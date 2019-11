El golpismo anida en grupos afectados por la 4ta Transformación, pero no en el Ejército: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como suele ocurrir, ante el silencio del escurridizo Gabinete que rodea a Andrés Manuel López Obrador, quien salió ayer a defender al presidente y a intentar explicar la referencia al Golpe de Estado, fue Ricardo Monreal.

El líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado simplemente desechó la posibilidad de ese golpe aludido por AMLO.

“Las transiciones son muy complejas, algunas incluso no son pacíficas, pero en México hoy no hay forma de que haya un golpe de Estado.

“¿Por qué el Presidente López Obrador emitió entonces un Twitter donde alude el golpe de Estado?

“Miren, yo lo conozco hace 22 años, y nunca dice nada sin meditarlo. Yo percibo que tiene información -es el más informado-… y sabía lo que iba a desatar su twitt.

“Creo que es sólo una vacuna ante posibles miniconspiraciones, que las hay.

“Grupos económicos que se sienten lastimados, o grupos de interés que se sienten desplazados, o personas que ya no gozan de privilegios del pasado, o aquellos que ahora están fuera de la nómina… son minigrupos, por eso hablo de miniconspiraciones.

“Yo creo que simplemente se está vacunando, una forma de decirles: ‘estoy enterado’.

Monreal no tiene dudas de que AMLO tiene el control de la gobernabilidad en México. Y cree que AMLO está consciente de que ha tomado decisiones que él considera lastiman a sectores económicos que se beneficiaron en el pasado.

Por eso su recurrencia a Juárez y Madero, dice.

“El presidente tiene mucha claridad en el propósito del Gobierno, por eso creo que su twitter y su fase fueron meditados.

“En los hechos está diciendo: No soy ningún ingenuo, ni títere de nadie. Eso es lo que está diciendo: voy a gobernar con la ley en la mano, y con el apoyo popular de los ciudadanos”.

El zacatecano considera como inédito lo que hace el Presidente.

También fue inédito que un general haya alzado la voz, se le dice.

“… también es inédito.

“Estas miniconspiraciones, provienen de grupos de personas lastimadas por alguna razón, pero que institucionalmente no tienen ninguna repercusión, aunque tengan recursos económicos y aunque tengan capacidad de penetración en las redes, en los medios de comunicación”.

Como un presidente informado, indica Monreal, AMLO sabe “lo que nosotros no sabemos”.

Informa que en este contexto convocó este lunes a senadores de Morena quienes decidieron cerrar filas con el Presidente. Para decirle que “no está solo”. Para cerrar filas sin titubeos, afirma.

¿Alguna de estas miniconspiraciones, se da en el ámbito militar, castrense?, se le pregunta

“No, ahí no les da. Yo la veo más en estos grupos que venían detentando poder, monopolizando privilegios, contratos, recursos, dinero, proveeduría, instalación en el Poder Público, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, son ese tipo de grupos que no encuentran la forma de reinstalarse en un gobierno que es heterodoxo”.

Son grupos que no encuentran cómo acceder a un presidente que no encuadra con los parámetros de los anteriores

Uno “fuera de lo común, no lo puedes ubicar, es un hombre libre, es un hombre congruente, es un hombre honesto que no le interesa el poder político, aunque lo tiene, no le interesa acumular riquezas, él las tiene y no le interesa, no le interesa tener acciones, empresas o trasnacionales…

“No le interesa tener una casa en Miami o en Acapulco. No se le puede ubicar en la ortodoxia de los políticos tradicionales. Es diferente. No lo van a poder encasillar en esa ortodoxia política que se pudrió.

“Va a dejar la vara muy alta para los siguientes gobernantes”, concluyó.

MIENTRAS…

En tanto las advertencias desde las Fuerzas Armadas proliferan. Los chats en whatsapp, twitter, faceboock, Instagram y otras redes sociales dejan ver una fuerte inconformidad entre militares hacia el presidente López Obrador.

Ayer a esta cadena se sumó el general en retiro Mauricio Ávila Medina quien habla duro en un video a AMLO y a quien lo acusa de ser un incapaz para gobernar y exponer a los mexicanos a una inseguridad y violencia criminal como nunca antes se había visto en México. Adicionalmente y por primera vez en esta ola de inconformidad castrense, apareció un marino.

El vicealmirante en retiro Alfredo Morales Mendoza, no es sutil en un texto que corre masivamente por redes, y en el que se va con todo contra AMLO.

“Cuidado Sr. Presidente:

“Es muy sencillo exaltar la inconformidad.

“Decirle al desposeído, que es pobre por culpa de su patrón explotador es muy fácil.

“Llamar burguesa a la gente emprendedora, instruida y educada, e insultarlos llamándolos FIFÍS, es fácil.

“Llamar pueblo bueno, a los que por flojera, indolencia, incapacidad, e ineptitud, no se instruyeron, y que viven en la ignorancia y en la pobreza, es fácil.

“Fomentar la pereza, regalando el dinero, a quien no lo ha ganado, ni se lo merece, es fácil.

“Polarizar a la población, para con ello, congraciarse con los pobres, que por supuesto, son más que los que tienen riqueza, es fácil.

“Llamar a las fuerzas del orden opresores, y calificarlos como verdugos del PUEBLO BUENO (el perezoso, el ignorante, delincuente y no productivo), es fácil.

“Pero esto no es una técnica nueva. Se trata de la técnica, MARXISTA – LENINISTA.

“Si con estas técnicas se logró la aceptación de un gran número de personas. El logro es efímero, pues el inconforme, seguirá siendo inconforme, porque su disgusto comienza consigo mismo. Y el inconforme que hoy te apoya, mañana te reclamará, cuando no satisfagas su apetito insaciable.

“Denostar a quienes arriesgan su vida, para proteger a los demás, es fácil, pero cuidado, también te cuidan a ti.

“Dar a quien no lo merece, por no haber trabajado para obtenerlo (en cualquier ámbito), es mutilar; es como cortarle una extremidad, es condenarlo a ser un mendigo, y vivir de dádivas.

“Vivir mintiendo, distorsionando la realidad. Inventando una UTOPÍA, nunca ha resuelto ningún problema; y es sabido que, para apoyar una mentira, se requieren muchas otras mentiras, y así, en proyección logarítmica.

“Patear, humillar, denostar, y hasta ridiculizar a quien te cuida, al igual que al resto de la población, en primer lugar, es una ingratitud.

“Pero en segundo lugar, TODOS, pueblo y gobierno; civiles y militares, pobres y ricos, cultos e ignorantes; soberbios y humildes; trabajadores y perezosos; todos estamos hechos de lo mismo.

“¡PERO CUIDADO!

“PORQUE Si se puede sembrar el rencor en el pobre, también en el rico.

“Si se puede sembrar el rencor en el ignorante, también en el culto.

“Si se puede sembrar el rencor en los delincuentes, también en las fuerzas del orden.

“CUIDADO CON SEMBRAR RENCORES.

“No se puede sembrar chiles, y cosechar tomates.

“COSECHAS LO QUE SIEMBRAS”, concluye.

Yo creo que Monreal debería ver un poco más hacia los hombres y mujeres de las armas, que nunca salen a decir lo que ahora están gritando.

No, insisto, esto no pinta para nada bueno.

