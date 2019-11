Lunas del Auditorio 2019, el preciado galardón, donde el público manda

La presea llegó a su mayoría de edad y reconoció a lo mejor del espectáculo y la cultura nacional e internacional

“El Príncipe de la Canción” fue recordado a un mes de su partida

Claudia Arellano

Las Lunas del Auditorio Nacional 2019 brillaron en todo su esplendor y con ellas el público, pues a diferencia de otros premios que solo son calificados por la crítica especializada, esta vez, el púbico tuvo la última palabra para premiar a los ganadores. Así fue que arrancó la lluviosa noche de entrega, donde el recinto rindió un sentido homenaje a José José y es que “El Príncipe de la Canción” fue recordado a un mes de su partida y en el escenario se proyectaron imágenes de su trayectoria, lo que conmovió al respetable.

Durante la alfombra roja se vivió un ambiente de algarabía donde ni la lluvia impidió que los fans de diferentes artistas se dieran cita en el Coloso de Reforma, esto, para obtener la selfiecon los famosos o bien simplemente lanzar un piropo. Por poco más de cuatro horas desfilaron por la alfombra personalidades de todos los géneros musicales y artísticos de este país, quienes hacen posible esta gran fiesta cultural.

La Compañía Nacional de Danza con Carmina Burana, Carlos Rivera, Los Cojolites, el festival Vive Latino y Timbiriche fueron algunos de los galardonados en la noche en la 18a entrega de los Premios Lunas del Auditorio Nacional. “Yo creo mucho no solo en la música sino en el teatro musical, he tratado de robarme muchos elementos de eso para traerlo a los escenarios de los conciertos, Guerra Tour me ha dado muchísimo y este premio es de todos los que hacen posible que sigamos en este camino”, dijo Carlos en sala de prensa.

Por su parte, la banda Timbiriche que fue reconocida en la categoría de pop en español por más de 35 años de carrera artística se dijo feliz por esta mención en esa noche ya que dicen es como ven que su música no ha pasado de moda. Sin embargo la cultura mexicana y tradiciones se enaltecieron al máximo cuando en la categoría de música tradicional fueron reconocidos Los Cojolites, oriundos de la zona costera de Veracruz y con una sencillez no vista desfilaron por el podio de premiados.

Cabe destacar que Los Cojolites fueron premiados junto con los nacidos en Guadalajara Ampersan, la agrupación que crea fusiones de ritmos latinoamericanos con música electrónica. “Hace 40 años este género estaba en peligro de desaparecer, quedaban algunos grupos en las comunidades indígenas pero no eran vistos (…) y hoy gracias a un trabajo de los jóvenes como los Cojolites, el son Jarocho brilla fuerte” dijo Ricardo Perry.

Tokyo Ska Paradise Orchestra, obtuvo la presea Luna en la categoría de espectáculo alternativo. El Vive Latino obtuvo reconocimiento la categoría festivales musicales.

Asimismo otro momento emotivo fue cuando Roger Waters quien fuera parte de Pink Floyd brindara un mensaje a través de un video por su Luna en la categoría de rock en lengua extranjera por su gira “Us and Them”. “México gracias. Nuestros espectáculos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, fueron extremadamente memorables para mí, gracias desde lo más profundo de mi corazón y de parte de todo mi equipo”, dijo Waters.

Ed Maverick, fue el ganador como artista revelación; Lila Downs fue reconocida en la categoría de música mexicana, mientras que en la categoría de musical teatral “Los Miserables” y en espectáculo de ballet “Despertares”, la producción del bailarín mexicano Isaac Hernández obtuvieron las preseas.

Caber destacar que Las Lunas, se entregan anualmente desde 2002 y reconocen a solistas, grupos o compañías nacionales e internacionales que se presentan en México en foros con capacidad para más de 1.000 personas. Premian 22 categorías que incluyeron también ritmos afroamericanos, regional mexicano y música urbana.

Gloria Trevi, fue la gran reina de la noche al abrir el evento y además de ser galardonada con la Luna a La Trayectoria Artística, fue una de las más ovacionadas. También Yahir, Kalimba, Enrique Guzmán y Beto Cuevas, hicieron lo propio acompañados del ensamble de Jesucristo Superestrella, quienes cerraron la noche.