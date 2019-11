Ser o tener, es la cuestión

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA, EL MUNDO CAMBIA, Y CON ESOS CAMBIOS, CAMBIAN LAS IDEAS Y LO QUE SE BUSCA: TENER O SER, y en este marco de ideas, entender que los tiempos son diferentes, pero para mejorar no para confrontar, para unir no para dividir, para crear no para destruir, para amar no para odiar, debemos reenfocar lo que son nuestros conceptos y lo que buscamos para ser felices, que debe ser, el objetivo superior, ahora, por esa razón, uno de mis más estimados y queridos amigo y compadre, me envió un escrito que tiene un autor desconocido, pero, sin duda, sabio, y nos dice: “EL LUJO CAMBIÓ. Existe un nuevo concepto moderno de qué es el lujo supremo. Los sincronizados están redefiniendo. No sólo la palabra, sino las actitudes en relación a ella.”

“El cambio de comportamiento en este nuevo milenio muestra nueva conciencia en el mundo. Y toda gran transformación comienza cuando ocurre un cambio de valores, y es eso lo que estamos viviendo. Dentro de poco, inclusive a los más ajenos a los conservadores, y los nuevos ricos, deslumbrados con su escalada social se van a dar cuenta que el lujo es otro”.

“Y bueno, ¿qué significa lujo en esta era moderna contemporánea? El nuevo lujo es tener salud, libertad, tiempo, tener espacio en este planeta desordenado, tener huertas orgánicas, abejas, animales libres, agua limpia, ríos limpios y mares limpios, platas nativas y bosques naturales”.

“Y quién puede darse ese lujo? ¿Quién puede cuidarse de la salud física, mental, emocional, psíquica y espiritual? ¿Quién puede tener la libertad de ser lo que es, sin preocuparse por la opinión de nadie? ¿Quién puede tener tiempo de hacer lo que le gusta y disfrutar de lo que hace? Tener tiempo de pensar, dedicarse a observar la belleza de las cosas, de crear belleza en las cosas, de descubrir el mundo. Tener tiempo de bailar, de observar calmadamente una puesta de Sol, de cuidar de los animales abandonados y tener uno propio para cuidar. Tiempo para cuidar el jardín y poder plantar muchos árboles, tomar un café al finalizar la tarde y leer un buen libro. Tiempo de conocer, descubrir y amar a las personas. De poder hacer el amor con todo el tiempo del mundo. De despertar de buen humor y creer que es posible presenciar pequeños grandes milagros”

“El nuevo lujo es tener paz de espíritu, conciencia tranquila, meditar y sentir aquella felicidad que nace dentro de uno sin importar lo que suceda fuera. El nuevo lujo es saber que para ser feliz, tenemos que dejar que otros puedan ser felices también. No cargar el peso de malos sentimientos y pensamientos negativos, pero dejar que ellos pasen como pasan las nubes oscuras por el cielo. El nuevo lujo es saber ser gentil con las personas que no conocemos, con los empleados y subalternos”.

“Respetar al otro independientemente de su posición social, raza, color, tendencia ó credo. En una palabra, respetar al ser humano que él es. El nuevo lujo es tratar de entender a quién piensa diferente, a quién nos parece extraño y saber que la violencia en ese espacio no tiene cabida. El nuevo lujo es admitir nuestra debilidad, perdonar nuestros errores y aceptar de forma afable nuestros defectos. Saber que nuestro encanto es esa mezcla de todo. Muchas veces confusa y desordenada, pero siempre tratando de ir por el camino del bien”.

“Todos tenemos fallas, todos hacemos tonterías, decimos cosas que no queríamos haber dicho, debemos saber pedir perdón, es siempre liberador. Una de las conquistas de ese nuevo lujo es esa plenitud. El nuevo lujo es experimentar, vivir, aprender. El nuevo lujo es CONOCIMIENTO. Una visión abrazadora sobre el nuevo mundo en que vivimos en nuestros paso fugaz por este hermoso planeta. Entonces. La BÚSQUEDA ES SER FELIZ. EL NUEVO LUJO NO ES TENER, EL NUEVO LUJO ES LOGRAR SER” autoría desconocida.

Pues a lo mejor es lo que nos ha pretendido decir, algo así, AMLO, en esas locuras y ocurrencias utópicas para algunos y visionarias para otros, el asunto es que para alcanzar esos niveles tenemos que dejar a un lado el Ego y la ambición, dos cosas que, por el momento, mueven las ideas y a las sociedades. Por esa razón, en mucho, AMLO, recurre a esa filosofía y forma de vida de los pueblos indígenas, donde el respeto y la simpleza de vida llegan a tener siempre en la mente el agradecimiento por lo que se tiene y se deja a un lado la ambición y las locuras del consumismo, y como dicen en mi pueblo, pues a lo mejor, y en una de esas, le damos al clavo, sin llegar a compararnos con Jesús… siendo uno, con dignidad y honestidad.

