Federación, EU y fiscalías de Sonora y Chihuahua investigan ataque a los LeBarón

Suman 9 muertos por agresión armada a familia

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias y solidaridad a la familia LeBarón, por el asesinato de nueve de sus integrantes en un ataque armado ocurrido el lunes en los límites de Sonora y Chihuahua, y se comprometió a que su gobierno hará lo que les corresponde para esclarecer el caso y que haya justicia.

Pidió esperar lo que resulte de las investigaciones correspondientes y no adelantar hipótesis ni hacer conjeturas, con el compromiso de dar a conocer todo lo que se tenga, “para que no se elaboren hipótesis a la carrera, con prisa y se vaya a cometer una imprudencia, vamos a que se haga la investigación, hoy mismo se informará”, dijo.

Tras indicar que se indagará para saber si fue una agresión directa a la familia LeBarón, el mandatario federal refirió, en su conferencia de prensa matutina, que en las investigaciones participan las fiscalías de Sonora, la de Chihuahua y la General de la República (FGR).

Asimismo, refrendó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, por lo que mantendrá su política de seguridad, atendiendo las causas de la violencia; “quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el saldo de la agresión contra la familia LeBarón son nueve fallecidos: tres mujeres y seis menores; además de seis menores lesionados, una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida.

Al presentar una cronología de los hechos ocurridos entre los límites de Sonora y Chihuahua, el funcionario federal refirió que los integrantes de esta familia fueron emboscados por un grupo armado y que el convoy en que se trasladaban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que los menores de edad rescatados después del ataque, en general están en buenas condiciones, salvo una niña que tiene una herida de bala en la espalda, pero que está fuera de peligro.

Tras señalar que actualmente la familia LeBarón no tiene protección, pero que está a su disposición cuando lo deseen, Durazo Montaño dijo que el propio Julián LeBarón, activista, ha estimado que los acontecimientos no están vinculados con una cuestión familiar.

Continúa operativo de búsqueda de agresores

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó el despliegue de un operativo en la zona limítrofe de Sonora, para apoyar en la búsqueda de miembros de la familia LeBarón, de la comunidad mormona, quienes fueron víctimas de un ataque en el municipio de Bavispe, el cual dejó nueve muertos.

En un comunicado, la FGE señaló que desde la tarde del lunes, el fiscal General, César Peniche Espejel, entabló comunicación con el activista Julián LeBarón, a quien informó la implementación de un operativo por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación para realizar las indagatorias correspondientes.

“Tuvimos comunicación con la fiscal General de Sonora y el secretario de Seguridad Pública, en la que reiteramos la plena coordinación y suma de esfuerzos por esta lamentable situación”, añadió.

Donal Trump ofrece ayuda

El presidente Trump ofreció su ayuda a México para deshacerse de los “monstruos” que atacaron a una familia de credo mormón en los límites entre los norteños estados de Chihahua y Sonora.

De acuerdo con la cuenta de Twitter del mandatario, una familia y amigos con nexos con el estado de Utah quedó atrapada entre dos carteles de narcotraficantes que peleaban a balazos entre sí, con el resultado de muchos estadunidenses muertos, incluidos niños, con algunos más desaparecidos.

“Si México necesita o solicita ayuda para deshacerse de esos monstruos, Estados Unidos está listo, con voluntad y capacidad para participar y hacer el trabajo rápido y de manera efectiva”, ofreció el jefe de la Casa Blanca.

“Y el gran presidente de México ha hecho de esto un gran tema, pero los carteles se han convertido en grupos tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército”.

Dialogará AMLO con Trump sobre ataque

López Obrador informó que hoy mismo se comunicaría con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para dialogar sobre el ataque a la familia LeBarón, ocurrido la víspera en los límites de Sonora y Chihuahua, aunque dejó en claro que corresponde a México aclarar este caso con independencia y soberanía.

Afirmó que en las relaciones entre México y EU hay cooperación; sin embargo, sostuvo que es un asunto que le corresponde a nuestro país atender, “agradecemos mucho a Trump y cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia”, expresó.

Indicó que al igual que lo hizo Trump luego de los hechos en Culiacán, este lunes se comunicará con el presidente estadunidense para agradecerle su apoyo, además de “ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en caso de que se necesite”.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que solo en caso de que se necesite y en el marco de la legalidad de los acuerdos bilaterales que existen “solicitaríamos ese apoyo”.

Si bien consideró que no será necesario el apoyo de Estados Unidos o la intervención de un gobierno extranjero, para atender este tipo de casos, se podría trabajar con el país vecino del norte, “solo cuidando el tema de la independencia, (pues) somos un país libre y soberano”.

El mandatario federal indicó que aunque no había visto el mensaje de Donald Trump a través de Twitter, estaba seguro de que su contenido tiene que ver con la intención de cooperar, pues el presidente estadunidense “no ha sido irrespetuoso injerencista, cada vez que hablamos es con el afán de ayudar”.

Trasladan a cinco menores heridos a EU

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, expresó sus condolencias por los hechos e informó que cinco de los menores que resultaron heridos ya fueron trasladados a Estados Unidos.

A través de su cuenta @USAmbMex en Twitter, el diplomático estadunidense precisó que fue informado sobre los hechos en México, en los que fallecieron nueve personas, además de que otros seis menores de edad resultaron heridos.

“En nombre de EEUU, deseo expresar mi más profundo pésame a las familias de las víctimas de los hechos de ayer en la sierra Sonora/Chihuahua. Autoridades mexicanas nos informan que 9 personas (3 mujeres y 6 niños) perecieron y 5 niños fueron heridos y han sido trasladados a Estados Unidos”, escribió.

En otro tuit, el embajador precisó que sigue muy de cerca los hechos ocurridos en México, al resaltar que la seguridad de los connacionales de México y Estados Unidos “es una gran prioridad”.

“La seguridad de nuestros connacionales es nuestra gran prioridad. Estoy siguiendo muy de cerca la situación en la sierra entre Sonora y Chihuahua”, reiteró el diplomático estadunidense.