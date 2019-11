El Senado de México pedirá al de EU solidaridad en el combate a la delincuencia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal informó ayer que el Senado de México prepara una carta para el Senado de EU a fin de pedirles reciprocidad y respeto hacia México y solidaridad en el combate a la delincuencia.

Dice que se les recordará que uno de los reclamos más persistentes de nuestro país ha sido para que el Gobierno de Estados Unidos actúe decididamente en contra de la falta de control en la comercialización y tráfico de armas así como en la falta de acciones para disminuir el consumo de drogas en aquel país.

“Ellos son los principales consumidores”, subrayó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Y agregó:

“… entonces ellos son corresponsables de lo que aquí ocurre…”

Dijo entender que en EU haya irritación e inconformidad por el cruel, bárbaro, irracional asesinato de miembros de la familia LeBarón.

¿Cómo debe responder México…?, se le preguntó.

“La indignación existe en Estados Unidos y México… ¿cuál entonces la respuesta?: hay que aplicar la justicia, con rapidez y sin ningún miramiento, la aplicación estricta de la ley… es lo que tenemos que hacer. Es una exigencia no sólo de Estados Unidos, sino de México entero”.

Consideró que aquí y allá existen corrientes que reclaman ir a la guerra contra la delincuencia.

“Nosotros creemos que México y el Presidente deben seguir en un perfil humanista y pacifista”, apuntó.

Se le recordó que este gobierno tiene ya 11 meses y pocos resultados.

“Hay que respaldar la estrategia del presidente …. apenas comienza; hace apenas 4 meses que se creó la Guardia Nacional”, dijo.

De la controvertida ayuda ofrecida por el presidente Trump para combatir al narco y la delincuencia en México, reiteró:

“… no se pierde nada en aceptarla… la colaboración se da ya en muchos campos… A mí no me resulta extraño ni preocupante, no debe ser un mito o un dogma aceptar colaboración con órganos de inteligencia de Estados Unidos, siempre que no vulneren la soberanía, y sean convenios muy claros en alcances y límites; pero a mí no me genera ninguna preocupación de carácter ideológico”.

¿El FBI podría intervenir?

“Puede colaborar, dentro de límites muy claros. Siendo un hombre de izquierda, no me genera ningún problema ideológico”, aclaró.

Podría no haber elecciones: INE

El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó ayer en San Lázaro que en su proyección presupuestal entregada a Hacienda no se consideró ninguna disminución de su gasto y que se pidió 12 mil 490 millones de pesos para el ejercicio de 2020.

Pero pronto va al Pleno el dictamen para la reducción del financiamiento a partidos… ¿cuáles los riesgos?, se le preguntó.

“Lo hemos dicho, el financiamiento se basa en una variable: crecimiento del número de electores, y la inflación, por eso los gastos crecen cada año…

“Bien que se debata la racionalización del gasto de partidos porque si no se toma en cuenta gastos de operación, mantenimiento de sus estructuras, la realización de campañas electorales, se puede provocar no que disminuyan sus gastos, sino que busquen ese dinero en fuentes “no pertinentes”.

Dijo que los consejeros del INE saben que hay propuestas de recortar desde un 20 a un 65%… el gasto de instituciones electorales y de partidos políticos.

Recordó que el financiamiento creció paulatinamente durante los últimos 25 años y por ello propone que igualmente se disminuya en forma paulatina…

“La petición de financiamiento para 2020 del INE no contempla ningún recorte… lo que se entregó la Secretaría de Hacienda fue una petición de 12 mil 490 millones de pesos aproximadamente de un Presupuesto que superará los 6 billones de pesos, ¿qué significa? que el costo del INE es de apenas 20 centavos por cada $100, es el costo del INE dentro del presupuesto federal más bajo de los últimos años…

“Si al final se decide un recorte de 50 por ciento, pues simple y sencillamente no hay modo de que haya elecciones, no se expedirán credenciales para votar y no tendría sentido mantener una estructura como la que tiene el INE si no habrá credenciales, y sin credenciales no habrá elecciones. Por eso hay que planear lo que viene”, insistió.

Dijo que este año no alcanzó el presupuesto y se tomaron medidas drásticas: congelar plazas, vacantes… medidas que no vamos a poder repetir el próximo año… en septiembre próximo, en 10 meses, arranca el proceso electoral más grande de nuestra historia… el de 2021 tendrá el número de electores más grande de cerca de 96 millones, va a haber más casillas que nunca, va a haber más cargos de elección popular disputados en un mismo proceso electoral que nunca en la historia, etcétera… deberemos tener claridad de qué se tiene que dejar de hacer… qué no se va a renovar: por ejemplo, toda la infraestructura tecnológica que sirve para el monitoreo, pues bueno, por ejemplo, si ese fuera el caso, que tenga mucha claridad en la Cámara de Diputados, que los aparatos ya cumplieron su vida útil, pueden seguir funcionando pero se pueden caer, pueden dejar de funcionar en cualquier momento, lo que quiero decir es, nosotros no pedimos más de lo que necesitamos”, dijo.

Termina la agonía del Seguro Popular

Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado dieron ayer la puntilla al Seguro Popular creado desde el sexenio de Vicente Fox.

Hoy el dictamen pasará al Pleno para su ratificación y concluir con la larga agonía a que se le sometió en el Congreso.

Ayer los senadores simplemente aprobaron la minuta aprobada ya por la Cámara de Diputados que reforma, adiciona y deroga todo lo referente al Seguro Popular y crea a su vez el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Con ello se supone los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados serán gratuitos a nivel nacional.

Al cumplirse 21 días sin respuesta por lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, el Partido Acción Nacional exigió al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad y la remoción del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ante la falta de resultados en la materia.

Panistas acusan a Morenistas

Mientras con la mayoría de Morena se le cortaba la respiración al Seguro Popular, los senadores de Acción Nacional denunciaron que sus compañeros de Morena hayan votado en contra de recibir y escuchar un grupo de padres de niños con cáncer que se manifestaban al exterior del Senado.

Los padres de estos niños, que mantuvieron cerrada avenida de los insurgentes a la altura de Reforma, se quejaron de que los cambios al Seguro Popular provocaron el corte del flujo de medicamentos esenciales para sus hijos.

“Morena no solo no escucha, amedrenta a quienes se manifiestan. No es el trato que merecen madres y padres de niñas y niños enfermos.#MéxicoEnfermo”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

La senadora panista Martha Cecilia Márquez exigió a los integrantes de la Comisión de Saluda acompañar a los padres en su plantón pues eran amenazados y amedrentados por policías, pero los senadores de Morena -dijo la panista- votaron por no salir y continuar con la sesión.

A contrapelo, la senadora Mónica Fernández desmintió a los panistas y dijo que ella instruyó a que se les escuchara y atendiera y que el presidente de la Comisión de Salud sí habló con ellos.

