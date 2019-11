¡Arde México!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cien años de injusticia no hacen derecho

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831; filósofo alemán

#AlfonsoDurazo #Violencia #Impunidad #LeBarón #AMLO #Sonora #Chihuahua #FBI #EEUU #LaLínea #LosSalazar #UIF #SantiagoNieto #Diputados #Vasconia #Veracrúz #NuevoLeón #SHCP #SCT #SEMARNAT #CitiBanamex

Decenas de balaceras, asesinatos masivos, fosas clandestinas, desmembrados y una infinidad de actos violentos con gran saña, ocurren en el país. La inseguridad, que en los sexenios de Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto fue atroz, ahora está completamente fuera de control.

Los mexicanos vemos cómo se deteriora día a día, aún más, la paz en el país. El Gobierno, en todos sus niveles, no ha podido controlar muchas regiones del país. No sólo la delincuencia organizada que trasciende a las entidades, sino la común, que daña a las personas en las calles, han sentado sus reales en materialmente todo el país. No hay sitio que se salve, ni una sola familia que no haya sufrido el asalto o agresión a alguno de sus miembros.

Las cifras de violencia, las oficiales, indican que la impunidad es el factor que estimula la criminalidad. Todos estamos conscientes de que sólo queda el apoyar a las autoridades en esta gigantesca misión. No es fácil, pero el Gobierno actual, de Andrés Manuel López Obrador, no puede decir que ese fue el cochinero que le dejaron. Sabían perfectamente lo que estaban por encontrar, como herencia de la administración de Enrique Peña Nieto. Las masacres de familias, incluso entre delincuentes organizados, no puede convertirse en parte del paisaje. No debemos permitir que nos volvamos insensibles a este tipo de hechos bestiales. El caso más grave fue el que afectó a 9 miembros de la familia LeBarón. Ayer, se llevaron a cabo los funerales, en Sonora. Julián LeBarón, el vocero de la familia, comentó ante el féretro de los restos de 3 mujeres y 6 niños. “Estamos aquí con nuestra prima Rhonita, a ella la calcinaron con sus hijos en una camioneta. Estamos esperando al agente del Ministerio Público para que levante un acta y podamos llevarnos los huesos”. Han pasado poco más de 90 horas desde que tres mujeres y 14 niños de la comunidad LeBarón fueron atacados en una brecha en los límites de Sonora y Chihuahua, en el norte de México y todavía no ha quedado claro nada. Siguen las dudas y no se han encontrado a los culpables.

Simplemente están estancadas las pesquisas, por completo, y sólo sabemos únicamente que dos grupos antagónicos de criminales provocaron el conflicto. La Línea y los Salazar.

Eso es lo menos importante, si no hay detenidos. El secretario de Protección Ciudadana , Alfonso Durazo, quien es oriundo del rumbo, sabía perfectamente de esos grupos que se enfrentan por el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a través de la frontera de Sonora y Chihuahua. Sin embargo, no ha dicho nada al respecto. Ayer te informe, estimado lector, de que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ya inició, en nuestro territorio, las averiguaciones sobre el asesinato de la familia LeBaron. Quizás ellos puedan tener pronto más información que nuestros investigadores mexicanos.

Como dijo Julián LeBarón, “no importa si vienen los extraterrestres a ayudar en la investigación, pero urge que las aclaraciones se den pronto”.

Quiénes son las víctimas de la familia LeBarón en la emboscada en México que dejó al menos 9 muertos.

PODEROSOS CABALLEROS: Aumenta el control fiscal sobre los contribuyentes cautivos. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con las que se facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, para que, sin una orden judicial, pueda congelar las cuentas de las personas de las que se sospeche que financian a terroristas o lavadores de dinero. Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) expuso que Hacienda no sólo invade la esfera del MP, sino que además vulnera principios constitucionales como la presunción de inocencia. Carmen Julia Prudencio (MC) expuso que, si la idea es fortalecer la UIF, lo que debería hacerse es una reforma íntegra. Enrique Ochoa (PRI) manifestó que “ésta reserva es fundamental, porque cumple con el artículo 16 de la Constitución. El que establece que el patrimonio de ninguna persona puede verse afectado, salvo porque una autoridad funde y motive su actuar”. Martha Tagle (MC) agregó que “es un derecho básico fundamental que se requiere cuando van a bloquear una cuenta de una persona, que se le notifique por escrito y que se le hagan conocer los argumentos de porqué se le bloqueó la cuenta. Eso es lo que está proponiendo la reserva”. Dulce María Sauri Riancho (PRI) ejemplificó en tribuna cómo fácilmente, una persona puede ver congeladas sus cuentas bancarias sin previo aviso, y se refirió en concreto al caso del cantante Enrique Guzmán. Tonatiuh Bravo (MC) sostuvo que al incorporarse la reserva al dictamen, “ya no existe la redacción en sus términos” y la reforma quedaría nula. Patricia Terrazas dijo que la colegisladora propone que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales ante el titular de la UIF. *** Bajo el liderazgo de José Ramón Elizondo, Grupo Vasconia abrirá en Veracruz una nueva planta de producción de aluminio en la que invertirá 28 millones de dólares y entrará en operaciones en el tercer trimestre de 2020. Es un proyecto que iniciaron con inversionistas italianos desde 2015, pero después de un proceso de litigios que llegaron a tribunales internacionales, decidieron comprar la participación de sus socios y así ser dueños totales de la factoría. *** Ya se cumplieron las formalidades para la construcción y operación de la extensión de la autopista Monterrey-Saltillo, denominado Viaducto Santa Catarina. Esta iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Comisión Nacional del Agua, las entidades locales, varias dependencias federales y locales en Nuevo León, y ROADIS, que lidera Carlos Redondo. Esta es una compañía dedicada a la inversión y operación de autopistas que gestiona 1,882 kilómetros en todo el mundo. *** Bajo la dirección de Luis Zamudio, Altos Hornos de México, mantiene diálogo con cinco siderúrgicas internacionales interesadas en capitalizar a la acerera coahuilense. *** La aerolínea Volaris, dirigida por Enrique Beltranena transportó un millón 871 mil pasajeros, con lo que reportó un incremento del 18.1% en comparación con el mismo mes del año pasado. A lo largo del año, la mexicana trasladó 18 millones 108 mil pasajeros en sus rutas, un incremento del 20.6%, en comparación con el año previo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Compromiso Social Citibanamex, que dirige Vanessa González, e Impact Hub Ciudad de México, dieron a conocer, de entre 280 proyectos, a los ganadores de EMERGENTE 2019, el programa de apoyo y vinculación para emprendedores mexicanos que desarrollan proyectos con enfoque social. El primer lugar lo obtuvo Blancos y Bancos, mujeres oaxaqueñas que producen y comercializan muebles, ropa de cama y artículos decorativos con identidad cultural. El segundo lugar lo obtuvo Vixi México, estudio de diseño industrial que profesionaliza a los artesanos mexicanos; diseñan y producen objetos que rompen esquemas.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos