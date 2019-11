“Napito”, señales negativas a la IP

Criminalizar outsourcing arriesga empleos

Error de cálculo del líder de Mineros

La tercerización laboral, no es un crimen. Es un apoyo para los empresarios a fin de lograr sus objetivos sin distraerse en la administración laboral, ni en la selección de personal. Se terceriza el personal dedicado a la administración de una compañía, mediante empresas de contadores; incluso para proporcionar servicios de mantenimiento y otras actividades. No es un delito, ni mucho menos una actividad que dañe a los trabajadores.

Si bien, hay empresarios que abusan de esa figura, como teme Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder de los trabajadores mineros, es importante destacar que hay empresas serias que proporcionan, inclusive, condiciones laborales y prestaciones superiores a las de la ley. Tener contento a un trabajador es parte del éxito empresarial.

Por ello, es fundamental que esa actividad se regularice y se establezcan condiciones que protejan al trabajador. Criminalizarla es simplemente quitarle herramientas lícitas e internacionalmente reconocidas. Es más fácil regular a una empresa de tercerización de personal o de las llamadas outsourcing, porque deben estar registradas y, generalmente, son sometidas a revisiones periódicas. Este es el trabajo del gobierno. Pero vamos a ver lo que comentan representantes empresariales sobre este asunto, precisamente el sector que resultaría más afectado en caso de criminalizar la tercerización.

Para el director de la Conanaco, José Manuel Campos, hay que distinguir entre lo que es la simulación y lo que es un procedimiento de contratación que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, que es la tercerización, sobre todo en un país como México en el que tenemos el 85% de las empresas en la clasificación de pequeñas, medianas y micro empresas que no pueden tener el abanico completo de todas las actividades que necesitan cubrir y que pueden recurrir a esquemas lícitos de subcontratación o de tercerización de actividades.

Javier Treviño, Director General de Políticas Públicas, del Consejo Coordinador Empresarial, reflexionó al mencionar que la iniciativa de Napoleón Gómez, y dice que el sector la recibe con preocupación porque una cosa es lo que menciona por ahí el Senador y otra cosa es el texto de la iniciativa en la cual pues se elimina prácticamente todas las formas de subcontratación, y las convierte no solamente en una actividad, al menos en la iniciativa, en una actividad que sería no tolerada sino ilícita y que se convierte en delitos, que se convierten al final en delincuencia organizada, lo cual es muy peligroso.

Por su parte, César Maillard Canudas, Integrante de la Mesa Directiva y especialista Laboral de la Concamín, comentó sobre tercerización, que no debemos confundir la subcontratación y/o outsourcing, porque muchos despachos de carácter fiscal se metieron el manejo de nóminas, sin cumplir con las normas y ofrecer beneficios adicionales a los trabajadores. La Iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia va afectar la capacidad de productiva del país; va a quedar muy al criterio de autoridades que, a veces, por cierta ignorancia, o de mala fe, podrían mal interpretar el servicio de subcontratación.

Añadió que el problema de todo esto es que las propias leyes están satanizando la subcontratación. La están queriendo prohibir, cuando en todo el mundo se encuentra completamente activa; el mundo está globalizado y se ha extendido esta modalidad en las grandes corporaciones de Occidente (China, India, Taiwán), abaratando los costos. México tiene un grave problema, pues el 98.5% de las empresas son Pymes, de tal manera que muy pocas tienen la capacidad de soportar la carga impositiva; se le ha olvidado al gobierno que las prestaciones de previsión social que puede recibir el trabajador, puedan ser deducibles de impuestos, para que tengan mejor liquidez en su bolsillo.

Destacó que en algunos países como Alemania, prácticamente el 50% de los trabajadores están bajo un régimen de subcontratación; así funciona el mundo, y México no se puede sustraer de una economía global, menos si cuenta con muchos tratados comerciales.

Por la CANACINTRA, su presidente Enoch Castellanos, planteó que en las outsourcing no ha espacio a la simulación ni fiscal, ni laboral. Hay medidas que ha estado implementando la Secretaría del Trabajo para cruzar información con el IMSS, con el SAT y verificar efectivamente que no haya simulaciones y yo creo que esto debe de seguir. Incluso nosotros creemos que bajo un análisis serio, la iniciativa no debe de progresar. Creo que si queremos que México siga teniendo viabilidad para el futuro y repunte pues no podemos estar tratando de satanizar a los empresarios y mucho menos poniéndole trabas al desarrollo económico.

En el caso de la Coparmex, la iniciativa Napito deja al esquema de subcontratación como una práctica ilegal, cuando incluso la Ley Federal del Trabajo la avala y plantea sanciones en casos irregulares. Clasificar la actividad como ilegal y como una conducta delictiva va más allá inclusive de lo que se había platicado en el Parlamento Abierto. Es una reforma que criminaliza muchas de las actividades que actualmente se desarrollan, donde se pagan salarios de mercado y prestaciones, se tiene a los trabajadores registrados con sus salarios tanto en seguridad social como ante autoridades fiscales.

Por TALLENTIAMX, su director general Elías Micha, planteó que reabrir discusiones en torno a la Ley Federal del Trabajo obstaculizaría la aprobación del T-MEC. La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo federal mexicano, cuyo eje es el aumento de los salarios y el fortalecimiento democrático de los sindicatos, se implementará en un plazo de cuatro años. En el contexto actual, la estabilidad de esta reforma es de primer orden, puesto que cualquier iniciativa que ponga en entredicho sus fundamentos (como la de Napoleón Gómez Urrutia) generará incertidumbre política y aplazará (acaso anulará) la aprobación del T-MEC, de la cual, hay que insistir, depende en gran medida la economía y el futuro del país. Es por esto que, momentáneamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió en la carta previamente dicha el compromiso de que en su gobierno se “mantendrá esa política sin variaciones”.

El sector empresarial lanza la alerta a una iniciativa que no debería quedarse en el refrigerador, sino en el bote de la basura.

PODEROSOS CABALLEROS: Ayer, en Ciudad Universitaria de la UNAM, inició la fase final del proceso de selección del próximo rector de la principal universidad del país. Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el rector Enrique Graue Wiechers, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, defenderán ante la Junta de Gobierno universitaria, sus propuestas de trabajo para el periodo 2019-23. Ya pasaron el primer periodo de selección de un importante número de propuestas. Ahora, a puerta cerrada serán escuchados por el Consejo Universitario, mismo que seleccionará al que consideran mejor candidato a la rectoría. Existen grandes posibilidades que sea reelecto Enrique Graue por su periodo de 4 años más. Con ello, Medicina mantendría el control de la UNAM, por 16 años. Sin embargo, aparece como opción de género y para cambiar el origen de los aspirantes, la directora de Ciencias Políticas, Angélica Cuéllar, quien sería la que daría un cambio de timón a la rectoría. Ella considera que la Universidad no es un contrapeso de del gobierno federal y que su rectorado sería crítico. Pablo Salazar, es el más joven y como académico es brillante, pero tendría mejores oportunidades en el futuro. Por cierto, en el caso de Cuéllar, no se debe olvidar que Ciencias Políticas, es la facultad donde estudió Andrés Manuel López Obrador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En la ceremonia realizada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, reconocieron a los 1,000 estudiantes de las 32 entidades del país, ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2019. BBVA México refrendó el convenio de colaboración con la SEP, de Esteban Moctezuma, para la Olimpiada del Conocimiento Infantil que comprende el periodo 2019-2024, con el objetivo de que alumnos de excelencia académica de sexto año de primaria sigan estudiando. En los próximos cinco años invertirá 5,000 millones de pesos en el fomento de la calidad y excelencia educativa.

