de las acciones de los mandos o subordinados, que iniciaron con la captura y una hora después la liberación de Ovidio para evitar mayor derramamiento de sangre.

Por la tozudez presidencial de mantener su verdad y su versión de los hechos hasta disminuye el impacto de su animadversión a los medios, actitud que viene registrándose cotidianamente en las últimas semanas. Lástima que la conducta presidencial lejos de convocar a la reconciliación nacional que tanta falta hace, promueva el disenso.

Un disenso que no se queda entre presidencia de la república y medios de comunicación, lo grave es que trasciende a otros sectores importantes el país como el empresarial que no obstante visitar frecuentemente al inquilino de palacio nacional y prometer inversiones, éstas no se ven por lo que no se registra creación de nuevos empleos.

A esto último se debe crecer cero por ciento en lo que va del año, por citar un solo ejemplo.

Pero volviendo al “caso Culiacán”, tómelo como quiera pero paisanos culiches registraron que en el desfile de contingentes con ropa blanca hace una semana hubo participación y hasta apoyo de simpatizantes o trabajadores directos o indirectos de los Guzmán juniors.

Imposible de confirmar este rumor, tanto como el hecho de que después del caos mediático iniciado el miércoles y continuado ayer jueves, exista unidad a prueba de todo en la cúpula del gabinete de seguridad como lo presumieron ayer desde las esferas más altas. Aquí se confirmaría el dicho del pueblo sabio, “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

Aunque usted no lo crea ya muchos medios anhelan que “ojalá y pronto terminen las mañaneras”, algo imposible pues el saldo mediático favorece al conductor de las mismas.

