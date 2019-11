Dorian hace enérgica “Justicia Universal”

También se presentarán en el Festival Catrina de Puebla

La banda ofrecerá un gran concierto este 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Claudia Arellano

La evolución musical de Dorian ha sido magnífica y en ascenso, de ello nos platica Lisandro Montes, guitarrista de la banda oriunda de Barcelona, quien en entrevista telefónica comentó con DIARIO IMAGEN, que están más que listos para su presentación el 8 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde aseguran tendrán grandes sorpresas, además se presentarán en el Festival Catrina de Puebla.

“Siempre tratamos de dar un toque diferente a nuestra música, pero con Justicia Universal damos un mensaje contundente a los seguidores ya que se trata no solo de dar música porque sí, también es necesario que creemos conciencia y este tema tiene un mensaje político y social de tiempos que se están viviendo en varios países del mundo”, dijo.

Así la banda que se presenta en una intensa gira por Estados Unidos y Latinoamérica, afirman que siempre en el continente americano han detectado a las personas muy sensibles a las injusticias sociales como lo que actualmente vive el país de Chile. “Los problemas de los que hablan las letras de este material conectan con una audiencia latina que ha resultado sensible a este tipo de discursos por la corrupción que también se vive en España”, dijo.

Lisandro comentó que el 2020 depara grandes sorpresas musicales para sus seguidores pues vienen nuevos temas que abordarán diversos problemas sociales que están atacando a muchas nacionalidades en este mundo, al cual calificó de convulso debido a la falta de empatía que en ocasiones tienen los líderes mundiales.

“El año que viene Dorian está trabajando en un gran material y más presentaciones en todo el mundo para cantar y alzar la voz pero en canto, a través de la música daremos un repaso por todas las convulsiones políticas y sociales que están ocurriendo, desde Hong-Kong hasta Chile, España o México y EE.UU. todo eso que afecta y formará parte del álbum”, dijo.

Actualmente Dorian es una de las bandas referentes del indie en español, acelerando su crecimiento desde que lanzaran el álbum “El futuro no es de nadie”. Sin duda el sonido de Dorian tiene una base bastante muy particular y ecléctica bajo unos fundamentos que lo hacen fácilmente reconocible y en su más reciente producción cuentan con la colaboración de León Larregui y Javiera Mena. Dorian es una banda originaria de Barcelona en activo desde 2004. Su sonido es una mezcla muy personal de new wave, música electrónica e indie rock.