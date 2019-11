Lucero responde sobre un presunto catálogo sexual de Televisa

Presenta su nuevo disco de banda “Solo me faltabas tú”

Asimismo dijo que por el momento no regresará a las telenovelas pues no le ha llegado un proyecto que le agrade; no descartó un dueto con Manuel Mijares y aseguró que le encantaría compartir el escenario con Yuri

Aarón Ávalos

Lucero está de vuelta. La aclamada actriz y cantante presentó su nuevo álbum llamado “Solo me faltabas tú”, el cual se compone por 19 temas, de los cuales seis son inéditos. “La Novia de América” continúa incursionando en el género de banda y en esta ocasión, nos trae temas que interpreta en conjunto con artistas como Gerardo Ortiz, Luis Fonsi, Banda Los Recoditos, Carlos Rivera, con quien también participa en La Voz Kids, entre otros.

La intérprete comentó que el título de su álbum se debe a una elección en conjunto con el público a través de redes sociales, también hizo comentarios acerca de si volvería a las telenovelas, sobre este tema, expresó que por ahora no se le ha presentado un proyecto que sea de su agrado, a la par de que no cuenta con tiempo debido a sus actuales planes en la música, pero a futuro no descarta regresar a la televisión.

“No descarto un dueto con Manuel (Mijares). El que no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir un escenario, la verdad nos llevamos muy bien, nos admiramos, me da gusto lo bien que le está yendo.”

Acerca del tema de los polémicos catálogos sexuales presuntamente de Televisa, donde algunos años se aseguraba que ella formaba parte de los mismos, junto con otras actrices, Lucero fue contundente al declarar que no piensa proceder legalmente ya que aseguró que se trata únicamente de chismes y mencionó también, que no conoce a nadie que haya visto o tenido en sus manos dicho catálogo. El escándalo fue desatado hace un par de años en la serie documental de Kate del Castillo para Netflix titulada “Cuando conocí al Chapo”.

“El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo. Son chismes, leyendas urbanas y en eso se quedará. Creo que está muy fuera de lugar. Nada va a empañar ni mi paz ni mi armonía ni mi equilibrio y menos un chisme de esa calaña. Se me hace una difamación, una calumnia. Ese catálogo nunca ha existido y nunca existirá”.

Poco antes de finalizar la presentación, Lucero agregó que, si bien no ha realizado duetos con mujeres porque se siente más cómoda compartir escenarios con hombres, le gustaría en algún momento de su carrera cantar junto con Yuri.

La cantante invita al público a conocer su nueva línea de ropa y calzado de Price Shoes, la cual lleva su nombre y además nos recordó que su álbum “Solo me faltabas tú” ya se encuentra disponible en formato físico y en todas las plataformas digitales.

