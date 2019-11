Benjamín Walker,el chileno que te cautivará

“Y arderán” es la canción que marcó su historia y lo llevó al Festival de Viña 2019, donde llamó la atención del cantante mexicano Carlos Rivera, miembro del jurado en la misma edición del evento, dando pauta a un par de colaboraciones entre ellos

Claudia Arellano

Después de su participación en el Auditorio Nacional, donde acompañó a Carlos Rivera, el cantante chileno Benjamín Walker demostró de que estaba hecho artísticamente y es que impactado por la dimensión del mencionado recinto el artista dice que a partir de ese momento su carrera será otra, y aseguró sentirse feliz por la calidez de los mexicanos. En entrevista con DIARIOIMAGEN, Walker dijo que se siente agradecido con el ex académico por la invitación.

“Con México siento un gran agradecimiento, siempre he sabido que es la plataforma para saltar a los mejores escenario y honestamente al presentarme en el auditorio me di cuenta de muchas cosas que solo escuchaba, la gente se entrega y por tanto tú debes hacer lo mismo. Ahora mismo creo que todo lo que venga a hacer a México debe ser con el corazón porque esta promoción me ha dado la oportunidad de llegar a lugares que jamás pensé pisar”, dijo.

“Y Arderán” es el tema con el que Benjamín se ha dado a conocer entre el respetable y se trata de la canción con la que llegó al Festival de Viña 2019 para representar a Chile en la competencia folclórica. Pues aunque el compositor nacional cargaba en ese entonces con varios reconocimientos, entre ellos una nominación a los premios Grammy Latino en la categoría revelación masculina fue la composición que le abrió las puertas en muchos países.

Cabe destacar que el videoclip de “Arderán” es un trabajo digno de alborotar emociones, pues grabado en un lugar de Valparaíso nos evoca nostalgia, amor y pureza de alma, en escena se puede ver a una chica que al tiempo que suena la interpretación realiza movimientos suaves con los cuales canta la canción con el cuerpo, llegando a personas que no tienen la bendición de tener el sentido del oído.

“Hay un antes y un después desde que Arderán vio la luz, es un tema que llevo en el corazón y además agradecido con la vida, ahora agradecido con Carlos por la oportunidad, la verdad nunca me crucé con él en Viña, pero estoy muy emocionado de todo esto que llega de a poco”, aseguró Benjamín.

Walker añadió en entrevista que se siente preocupado por su tierra, Chile debido a la situación político social actual, y dijo a sus hermanos chilenos que deben tener fuerza y la comunidad artística chilena esta con ellos, esto, después de que en los últimos días, miles de personas han salido a protestar y el presidente Sebastián Piñera ha recurrido a medidas inéditas desde que volvió la “democratización” de mencionado país.

“Se ha decretó un estado de emergencia, toque de queda y se dispuso a los militares a resguardar el orden. Al día de hoy, han muerto varias personas en las movilizaciones; cuatro a manos de militares, el resto en incendios y saqueos. Para nosotros es preocupante y triste, fuerza a nuestra patria y sabemos vendrán tiempos mejores”, dijo Benjamín, quien se presentó este 26 de octubre en la casa Rolty de ciudad de México.