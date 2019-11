Otra vez, Morena impuso mayoría para nombrar titular de la CNDH

Miguel Ángel Rivera

Si la activista María del Rosario Piedra Ibarra compartiera la visión de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, seguramente renunciaría a ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cargo que le fue conferido ayer “de panzazo” por el Senado de la República.

No se trata de una mera suposición. Hace menos de 15 días, Rosario Ibarra de Piedra –quien a lo largo de su lucha de muchos decenios se ganó el título de “Doña” – rechazó la distinción de la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado, y la dejó a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que demuestre su compromiso de revelar la información confidencial relativa a la “Guerra Sucia”, durante la cual desaparecieron su hijo Jesús y muchos otros jóvenes que le declararon la guerra al gobierno nacional.

Esto lo debe saber muy bien Rosario Piedra (hija), quien fue la encargada de depositar en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador la presea Belisario Domínguez en custodia mientras el gobierno actual aclara la situación de los desaparecidos durante la llamada “Guerra Sucia”.

No es tarea fácil. Además de que han pasado muchos años desde aquellos sucesos, los registros oficiales no están completos porque originalmente no hubo cuidado para registrar completos todos los datos o porque, con el tiempo, fueron mal clasificados o definitivamente mutilados.

Lo que sí es un hecho es que Rosario Piedra Ibarra resultó electa en la tercera votación que se realizó en el Senado justamente con los 76 votos que se necesitaban para obtener la mayoría calificada en el pleno de la Cámara Alta y esto porque los legisladores de Morena y sus aliados de otros partidos, atendieron la “recomendación” presidencial para que el cargo se le entregara a una persona que supiera de manera directa lo que implica la violación de los derechos humanos.

No importó que Piedra Ibarra estuviera vinculada con Morena, partido del cual fue candidata a diputada. La mayoría de Morena y aliados votó por tercera ocasión la terna compuesta por José de Jesús Orozco Henríquez, quien obtuvo 8 votos, mientras que Arturo Peimbert Calvo registró 24 sufragios, y Rosario Ibarra 76 votos por 6 abstenciones.

Piedra Ibarra sustituye a Luis González Pérez al frente de la CNDH, cargo que ocupará a partir del 15 de noviembre del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2024.

Lo que tampoco se puede olvidar es que el presidente de la CNDH que va de salida, Luis Raúl González Pérez tenía oportunidad de continuar en el cargo, pero lo deja luego de hacer patente que no contaba con el respaldo del Gobierno federal y del partido mayoritario, quienes han cuestionado las recomendaciones del organismo a su cargo.

Mejores perspectivas para la educación en Oaxaca

En seguimiento a las mesas tripartitas establecidas por el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, funcionarios federales, estatales y representantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), revisaron asuntos considerados prioritarios para dar respuesta a planteamientos de las y los trabajadores de la educación presentados ante diversas instancias gubernamentales.

Esta atención brindada en un clima de respeto por los gobiernos estatal -a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)- y federal, ha permitido dar continuidad a las labores educativas y docentes en todas las escuelas de la entidad, por lo que ambas administraciones reconocen la disposición de las y los docentes por anteponer los intereses particulares a los aspectos fundamentales de la enseñanza.

Asimismo, los funcionarios de la SEP destacaron los importantes avances que se han concretado a la fecha con los que se han podido atender a un número importante de docentes oaxaqueños, estableciéndose una calendarización para ello, así como la ruta de los procedimientos normativos correspondientes que deberán seguir cada una de las instancias.

De igual manera, en esta mesa se acordó una siguiente reunión de seguimiento de las demandas del magisterio, el cual se realizará en las instalaciones de la SEP el día martes 26 de noviembre, previo a una reunión solicitada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para evaluar los avances logrados.

En la mencionada reunión participaron el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Héctor Martín Garza González; el responsable de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, Francisco Cartas Cabrera; y representantes de la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE, encabezados por el Secretario General de la S22 profesor Eloy López Hernández.

En otro conflictivo proceso, el Senado eligió a Rogelio Hernández Cázares como nuevo comisionado-presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para un periodo de siete años, en sustitución de Guillermo García Alcocer, quien renunció a ese cargo en junio pasado en medio de una fuerte confrontación pública con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cuestionar los perfiles de las ternas que envió en ese entonces para ocupar asientos en ese organismo.

En cambio, fue rechazado Ángel Carrizales López, quien ha sido propuesto por el presidente López Obrador en cinco ocasiones para ocupar algún cargo del sector energético El nombramiento de Hernández Cázares fue por mayoría calificada, en una segunda ronda de votación, por 93 votos a favor de un total de 115. De inmediato el nuevo funcionario rindió protesta al cargo.

Buenos resultados en Jalisco

Personaje conflictivo, pero que evidentemente tiene amplio respaldo en sus bases, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó su primer informe de gobierno y, en opinión de analistas locales, el resultado fue positivo.

En ese informe, el mandatario jalisciense, considerado uno de los personajes políticos que podrían disputar en el 2024 la Presidencia de la República, dio cuenta de logros y avances en diferentes áreas de la administración pública durante su primer año de gobierno.

Entre las acciones que destacan se cuenta el tema de seguridad, en el cual se registró una disminución de los delitos en el orden del 21 por ciento. Esto, sin duda, es resultado de acciones decisivas como fue destinar mayores recursos al combate de la delincuencia, dotar de mayor equipo y consolidar la estrategia del Escudo Urbano que ha permitida mayor vigilancia y seguridad en el Estado.

En materia de conectividad y transportes sobresale también la inyección histórica de recursos para concluir la línea 3 del tren ligero, el Peribus y el mejoramiento del transporte público, así como saneamiento de vías calles, caminos y carreteras para una mejor comunicación en el Estado.

Los especialistas sostienen que hoy es otra la cara del estado de Jalisco, donde las noticias sobre delincuencia y delitos se han convertido en acciones de desarrollo y progreso y eso tan sólo en el primer año de gobierno de Enrique Alfaro.

Por cierto, la capital de Jalisco, Guadalajara, ser la sede de la décima edición del Intercambio Internacional de Arte (The International Art Exchange) que se realizará del 9 al 14 del presente mes, con participación de más de 30 pintores de países como Francia, Estados Unidos, Rusia, Suiza y México.

Este evento tiene entre sus objetivos principales la promoción e intercambio de experiencias entre artistas plásticos de dichos países.

The International Art Exchange ha dedicado sus esfuerzos a la promoción de las bellas artes y al compromiso de la comunidad, con la coordinación anual de exposiciones de arte cultural en diferentes naciones del mundo, para ofrecer a los participantes, artistas y amantes del arte una plataforma y una oportunidad para promocionar sus obras.

El intercambio internacional de arte se centra en la producción de eventos culturales en esta disciplina de las artes pláticas, para deleitar, entretener y mostrar a todos los participantes la riqueza del patrimonio de una comunidad artística mundial. Se busca además expandir un desarrollo cultural, educativo y social para beneficio mutuo con los artistas, patrocinadores y partidarios del arte, fomentando la amistad y el entendimiento mutuo.

riverapaz@infinitummail.com­