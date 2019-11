Emilio Jaime llega a México con “Ya no vuelvas”

Dice estar influenciado por artistas como Manuel Turizo

El cantante peruano presenta su nuevo sencillo en nuestro país, donde pretende realizar varios conciertos

Arturo Arellano

Emilio Jaime nació en Lima, Perú, el 21 de junio de 1998, más tarde en 2015, cuando tenía 16 años de edad, fue concursante en un reality juvenil, donde tuvo una participación destacada y donde comenzaba a dar destellos de su extraordinario talento. Actualmente y ya con una carrera encausada, el peruano visita México para promover su más reciente sencillo titulado “Ya no vuelvas”, con el que pretender ofrecer varios conciertos en tierra azteca.

Con la firme convicción de querer ser identificado como un artista versátil y no solo dentro del urbano, Emilio Jaime platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN: “Quiero mostrarles mi música, el recibimiento de los mexicanos ha sido maravilloso. Recién estrené mi nuevo sencillo ‘Ya no vuelvas’, una canción que te habla de desamor, pero desde una óptica de superación, de salir adelante, de no quedarte en el pasado, no es para entristecerte más. Esta canción es de un grupo de compositores colombianos, que me contactaron para enseñarme su música y enseguida me identifiqué con esta canción de tres que me enseñaron, tiene un mensaje muy bonito y se lo quiero llevar a mi gente”.

Para sobresalir entre la marea de propuestas nuevas, dice, “me considero un artista versátil, soy alguien a quien no le gusta quedarse en un solo lugar y eso es lo que me hace diferente, puedo cantar pop, balada, un reggaetón, hasta una salsa o un merengue, no me pongo límites. Soy un cantante latino, mi línea musical es ésa, los ritmos latinos y en cuanto a las letras siempre le canto a las chicas, me gusta que sean temas que puedas dedicar, siempre hablo de amor y desamor, desde un enfoque fresco”.

Sus planes por ahora, es “sacar varios sencillos, pero junto con mi equipo queremos el próximo año lanzar un disco completo, ya estamos pensando en la producción, pero antes estoy poniendo los temas en el gusto de la gente. Lo principal es escribir cosas universales, como lo que actualmente estoy trabajando, un tema que se llama ‘Love story’, que es un poquito más sugerente, pero a final de cuentas es amor”, dijo y no descartó la posibilidad de hacer un disco conceptual.

En el escenario se describe como “alguien romántico, ése que va hasta donde sus fans y les dedica canciones, soy un chico bastante afectuoso, con esto en mi país me ha ido súper bien, por eso creo que es el momento de internacionalizarme y el primer paso es estar aquí en México. Me reuní ya con un club de fans que tengo en México que se llama “EmilioJaime.México”, se organizaron y me siguen, me apoyan, estoy muy agradecido con ellos y fue fantástico poder conocernos de cerca un poquito más”.

Su plan después de promoverse en medios de comunicación, dice, “es venir a hacer conciertos en vivo, para que me conozcan en el escenario. Quiero pasar una larga temporada aquí si Dios quiere; se me antojan escenarios como el del Pepsi Center WTC, me parece que es un buen lugar para presentarme, pero ya con el tiempo veremos dónde”.

Finalmente, se dijo influenciado por artistas como “Manuel Turizo, es muy parecido a lo que yo hago, en esa línea latina y romántica, con canciones que se pueden dedicar. En tanto, como empresa admiro mucho a Maluma, por que ha hecho una empresa de su carrera, ya más allá de la música, ha sido parte de este fenómeno llamado reggaetón, que ha evolucionado, ya no es el mismo de hace 15 años, ahora es algo mundial, ya no solo de artistas latinos, ha llegado a influenciar a artistas de Estados Unidos y de Europa”, concluyó.