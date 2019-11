Donald Trump, al acecho

Desde el portal

Ángel Soriano

Primero, se debe recordar que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses. Y cuando a lo largo de su frontera con México hay disputas entre cárteles de la droga –como lo reconoció el titular de la SSPC, Alfonso Durazo-, y el presidente Trump insiste en la necesidad de construir un muro para atajar la delincuencia organizada, el siguiente paso es la incursión de tropas en territorio nacional.

Se acepta la ayuda ofrecida por Trump para investigar la emboscada que costó 9 muertos de la familia LeBarón –seis niños y tres mujeres- en los límites de Sonora y Chihuahua y con EU, por donde se movían los menonitas pues se trata de una familia binacional, de la misma manera como EU aceptó el seguimiento de los compatriotas asesinados en El Paso, y por cuya muerte intervino el Gobierno mexicano.

Desde luego que hay buenas relaciones entre los gobiernos y la sociedad de ambos países, sólo que en cuestiones de violencia que ocurren en ambos lados de la frontera, los puntos de vista, los orígenes y la visión de los mismos es diferente. De lado gringo es racial, de comportamiento psicosocial diferente al de nuestro país. Del lado mexicano es la disputa por el comercio de la droga en el mercado más grande del mundo.

Trump ganó un primer periodo en la presidencia de EU con ataques a México y con la oferta de acabar con esa relación que afecta la seguridad nacional de su país: invasión ilegal, tráfico de drogas y violencia. Propuso un muro que está en plena discusión y se encuentra en plena campaña por la reelección. Sus oferta de apoyo a México para combatir los cárteles de la droga no serán de abrazos y no balazos. Prepara medidas más drásticas y más rentables. De nuestro lado hay ingenuidad.

TURBULENCIAS

Se investigan a Ruiz Esparza: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCyP, Santiago Nieto, confirmó que se investiga al ex titular de la SCyT, Gerardo Ruiz Esparza, el mexiquense que ha sido uno de los principales colaboradores y hombre de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y más cuando en uno de sus conjuntos habitacionales de Polanco residía la ex titular de la SEDESOL, Rosario Robles. Ruiz Esparza siempre tuvo a su cargo la construcción de obras faraónicas de EP tanto en el Edomex como en el gobierno Federal…En México necesitamos generar acciones puntuales que ayuden a cerrar las brechas de desigualdad e injusticia que enfrentan las mujeres para que puedan vivir libres de pobreza y de violencia, dijo la Secretaría de Bienestar María Luisa Albores González al encabezar la instalación de la Mesa de Trabajo “Atención de Problemáticas Estructurales y Empoderamiento Económico”, en seguimiento a las observaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y resaltó que “como parte del enfoque de la nueva política de Bienestar, debemos comenzar por las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, y las mujeres campesinas que históricamente han sido relegadas del proyecto de nación”. Estuvo acompañada por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann; el director general de Derechos Humanos y Democracia, Christopher Ballinas Valdés y la directora de Igualdad de Género de la Secretaría de Bienestar, María Gabriela Scherer Ibarra…Aldeas Infantiles SOS México, durante el 4to Congreso de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, que se lleva a cabo en la CDMX, se pronunció a favor de contar con políticas públicas adecuadas, que permita el acompañamiento y la preparación de estos jóvenes mediante la creación de una ley como la que existe en países como Argentina que en 2018 aprobó la Ley de Egreso Asistido. Edgar Serralde, Asesor Nacional de Desarrollo de Programas de esta Institución de Asistencia Privada (IAP) que atiende a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias, dijo que es necesario trabajar con estos niños y niñas desde edades tempranas, como por ejemplo los doce años, para irlos preparando para el día en que cumplan la mayoría de edad y salgan de estas instituciones de asistencia con cierta preparación y claros de lo que van a ser de grandes…

