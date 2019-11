General Gaytán y el golpe de Estado

Ángel Soriano

En las instalaciones de la Sedena y presidida la reunión por el general secretario Luis Crescencio Sandoval, el general Carlos Gaytán Ochoa dijo interpretar el consenso de los mandos convocados y advirtió que sus palabras habían sido pensadas detenidamente dada la responsabilidad que asumía en estos momentos críticos en el país, de tal manera que sostuvo: estamos en desacuerdo con la conducción actual del país.

Como respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Gaytán como partidario de la política de exterminio que se practicó durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, al que sirvió como subsecretario de la Defensa y lo ubicó entre los conservadores partidarios de la violencia y de la guerra, del combate a la violencia con la violencia, cuyos resultados convirtieron al país en cementerio y no resolvieron nada.

Gaytán también hizo una revelación: desde lo institucional el alto mando combate a los halcones que, de triunfar, llevarían al país al caos y a un Estado fallido. Cuando el ex subsecretario de la Defensa y jefe militar en diversas regiones del país se refiere al “alto mando”, evidentemente señala al titular de la Sedena, aunque podría decirse que el presidente de México, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas también puede ser el alto mando. Quién o quienes halconean a nuestros altos mandos?.

Desde Palenque, instalado en su rancho La Chingada de Chiapas, con motivo del Día de Muertos, el tabasqueño refirió que nos tiempos no son propicios para un golpe de Estado y que si bien se consumó con Madero que no tuvo cuidado o las circunstancias no se lo permitieron de tener una amplia base social, él si la tiene e impedirán cualquier intentona de resucitar a un Huerta o un Pichochet. Gaytán, que pronunció polémico discurso ante los altos mandos castrenses, es ya vinculado con actividades ilícitas.

TURBULENCIAS

Vamos bien, regresamos a Palacio: AMLO

Luego de pasar el Día de Muertos en su finca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: nos sirvió para descansar, para reflexionar, sobre lo que está sucediendo en el país. Creo que vamos bien, ese es mi balance, no hay nada que temer, porque estamos cumpliéndole al pueblo y nos está respaldando. Ya vamos a la capital de la República, a Palacio Nacional, a ese lugar de tragedias y de grandezas; desde ahí se han llevado a cabo transformaciones muy importantes para la vida pública de México; por eso es un timbre de orgullo vivir en el Palacio Nacional, donde vivió el mejor Presidente de México, Benito Juárez García…La Red Latinoamericana de Egresados de Protección inicia este lunes su 4o Congreso Camino a la Autonomía de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, que inaugurará la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández y en el que participarán representantes de México, Perú, Argentina Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, España y Holanda. El Congreso concluirá mañana…La Secretaría de Salud Federal otorgó el reconocimiento al Mayor Esfuerzo por el programa de Prevención y Atención a la Diabetes Mellitus de los Servicios de Salud de Oaxaca informó el director de Prevención y Promoción a la Salud, de los SSO, José Ramón Pintor Sill quien dijo que esta presea se obtuvo por lograr un importante incremento en las detecciones de casos de este padecimiento, así como que las y los pacientes que están en tratamiento, en más del 60% se logró el control metabólico, cifras menores de 130 miligramos por decilitro (mg/dl) de glucosa en ayunas, y haber proporcionado en tiempo y forma la insulina necesaria a los pacientes que la requieren; se premió a los tres primeros lugares en los 32 programas evaluando 284 indicadores del ejercicio 2018…

